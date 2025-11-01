Ariana Grande trở lại "American Horror Story" mùa 13: Bộ ba "Scream Queen" tái xuất

Ngày 31/10, nhà sản xuất Ryan Murphy đã chính thức công bố danh sách diễn viên cho mùa 13 của loạt phim dài tập American Horror Story (AHS) thông qua trang Instagram của Ryan Murphy Productions. Thông tin này lập tức gây bão mạng xã hội, đặc biệt với sự xuất hiện của tên tuổi lớn Ariana Grande.

American Horror Story là series kinh dị tuyển tập do Ryan Murphy và Brad Falchuk sáng tạo, ra mắt năm 2011. Mỗi mùa phim mang một bối cảnh, tuyến nhân vật và chủ đề riêng biệt từ ngôi nhà ma ám (Murder House), trại tâm thần (Asylum), đến hội phù thủy (Coven) hay gánh xiếc quái dị (Freak Show). Điểm đặc trưng của AHS nằm ở cách kết hợp giữa yếu tố kinh dị, tâm lý và xã hội, cùng phong cách kể chuyện đậm chất kịch tính và hình ảnh táo bạo.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Ariana Grande khiến người hâm mộ càng háo hức hơn khi đây là màn tái hợp của bộ ba Scream Queens gồm Ariana Grande, Emma Roberts và Billie Lourd, những người từng làm nên cơn sốt trong series hài kịch đen Scream Queens của nhà sản xuất Ryan Murphy.

Đây là lần đầu tiên Ariana tái hợp cùng bộ đôi nhà sản xuất Ryan Murphy và Brad Falchuk kể từ Scream Queens. Sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai Glinda trong bộ phim chuyển thể Wicked, việc nữ ca sĩ nhanh chóng góp mặt trong mùa mới của American Horror Story cho thấy cô đang không ngừng mở rộng con đường diễn xuất của mình.

Dù chưa có thông tin cụ thể về vai diễn của Ariana Grande hay chủ đề chính thức của mùa 13, nhưng việc bộ ba này tái hợp, cùng sự trở lại của dàn diễn viên đình đám từng góp mặt trong Coven như Jessica Lange, Sarah Paulson và Evan Peters, đã khiến người hâm mộ đồn đoán rằng mùa phim sắp tới có thể là phần tiếp nối hoặc ít nhất có liên hệ với câu chuyện về các phù thủy.

Scream Queens là series hài kinh dị ra mắt năm 2015, do Ryan Murphy, Brad Falchuk và Ian Brennan sáng tạo. Phim lấy bối cảnh tại trường đại học Wallace, nơi hội nữ sinh Kappa Kappa Tau liên tục bị tấn công bởi một kẻ giết người đeo mặt nạ. Với phong cách đen tối pha trộn yếu tố châm biếm và thời trang, Scream Queens mang đến câu chuyện vừa rùng rợn vừa hài hước về danh vọng, bí mật và sự trả thù. Dù chỉ kéo dài hai mùa, bộ phim vẫn trở thành một tác phẩm mang tính biểu tượng của thể loại camp horror hiện đại.