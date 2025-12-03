Trào lưu chụp ảnh mới, đến hội "moe girl" Rei IVE - Wonhee ILLIT cũng không bỏ lỡ

HHTO - Sau "công thức" cam trước 0.5x, Gen Z đang đua nhau chụp hình kiểu mới với "1001" tư thế, góc chụp từ trên xuống.

Trào lưu selfie kiểu Gen Z mới nhất là góc chụp từ trên xuống sát mặt. Loạt thần tượng xứ Hàn như Yeonjun (TXT), DK (SEVENTEEN), Rei (IVE), Wonhee (ILLIT)... cũng nhập cuộc. Tuy nhiên, kể cả idol K-Pop cũng không thoát khỏi "kiếp nạn" dở khóc dở cười.

Rei và Wonhee "đu trend" nhưng đổi ảnh kết quả cho nhau.

Yeonjun (TXT) được giúp "đu trend".

Cam trước điện thoại, cam đặt sát phần trên lông mày (có thể bật flash) - đó là công thức nhưng không phải ai áp dụng cũng cho ra thành quả "cute hột me" như ý. Và thực tế, video được tung lên với bức ảnh kết quả chưa chắc là bức ảnh áp dụng đúng công thức mà đã được "ăn gian" một chút.

Bạn có thể nhờ ai đó chụp giúp với góc từ trên xuống tương tự nhưng không nhất thiết phải đặt cam thật sát mắt vì có thể làm cho đôi mắt bị trợn to quá mức. Giữ khoảng cách chụp xa sau đó zoom quang học sẽ giúp cân bằng đường nét gương mặt tốt hơn; hoặc sau khi chụp xong, bạn có thể cắt hình sao cho giống với "ảnh mẫu" nhất.

Thành quả "đu trend" seflie lúc này, lúc kia của Gen Z xứ Hàn, Trung.

Bộ sưu tập của thế hệ Z, Alpha còn có thêm góc chụp từ trên xuống ngồi bên vỉa hè/ bậc thang. Kiểu chụp này cần lắm một "phó nháy" có tâm để cho ra góc ảnh slay nhất. Thảm lá rụng ngẫu nhiên, cố ý xếp lá khô hay sắp xếp đồ đạc một cách "cố ý thật ngẫu nhiên"... trên mặt đường cũng là một cách tạo nét cho ra bản sắc riêng trong hình "đu trend" của từng người.

Không hổ danh là "sổ tay" tạo/ bắt trend MZ, Y2K của K-Pop, Rei cũng không bỏ lỡ trào lưu chụp ảnh này.

Góc chụp đỉnh đầu hay 0.5x đi cùng xu hướng Y2K được giới trẻ "vắt kiệt đến hơi thở cuối cùng", đến cuối năm 2025 và có lẽ là qua năm 2026 vẫn còn "ê hề" kiểu chụp, chỉnh ảnh mới.