Bề Tôi Trung Thành có nguy cơ thành Dĩ Ái Vi Doanh 2, Thẩm Vũ Khiết bị "dìm"

HHTO - Điều khán giả trông chờ ở "Bề Tôi Trung Thành" là phần nhìn và diễn xuất gánh kịch bản cũ mèm. Nhan sắc Ngao Thụy Bằng - Thẩm Vũ Khiết không phải vấn đề, "điểm sai sai" nằm ở đội tạo mẫu khiến fan "thở dài".

Dĩ Ái Vi Doanh (Trêu Nhầm) từng là phim ngôn tình được kỳ vọng lớn vì nguyên tác nổi tiếng và cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc có lượng fan lớn. Phim lên sóng thất bại toàn tập từ nội dung bị chê lỗi thời, quay phim xấu đến tạo hình, diễn xuất của diễn viên tệ.

Thẩm Vũ Khiết đảm nhận vai phụ - cháu gái của Thời Yến, được khen là có tủ đồ ra dáng tiểu thư, phù hợp xây dựng nhân vật nhất. Nhưng hiện tại, dân mạng e dè bộ ngôn tình cô đóng chính sẽ trở thành "Dĩ Ái Vi Doanh 2.0" và bản thân bị "dìm thảm" vì stylist giống như trường hợp của Bạch Lộc 2 năm trước.

Tạo hình của Thẩm Vũ Khiết trong "Dĩ Ái Vi Doanh" được khán giả khen là đẹp và phù hợp hình tượng nhân vật hơn Bạch Lộc.

Bề Tôi Trung Thành (Bất Nhị Chi Thần - My Queen, My Rules) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Sầm Sâm (Ngao Thụy Bằng) là đứa con bị bế nhầm được tìm về, bên ngoài lạnh lùng bên trong tinh quái, giỏi kinh doanh. Quý Minh Thư (Thẩm Vũ Khiết) mất cha mẹ từ sớm, trưởng thành trong nuông chiều, bảo bọc, hơi mắc bệnh công chúa nhưng vẫn đáng yêu.

Cả hai là thanh mai trúc mã, kết hôn vì sắp xếp của gia đình. Hôn nhân nhiều năm lạnh nhạt đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì hiểu lầm. Sau thời gian dài công tác ở nước ngoài, Sầm Sâm về nước. Hai người cận kề, dần hiểu rõ đối phương, viết nên câu chuyện viên mãn cho cả tình yêu và sự nghiệp.

Tổng tài sói xám và cô vợ nhỏ hồ ly, cưới trước yêu sau - mô-típ của Bề Tôi Trung Thành quá cũ, thậm chí trở thành "chuông xe đạp", sến sẩm, lỗi thời nếu giữ nguyên nội dung tiểu thuyết đưa lên màn ảnh. Nhân vật chính là nam thần - mỹ nữ, xuất thân hào môn, thế gia. Nhiều khán giả ái ngại đạo diễn không quay ra được chất tài phiệt hay lột tả được khí chất của nhân vật sẽ khiến Bề Tôi Trung Thành trở thành trò đùa như Dĩ Ái Vi Doanh.

Đạo diễn chính của Bề Tôi Trung Thành là Xa Lượng Dịch, người đứng sau máy quay Yêu Em, Thất Tiếu, từng góp công trong Tiểu Thời Đại. Dù danh tiếng của anh không phải hạng xoàng, khán giả vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Yêu Em có nhiều góc máy tốt, lột tả hết vẻ đẹp của diễn viên nhưng bị cho là học hỏi nhiều từ phim Hàn, không có nét riêng, lại lạm dụng quá nhiều hiệu ứng quay chậm khiến mạch phim bị giãn. Bộ lọc của Yêu Em quá dày khiến khung hình nào cũng hư hư thực thực. Gần như cảnh nào nam - nữ chính xuất hiện cũng sáng rực như gắn bóng đèn trắng phía sau.

Tuy nhiên, tất cả những ái ngại trên đều thua xa nỗi sợ của fan đối với khâu tạo hình. Ngày đầu tiên quay phim, dân mạng "ồ à" khi bộ đồ rò rỉ đầu tiên của Quý Minh Thư là chiếc váy Dior trong bộ sưu tập Pre-Spring 2026. Nhưng 3 ngày sau, nụ cười dần vụt tắt trên môi người hâm mộ.

Đồ hiệu ngập tràn, từng món đều đẹp đẽ, sang trọng nhưng stylist lại phối quá an toàn khi liên tục cho Thẩm Vũ Khiết theo một công thức: Váy dài kèm áo khoác. Gần 1 tuần quay phim, cô luôn xuất hiện với duy nhất một kiểu tóc xõa uốn sóng ở các video.

"Tổng tài Sầm Sâm" Ngao Thụy Bằng đẹp không góc chết. Nhưng tủ đồ của anh cũng khiến dân mạng "ngáp ngủ" vì đi vào lối mòn như bao "tổng tài" khác khi diện suit mọi lúc mọi nơi, họa chăng có kèm thêm măng tô. Ngao Thụy Bằng cao 1m88, Thẩm Vũ Khiết cao 1m7, đều là "phái toàn chân" nhưng chiều cao bị dìm bởi trang phục trong suốt thời gian đầu quay phim. Netizen đặt câu hỏi có phải bối cảnh phim là mùa Đông nên stylist mới cho bộ đôi mặc áo khoác các loại một cách thiếu sáng tạo?

Ngày 2/12, poster chính thức của Bề Tôi Trung Thành được công bố với khí chất mê người "tràn màn hình" của Ngao Thụy Bằng - Thẩm Vũ Khiết giúp những nghi ngại trước đó được giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, không ít khán giả nhận xét bố cục hình ở mức ổn, hơi mang cảm giác phim ngắn màn hình dọc kinh phí thấp.

Tạo hình của Thẩm Vũ Khiết ngày 2 - 3/12 đã có sự thay đổi. Hôm trước, tóc cô búi cao đến nay thì duỗi thẳng. Trang phục không còn là váy dài mà đã có váy ngắn khoe trọn đôi chân thon dài của nữ diễn viên. Tuy cách phối, phục trang chưa khá hơn nhiều nhưng bảng màu đã đa dạng hơn thay vì chỉ tông trắng - đen - xám như gần 1 tuần trước.

Đoàn phim Bề Tôi Trung Thành sẽ làm lễ khai máy vào ngày 4/12. Phải chăng ê-kíp cố ý "ém tin" để sau lễ mới chính thức tiết lộ những tạo hình chấn động hơn? Mặt khác, những thay đổi nhanh chóng trong cách phối đồ cho nam - nữ chính 2 ngày qua cũng là tín hiệu tích cực cho thấy đoàn phim đã tiếp nhận đóng góp từ dư luận để cải thiện chất lượng.