Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Trào lưu "đuổi hình bắt chữ" gây sốt TikTok, trả lời càng sai càng nhiều "tim"

Dương Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những video trò chơi "đuổi hình bắt chữ" thu về lượng tương tác lớn trên TikTok theo cách không ai ngờ.

Cụ thể, trên mạng xã hội TikTok đang rầm rộ những video về trò chơi Đuổi Hình Bắt Chữ, thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng. Những video này đa phần được làm bằng A.I, với hình ảnh sống động nhằm gợi ý về một cụm từ, hay câu thành ngữ nào đó.

photo-6125407312051637072-y.jpg
photo-6125407312051637073-y.jpg
Những video Đuổi Hình Bắt Chữ gây sốt TikTok.

Với cách chơi vô cùng đơn giản, những video Đuổi Hình Bắt Chữ này đều thu về hàng triệu lượt xem cùng lượt tương khác vô cùng lớn. Chỉ cần xem qua video, bất kỳ ai cũng có thể đoán thử và để lại bình luận một cách vui vẻ. Song, nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì những video này chưa chắc được quan tâm, tạo thành trào lưu sôi nổi trên TikTok như vậy.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lại khiến phần bình luận trở nên sôi động với toàn những câu trả lời... sai. Thay vì tập trung tìm đáp án chính xác, cộng đồng mạng lại sáng chế ra những câu trả lời sáng tạo, hài hước, có lượt thả tim khủng và lấn át cả những bình luận đúng trọng tâm. Từ cuộc thi Đuổi hình bắt chữ thông thường, video bất ngờ trở thành "cuộc đua" của những bình luận lầy lội, vượt ngoài khuôn khổ nhất.

photo-6125407312051637070-y.jpg
Câu trả lời là "Tiền mất tật mang", nhưng phần bình luận thì có những đáp án hài hước khác.
photo-6125407312051637069-y.jpg
Đọc bình luận mà không tìm thấy đáp án "Buồn ngủ gặp chiếu manh" đâu cả.
photo-6125407312051637071-y.jpg
"Cầm cân nảy mực" là đáp án đúng chứ không phải các bình luận hài hước này.

Nếu đã từng một thời say mê xem truyền hình thì Đuổi Hình Bắt Chữ không phải cái tên xa lạ. Đây là chương trình lên sóng từ năm 2004, được Việt hóa từ thương hiệu gốc Catch Phrase của Mỹ. Luật chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ khá đơn giản, đó là đoán những từ, cụm từ hay thành ngữ, tục ngữ dựa trên hình ảnh gợi ý cho trước. Trong xuyên suốt 15 năm lên sóng, Đuổi Hình Bắt Chữ đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của khán giả, khi người xem qua TV cũng như được hóa thành người chơi, đoán xem những bức hình gợi ý cụm từ gì. Giờ đây, trò chơi được biến tấu trên mạng xã hội TikTok như một cách "hồi sinh" thương hiệu này theo hướng không ai ngờ.

15513.jpg
banner.jpg
Dương Kiều
#Đuổi Hình Bắt Chữ #TikTok #trào lưu TikTok

Xem thêm

Cùng chuyên mục