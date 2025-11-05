Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

The Witcher 4 “chạm đáy”: Nội dung bị chê tệ hại, Liam Hemsworth diễn nhạt nhẽo

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mùa 4 vừa lên sóng chưa được bao lâu, Netflix đã thông báo mùa 5 của “The Witcher” cũng đã ghi hình xong. Nhưng với riêng khán giả, giờ đây họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bộ phim đã “chạm đáy” này.

The Witcher (Thợ Săn Quái Vật) mùa 4 đã lên sóng sau hơn hai năm vắng bóng. Đây là một mùa phim đánh dấu nhiều bước ngoặt với thương hiệu này. Nam diễn viên Henry Cavill - thủ vai Geralt xứ Rivia của ba mùa trước - đã rời đi, Liam Hemsworth tiếp quản nhân vật này. Nhà sản xuất cũng bày tỏ niềm tin rằng chất lượng mùa 4 sẽ khôi phục niềm tin của fan sau những phàn nàn trước đó về nội dung cũng như ồn ào bên lề.

the-witcher-9.jpg
Henry Cavill thủ vai Geralt xứ Rivia của ba mùa phim The Witcher.
ava-6.jpg
Từ mùa 4, Geralt sẽ do Liam Hemsworth đảm nhận.

Tuy nhiên, thực tế kết quả cho thấy “mùa Xuân” vẫn chưa đến với The Witcher. Mùa 4 của loạt phim trở thành mùa phim bị đánh giá tệ nhất từ trước tới nay, với điểm số 55% từ giới phê bình và 19% từ khán giả trên Rotten Tomatoes.

Sau gần một tuần lên sóng, điểm từ giới phê bình nhích lên được một chút thành 61%, đổi màu Cà Chua từ “xanh” sang “đỏ”; nhưng về phía khán giả phim vẫn là “cà chua thối” với 20%, chứng tỏ không đáng xem.

the-witcher-10.jpg
the-witcher-1.jpg

Có thể thấy, The Witcher 4 đã có những thay đổi về nội dung như bổ sung nhiều nhân vật mới, cốt truyện phát triển những nhánh mới, kịch bản trao cho Yennefer (Anya Charlotra) một vai trò lớn hơn. Nhưng đó chưa hẳn là điểm cộng. Nội dung mùa 4 cũng được đánh giá là chệch hướng so với nguyên tác rõ rệt hơn ba mùa phim trước - điều đã khiến các fan của The Witcher phật ý từ mùa 2 nhưng rõ ràng đến nay vẫn chưa được (hoặc không thể) khắc phục.

Nhiều bình luận nhận xét rằng nội dung của The Witcher 4 “nhồi nhét” nhiều sự kiện, nhiều nhân vật, các tình tiết “rượt đuổi” cho kịp thời gian khiến sự phát triển của các nhân vật chóng vánh, thiếu đi không gian và khoảng lặng cần thiết để khán giả ghi nhớ và đồng cảm. Không ít fan The Witcher cảm thấy nản lòng và tức giận, bình luận rằng xem mùa 4 thật phí phạm thời gian, với những tình tiết vô lý và một cái kết chẳng có gì mới mẻ.

the-witcher-6.jpg
the-witcher-5.jpg

Tuy nội dung The Witcher 4 có bị chê thậm tệ - một kịch bản kém cỏi đến mức dù Henry Cavill có ở lại cũng không thể cứu vãn được, thì cũng không thể nói rằng Liam Hemsworth "vô tội". Ngay cả khi không so sánh với Henry Cavill, diễn xuất của Liam Hemsworth đứng một mình cũng có nhiều điểm trừ. Khả năng nhập vai của “em trai Thần Sấm” bị chê là nhạt nhẽo, gồng cứng, “sống sượng”.

the-witcher-18.jpg

Liam Hemsworth không phải là lý do The Witcher 4 thất bại, nhưng là điểm trừ dễ thấy nhất, và làm trầm trọng hơn những vấn đề vốn đã tồn tại trong phim từ trước đó. Màn thể hiện thiếu thuyết phục của Liam Hemsworth khiến The Witcher 4 trông càng tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Mặc dù hiệu ứng hình ảnh vẫn nổi bật, nhưng chúng không đủ để che giấu những khuyết điểm còn lại, và cứu lấy những gì đã không còn nữa.

The Witcher 4 đã lên sóng trọn bộ trên Netflix.

cover-2.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#The Witcher #Thợ Săn Quái Vật #The Witcher 4 #Thợ Săn Quái Vật mùa 4 #Henry Cavill #Liam Hemsworth #Geralt #Yennefer #Netflix

