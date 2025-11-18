Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chiêu trò lừa đảo mới biến tướng của "bắt cóc online", đánh vào đối tượng trẻ

LINH LÊ

HHTO - Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện xảy ra nhiều vụ “bắt cóc online”. Đáng chú ý thủ đoạn này đã có thêm biến tướng mới.

Cụ thể, các đối tượng giả danh là cán bộ Công an gọi điện cho người dân (chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên mới lớn, ít kinh nghiệm sống, tâm lý chưa vững vàng, ổn định) thông báo liên quan đến các vụ án hình sự như: Ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhằm đe dọa, tác động tâm lý, rồi yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn.

Các đối tượng sẽ dàn dựng vụ việc giống như bị bắt cóc thật, thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn để ở một mình, không được liên hệ, nghe điện thoại của ai khác ngoài các đối tượng để “phục vụ điều tra”; rồi sử dụng các ứng dụng gọi video trực tuyến cho đối tượng để giám sát nạn nhân. Sau đó, các đối tượng sẽ sử dụng các hình ảnh, video này liên hệ với người nhà hoặc yêu cầu nạn nhân trực tiếp gọi điện thông báo cho gia đình về việc bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để “chuộc” người và chiếm đoạt.

z7068221537118-e6560202d7aa183fbad129578d37aab8.jpg

Ngoài cách thức trên, thời gian gần đây các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân quay video các vị trí trong nhà để tìm kiếm tài sản có giá trị, mở két sắt, tủ để kiểm tra tài sản. Nếu không mở được tủ, két sắt... các đối tượng sẽ yêu cầu, hướng dẫn nạn nhân mua các công cụ rồi hướng dẫn nạn nhân thực hiện việc mở, cậy, phá khóa két sắt, tủ để lấy tài sản (tiền, vàng, kim loại quý ...) của gia đình, bán lấy tiền và chuyển cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

ok.jpg
LINH LÊ
Theo Công an TP Hà Nội
#bắt cóc online #lừa đảo #giới trẻ #an ninh mạng #Hà Nội #truyền thông #biến tướng #chiêu trò lừa đảo mới

