Từ vụ "tài liệu 88 trang" đến "hố đen" cảm xúc của người trẻ trên mạng xã hội

HHTO - Sự lan truyền của các tệp tin được cho là liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn đang đặt ra báo động về "vệ sinh an toàn tin tức" trên không gian mạng. Bên cạnh những ám ảnh tâm lý để lại cho người xem, cơ quan chức năng cảnh báo hành vi chia sẻ này tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Từ cơn ác mộng sau màn hình đến "lằn ranh" pháp lý

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao bàn luận các từ khóa liên quan đến vụ án nghiêm trọng tại Lạng Sơn. Cụm từ "tài liệu 88 trang" len lỏi vào các hội nhóm, kích thích sự tò mò cao độ. Thế nhưng, cái giá của việc "xem cho biết" là những ám ảnh có thật. Trên các diễn đàn, không ít bạn trẻ đã phải kêu trời vì hối hận: "Xem xong ám ảnh suốt mấy hôm nay" hay "Đang ăn mà phải nhợn vì ghê quá". Những hình ảnh tiêu cực này như một loại "chất độc" tấn công trực diện vào sức khỏe tinh thần, gây lo âu và sợ hãi kéo dài.

Những tác hại vô hình bắt nguồn từ sự tò mò.

Nhưng nguy hiểm hơn cả nỗi sợ vô hình là những rủi ro hữu hình về mặt pháp luật. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo: Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh: "Mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật". Như vậy, chỉ một thao tác chia sẻ hay chuyển tiếp tin nhắn vô tư trong nhóm chat, người dùng mạng xã hội có thể đang tự đẩy mình vào vòng lao lý, để lại những "vết đen" trong hồ sơ cá nhân.

Chuyên gia giải mã: Vì sao biết "độc" vẫn lao vào?

Nếu đã biết nội dung độc hại và rủi ro đến thế, tại sao nhiều người vẫn bị cuốn vào? Lý giải về nghịch lý này dưới góc độ Xã hội học, Thạc sĩ Thanh Văn Vân cho rằng đây là hệ quả của tâm lý đám đông và hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ).

Nhiều bình luận "sợ" nhưng vẫn cố tìm xem chỉ vì sự tò mò.

"Khi một thông tin được gắn mác 'bí mật', 'cấm kỵ' hay 'tài liệu mật', nó vô tình kích hoạt sự tò mò bản năng. Nhiều bạn trẻ tìm xem không hẳn vì thích bạo lực, mà vì nhu cầu muốn nắm bắt thông tin để có chuyện bàn tán, để cảm thấy mình thuộc về một nhóm người biết chuyện", Thạc sĩ Vân phân tích.

Chuyên gia cũng chỉ ra rằng, các hội nhóm độc hại thường lợi dụng nhu cầu muốn chứng tỏ bản thân và tách biệt khỏi số đông của tuổi mới lớn. Nếu thiếu bản lĩnh, người trẻ rất dễ bị thao túng, bình thường hóa cái ác và vô tình tiếp tay cho việc lan truyền nỗi sợ hãi trong cộng đồng.

"Lá chắn" bảo vệ: Lời khuyên từ cơ quan chức năng

Để không trở thành nạn nhân của những trào lưu độc hại hay vướng vào rắc rối pháp lý, việc trang bị "kỹ năng sinh tồn" trên mạng là vô cùng cấp thiết.

Người dùng mạng xã hội hoàn toàn có thể học cách "tự vệ" chủ động. Gần đây, nhiều nghệ sĩ quyết định rời bỏ hoặc hạn chế hoạt động trên nền tảng Threads để tránh xa các năng lượng tiêu cực. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc: Biết "ngắt kết nối" đúng lúc chính là cách bảo vệ sức khỏe tinh thần văn minh nhất.

Rapper HURRYKNG dừng hoạt động trên Threads để tránh năng lượng tiêu cực.

Cơ quan chức năng cũng đã đưa ra khuyến nghị người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, đặc biệt cảnh giác với những nhóm kín có dấu hiệu nghi vấn trên không gian mạng. Thay vì im lặng hay tò mò hùa theo, chúng ta cần có hành động quyết liệt hơn: Kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, hoặc các hành vi lệch chuẩn, kích động bạo lực.

Khuyến cáo về việc chia sẻ những thông tin tiêu cực, kích động bạo lực.

Hãy biến nút "report" (báo cáo) thành công cụ bảo vệ chính mình. Một không gian mạng sạch sẽ, an toàn không tự nhiên mà có, nó bắt đầu từ việc mỗi người trẻ biết nói "không" với sự tò mò độc hại và dũng cảm lên tiếng trước cái xấu.