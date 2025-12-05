Toàn đội hình T1 sẽ đến Việt Nam gặp gỡ fan, thực hiện lời hứa 6 năm trước

HHTO - Sau những lời đồn đoán và các thông tin úp mở từ phía các đơn vị tổ chức, cuối cùng tin tức T1 đến Việt Nam đã được xác nhận khi sự kiện fan meeting 2025 được công bố.

Trước đó tại sự kiện MSI 2019, Faker đã từng nói rằng mình muốn quay trở lại Việt Nam. Sau 6 năm chờ đợi, các fan của Faker nói riêng và T1 nói chung sẽ được thấy điều này trở thành hiện thực chỉ sau chưa đầy 3 tuần nữa. Cụ thể, sự kiện fan meeting quy mô lớn đầu tiên của đội tuyển T1 tại Việt Nam vừa được công bố với thông điệp "Together As One", khẳng định không chỉ riêng Faker mà toàn bộ đội hình hiện tại của vô địch sẽ có mặt.

T1 sẽ đến với Việt Nam trong tháng 12/2025 này để tổ chức buổi fan meeting có tên "The Promised Fulfilled" (lời hứa được thực hiện). Cuộc gặp gỡ sẽ quy tụ đầy đủ 5 thành viên của T1, bao gồm: Lee "Faker" Sang-hyeok, Choi "Doran" Hyeon-joon, Moon "Oner" Hyeon-jun, Kim "Peyz" Soo-hwan và Ryu "Keria" Min-seok. Hơi tiếc là Gumayusi sẽ không có mặt trong sự kiện này do hợp đồng của anh với T1 đã hết hạn, và đã chuyển sang thi đấu cho GenG.

Được biết lần fan meeting lần này nằm trong khuôn khổ sự kiện Esports mang tên Legends Unite. Đây là một lễ hội Esports và giải trí kéo dài 2 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc dành cho người hâm mộ. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20 - 21/12/2025 tại Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC) ở đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội.

Thông tin chi tiết về giá vé tham dự fan meeting cũng như các hoạt động trong lễ hội sẽ được công bố dần trong thời gian tới. Sự kiện này hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng game thủ và người hâm mộ T1 tại Việt Nam.