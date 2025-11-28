Trào lưu buộc tóc cây thông Noel, tưởng Chương Nhược Nam "đu trend" hóa ra cú lừa

Trên Instagram, video hướng dẫn tạo kiểu tóc cây thông Noel từ chai nước đã nhận về hơn 20,7 triệu lượt xem sau khoảng 2 tuần đăng tải. Không thiếu video làm nội dung này cũng hút triệu view trên nền tảng này và đang lan rộng hơn qua các nền tảng khác và được giới trẻ toàn cầu hưởng ứng, đặc biệt là "team tóc dài".

Video hướng dẫn tạo kiểu thu về hơn 1 triệu lượt "thả tim" và hơn 20 triệu lượt xem trên Instagram. - Nguồn: IG @mariatoddlerlife

Điều tiên quyết để "đu trend" là bạn phải có một mái tóc đủ dài và một chai nước có chiều dài tương thích với độ dài tóc. Sau đó, bạn đặt chai nước lên đầu, rồi vuốt ngược tóc buộc cố định ở đầu chai nước, tạo thành hình chóp. Cuối cùng là trang trí tùy thích. Thành quả cho ra giống như bạn đang đội một chiếc mũ Giáng sinh độc đáo. Cách tạo kiểu tóc này không mới, từng xuất hiện từ khoảng 3 - 4 năm trước nhưng mùa Noel năm nay, nó trở thành trào lưu của giới trẻ toàn cầu, trở thành cảm hứng "sống ảo" mới.

Không cần trang trí nhà cửa phức tạp, không cần cây thông thật và thậm chí cũng không cần ra một quán cà phê, cửa hàng, trung tâm thương mại nào, giới trẻ vẫn có hình Giáng sinh "xinh yêu" tại nhà nhờ kiểu tóc này. Điều quan trọng là không lo "đụng hàng" vì mỗi người có gu thẩm mỹ, cách trang trí riêng.

Trên Douyin, dân mạng "giật mình" với một video ngỡ Chương Nhược Nam "đu trend". Dáng mặt, biểu cảm và mái tóc xoăn bồng bềnh của chủ clip có nhiều nét giống nữ diễn viên nên nếu lướt qua, rất nhiều người nhận nhầm. Một số người dùng xem đến cuối video mà không nhìn tên tài khoản cũng tưởng rằng đó là Chương Nhược Nam.

Video: Douyin @dabaiebb

@dabaiebb (bên trái) là sinh viên đang làm người mẫu bán thời gian. Video này không phải lần đầu tiên cô khiến dân mạng giật mình vì giống Chương Nhược Nam.

"Chương Nhược Nam xem cảnh đầu khéo cũng phải choáng váng", "Đây không phải tài khoản khác của Chương Nhược Nam à", "Tôi xem xong vẫn nghĩ đây là Chương Nhược Nam"... - netizen bình luận dưới video. Một số người hâm mộ "delulu" có thể "bản riêu" sẽ xem được video, gia nhập trào lưu chắc hẳn sẽ "đỉnh nóc".