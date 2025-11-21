Trào lưu "đuổi hình bắt chữ" gây sốt TikTok, trả lời càng sai càng nhiều "tim"

Cụ thể, trên mạng xã hội TikTok đang rầm rộ những video về trò chơi Đuổi Hình Bắt Chữ, thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng. Những video này đa phần được làm bằng A.I, với hình ảnh sống động nhằm gợi ý về một cụm từ, hay câu thành ngữ nào đó.

Những video Đuổi Hình Bắt Chữ gây sốt TikTok.

Với cách chơi vô cùng đơn giản, những video Đuổi Hình Bắt Chữ này đều thu về hàng triệu lượt xem cùng lượt tương khác vô cùng lớn. Chỉ cần xem qua video, bất kỳ ai cũng có thể đoán thử và để lại bình luận một cách vui vẻ. Song, nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì những video này chưa chắc được quan tâm, tạo thành trào lưu sôi nổi trên TikTok như vậy.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lại khiến phần bình luận trở nên sôi động với toàn những câu trả lời... sai. Thay vì tập trung tìm đáp án chính xác, cộng đồng mạng lại sáng chế ra những câu trả lời sáng tạo, hài hước, có lượt thả tim khủng và lấn át cả những bình luận đúng trọng tâm. Từ cuộc thi Đuổi hình bắt chữ thông thường, video bất ngờ trở thành "cuộc đua" của những bình luận lầy lội, vượt ngoài khuôn khổ nhất.

Câu trả lời là "Tiền mất tật mang", nhưng phần bình luận thì có những đáp án hài hước khác.

Đọc bình luận mà không tìm thấy đáp án "Buồn ngủ gặp chiếu manh" đâu cả.

"Cầm cân nảy mực" là đáp án đúng chứ không phải các bình luận hài hước này.

Nếu đã từng một thời say mê xem truyền hình thì Đuổi Hình Bắt Chữ không phải cái tên xa lạ. Đây là chương trình lên sóng từ năm 2004, được Việt hóa từ thương hiệu gốc Catch Phrase của Mỹ. Luật chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ khá đơn giản, đó là đoán những từ, cụm từ hay thành ngữ, tục ngữ dựa trên hình ảnh gợi ý cho trước. Trong xuyên suốt 15 năm lên sóng, Đuổi Hình Bắt Chữ đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của khán giả, khi người xem qua TV cũng như được hóa thành người chơi, đoán xem những bức hình gợi ý cụm từ gì. Giờ đây, trò chơi được biến tấu trên mạng xã hội TikTok như một cách "hồi sinh" thương hiệu này theo hướng không ai ngờ.