Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Toàn đội hình T1 sẽ đến Việt Nam gặp gỡ fan, thực hiện lời hứa 6 năm trước

LINH LÊ

HHTO - Sau những lời đồn đoán và các thông tin úp mở từ phía các đơn vị tổ chức, cuối cùng tin tức T1 đến Việt Nam đã được xác nhận khi sự kiện fan meeting 2025 được công bố.

Trước đó tại sự kiện MSI 2019, Faker đã từng nói rằng mình muốn quay trở lại Việt Nam. Sau 6 năm chờ đợi, các fan của Faker nói riêng và T1 nói chung sẽ được thấy điều này trở thành hiện thực chỉ sau chưa đầy 3 tuần nữa. Cụ thể, sự kiện fan meeting quy mô lớn đầu tiên của đội tuyển T1 tại Việt Nam vừa được công bố với thông điệp "Together As One", khẳng định không chỉ riêng Faker mà toàn bộ đội hình hiện tại của vô địch sẽ có mặt.

T1 sẽ đến với Việt Nam trong tháng 12/2025 này để tổ chức buổi fan meeting có tên "The Promised Fulfilled" (lời hứa được thực hiện). Cuộc gặp gỡ sẽ quy tụ đầy đủ 5 thành viên của T1, bao gồm: Lee "Faker" Sang-hyeok, Choi "Doran" Hyeon-joon, Moon "Oner" Hyeon-jun, Kim "Peyz" Soo-hwan và Ryu "Keria" Min-seok. Hơi tiếc là Gumayusi sẽ không có mặt trong sự kiện này do hợp đồng của anh với T1 đã hết hạn, và đã chuyển sang thi đấu cho GenG.

anh-man-hinh-2025-12-04-luc-163453.png

Được biết lần fan meeting lần này nằm trong khuôn khổ sự kiện Esports mang tên Legends Unite. Đây là một lễ hội Esports và giải trí kéo dài 2 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc dành cho người hâm mộ. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20 - 21/12/2025 tại Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC) ở đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội.

Thông tin chi tiết về giá vé tham dự fan meeting cũng như các hoạt động trong lễ hội sẽ được công bố dần trong thời gian tới. Sự kiện này hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng game thủ và người hâm mộ T1 tại Việt Nam.

coverfb.jpg
LINH LÊ
#T1 #Fan Meeting #Việt Nam #eSports #Lời hứa #Gặp gỡ #T1 đến Việt Nam #Faker

Cùng chuyên mục