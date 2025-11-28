Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Trào lưu buộc tóc cây thông Noel, tưởng Chương Nhược Nam "đu trend" hóa ra cú lừa

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giới trẻ châu Âu đến châu Á đang đua nhau "sống ảo" mùa Giáng sinh với kiểu tóc hình cây thông. Cnet đang "hú hồn" vì một video tưởng Chương Nhược Nam "bắt trend" sớm.

Trên Instagram, video hướng dẫn tạo kiểu tóc cây thông Noel từ chai nước đã nhận về hơn 20,7 triệu lượt xem sau khoảng 2 tuần đăng tải. Không thiếu video làm nội dung này cũng hút triệu view trên nền tảng này và đang lan rộng hơn qua các nền tảng khác và được giới trẻ toàn cầu hưởng ứng, đặc biệt là "team tóc dài".

Video hướng dẫn tạo kiểu thu về hơn 1 triệu lượt "thả tim" và hơn 20 triệu lượt xem trên Instagram. - Nguồn: IG @mariatoddlerlife

Điều tiên quyết để "đu trend" là bạn phải có một mái tóc đủ dài và một chai nước có chiều dài tương thích với độ dài tóc. Sau đó, bạn đặt chai nước lên đầu, rồi vuốt ngược tóc buộc cố định ở đầu chai nước, tạo thành hình chóp. Cuối cùng là trang trí tùy thích. Thành quả cho ra giống như bạn đang đội một chiếc mũ Giáng sinh độc đáo. Cách tạo kiểu tóc này không mới, từng xuất hiện từ khoảng 3 - 4 năm trước nhưng mùa Noel năm nay, nó trở thành trào lưu của giới trẻ toàn cầu, trở thành cảm hứng "sống ảo" mới.

screenshot-843.png
screenshot-841.png
screenshot-842.png
screenshot-844.png

Không cần trang trí nhà cửa phức tạp, không cần cây thông thật và thậm chí cũng không cần ra một quán cà phê, cửa hàng, trung tâm thương mại nào, giới trẻ vẫn có hình Giáng sinh "xinh yêu" tại nhà nhờ kiểu tóc này. Điều quan trọng là không lo "đụng hàng" vì mỗi người có gu thẩm mỹ, cách trang trí riêng.

Trên Douyin, dân mạng "giật mình" với một video ngỡ Chương Nhược Nam "đu trend". Dáng mặt, biểu cảm và mái tóc xoăn bồng bềnh của chủ clip có nhiều nét giống nữ diễn viên nên nếu lướt qua, rất nhiều người nhận nhầm. Một số người dùng xem đến cuối video mà không nhìn tên tài khoản cũng tưởng rằng đó là Chương Nhược Nam.

Video: Douyin @dabaiebb
ava-2025-11-27t162347815.png
@dabaiebb (bên trái) là sinh viên đang làm người mẫu bán thời gian. Video này không phải lần đầu tiên cô khiến dân mạng giật mình vì giống Chương Nhược Nam.

"Chương Nhược Nam xem cảnh đầu khéo cũng phải choáng váng", "Đây không phải tài khoản khác của Chương Nhược Nam à", "Tôi xem xong vẫn nghĩ đây là Chương Nhược Nam"... - netizen bình luận dưới video. Một số người hâm mộ "delulu" có thể "bản riêu" sẽ xem được video, gia nhập trào lưu chắc hẳn sẽ "đỉnh nóc".

cover-1469.jpg
Sam
#tóc cây thông Noel #trend Giáng sinh #trào lưu mạng #trend tóc cây thông #trend tóc Giáng sinh #trend tóc Noel #Chương Nhược Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục