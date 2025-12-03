Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Trào lưu chụp ảnh mới, đến hội "moe girl" Rei IVE - Wonhee ILLIT cũng không bỏ lỡ

Sam - Ảnh tổng hợp từ IG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau "công thức" cam trước 0.5x, Gen Z đang đua nhau chụp hình kiểu mới với "1001" tư thế, góc chụp từ trên xuống.

Trào lưu selfie kiểu Gen Z mới nhất là góc chụp từ trên xuống sát mặt. Loạt thần tượng xứ Hàn như Yeonjun (TXT), DK (SEVENTEEN), Rei (IVE), Wonhee (ILLIT)... cũng nhập cuộc. Tuy nhiên, kể cả idol K-Pop cũng không thoát khỏi "kiếp nạn" dở khóc dở cười.

Rei và Wonhee "đu trend" nhưng đổi ảnh kết quả cho nhau.
Yeonjun (TXT) được giúp "đu trend".

Cam trước điện thoại, cam đặt sát phần trên lông mày (có thể bật flash) - đó là công thức nhưng không phải ai áp dụng cũng cho ra thành quả "cute hột me" như ý. Và thực tế, video được tung lên với bức ảnh kết quả chưa chắc là bức ảnh áp dụng đúng công thức mà đã được "ăn gian" một chút.

Bạn có thể nhờ ai đó chụp giúp với góc từ trên xuống tương tự nhưng không nhất thiết phải đặt cam thật sát mắt vì có thể làm cho đôi mắt bị trợn to quá mức. Giữ khoảng cách chụp xa sau đó zoom quang học sẽ giúp cân bằng đường nét gương mặt tốt hơn; hoặc sau khi chụp xong, bạn có thể cắt hình sao cho giống với "ảnh mẫu" nhất.

screenshot-856.png
screenshot-857.png
screenshot-859.png
screenshot-858.png
Thành quả "đu trend" seflie lúc này, lúc kia của Gen Z xứ Hàn, Trung.

Bộ sưu tập của thế hệ Z, Alpha còn có thêm góc chụp từ trên xuống ngồi bên vỉa hè/ bậc thang. Kiểu chụp này cần lắm một "phó nháy" có tâm để cho ra góc ảnh slay nhất. Thảm lá rụng ngẫu nhiên, cố ý xếp lá khô hay sắp xếp đồ đạc một cách "cố ý thật ngẫu nhiên"... trên mặt đường cũng là một cách tạo nét cho ra bản sắc riêng trong hình "đu trend" của từng người.

screenshot-860.png
Không hổ danh là "sổ tay" tạo/ bắt trend MZ, Y2K của K-Pop, Rei cũng không bỏ lỡ trào lưu chụp ảnh này.
screenshot-861.png
screenshot-862.png
baca-2.jpg
bac-1.jpg

Góc chụp đỉnh đầu hay 0.5x đi cùng xu hướng Y2K được giới trẻ "vắt kiệt đến hơi thở cuối cùng", đến cuối năm 2025 và có lẽ là qua năm 2026 vẫn còn "ê hề" kiểu chụp, chỉnh ảnh mới.

cover-1.jpg
Sam - Ảnh tổng hợp từ IG
#Rei #Wonhee #Rei IVE #Wonhee ILLIT #trào lưu chụp ảnh #trend chụp ảnh kiểu Gen Z #trend #trend Instagram

Xem thêm

Cùng chuyên mục