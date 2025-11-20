Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khám phá đời sống hai "ca đêm" của Gen Z Sài Gòn: Cày deadline và chill vỉa hè

Bài và ảnh: Bích Liên - Ngọc Kim
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thành phố lên đèn, người trẻ TP.HCM như sống trong hai "ca đêm" đối lập: Một bên là không gian quán cà phê sáng đèn để chạy deadline, bên kia là vỉa hè đầy gió nơi tiếng cười rộn ràng.

"Thư viện" 24/7 của người chạy đua với thời gian

Khoảng 22 giờ, nhiều quán cà phê 24/7 ở khu Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn kín chỗ. Ánh đèn dịu, tiếng bàn phím lách cách và gương mặt tập trung của người trẻ tạo nên một không gian yên ắng đến lạ.

Phần lớn là sinh viênnhân viên văn phòng trẻ, tranh thủ từng giờ đêm để hoàn thành bài tập, bản thiết kế hay kế hoạch cho ngày mai. Có bạn mệt quá ngả lưng vài phút rồi lại bật dậy làm tiếp.

tonhuycfdem.jpg
Ảnh: Tôn Huy.

Tạ Thị Thêu (sinh viên năm 3, Trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: "Mỗi khi ký túc xá cúp điện hoặc đến kỳ thi, tụi mình lại rủ nhau ra quán cà phê làm bài nhóm. Vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh, lại có không khí học tập nên dễ tập trung hơn".

Không chỉ sinh viên, nhiều học sinh cấp 3 cũng chọn quán cà phê làm nơi "chạy" bài vở. Ánh sáng dịu, ghế ngồi thoải mái, wifi "chạy phà phà"… Tất cả tạo nên một "lớp học thứ hai" giữa lòng thành phố.

cadem2.jpg
Môi trường yên tĩnh là nơi "chạy" bài lý tưởng của người trẻ.

"Cùng học ở quán giúp tụi mình dễ trao đổi bài và nhớ lâu hơn" - một nhóm học sinh ở quán cà phê trên đường Lương Đình Của (TP. Thủ Đức) chia sẻ.

Vũ Hoàng Phương (sinh viên năm 4, Đại học Hutech) cho biết, cô thường chọn quán cà phê để học bài và chạy deadline: "Ở phòng trọ dễ bị xao nhãng, còn ra quán thì ai cũng chăm chỉ, mình cũng thấy có động lực hơn".

Với giới trẻ, quán cà phê đã vượt xa ý nghĩa là nơi thưởng thức đồ uống. Nó trở thành không gian làm việc di động, nơi kiến thức và cả áp lực được "xử lý".

Vỉa hè và những câu chuyện "chữa lành"

Khác với sự yên tĩnh trong quán máy lạnh, vỉa hè lại là một "thế giới" đầy tiếng cười, thoáng gió và cảm giác gần gũi.

Gần nửa đêm, những xe cà phê di động trên đường Nguyễn Gia Trí (Bình Thạnh) vẫn đông khách. Ghế nhựa thấp, bàn nhỏ, vài bóng đèn LED treo tạm nhưng lại là điểm hẹn quen thuộc của sinh viên, nhân viên trẻ sau giờ làm.

Một ly cà phê sữa đá hay trà tắc 25.000 đồng là đủ để ngồi cả buổi. Điều giữ chân họ không chỉ là giá rẻ mà là cảm giác thoải mái, dễ thở. Trong làn gió đêm, người trẻ kể nhau nghe chuyện trường lớp, chuyện "crush", kế hoạch tương lai hoặc chỉ cần vài tiếng cười để quên đi mệt mỏi.

cadem.jpg

Lâm Thị Chanh Tri (sinh viên năm nhất, Đại học Kinh tế TP.HCM) cho biết: "Cuối tuần mình hay ra cà phê vỉa hè với bạn. Giá rẻ, không gian thoáng, vừa nói chuyện vừa làm bài cũng được. Tiếng xe, tiếng người làm mình thấy thành phố gần gũi hơn".

Trần Hữu An (31 tuổi, nhân viên thiết kế truyền thông) cũng thường chọn vỉa hè làm "bàn làm việc" thứ hai: "Công việc sáng tạo không thể cứ ngồi mãi trong văn phòng. Tôi thường ra quán vỉa hè để làm việc, vừa nghe nhạc, vừa nhìn phố. Cảm giác thoải mái khiến ý tưởng đến dễ hơn".

Từ những quán cà phê sáng đèn 24/7 đến vỉa hè lộng gió, cả hai không gian đều trở thành "đặc sản" của người trẻ thành phố. Dù là "cày" cật lực để theo đuổi mục tiêu hay "xả" hết mình để nạp lại năng lượng, đó đều là cách Gen Z Sài Gòn tận hưởng nhịp sống năng động, cởi mở và không bao giờ chịu đứng yên.

hht1649.jpg
Bài và ảnh: Bích Liên - Ngọc Kim
