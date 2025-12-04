Một thanh niên 19 tuổi ở Brazil thiệt mạng khi tự ý leo vào khu nuôi sư tử

HHTO - Một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại vườn thú Arruda Camara thuộc thành phố Joao Pessoa, Brazil, khi một thanh niên thiệt mạng vì tự ý leo vào khu nuôi sư tử trước sự chứng kiến của nhiều du khách.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nam thanh niên tên Gerson de Melo Machado đã trèo qua bức tường bảo vệ cao hơn 6 mét, sử dụng một thân cây gần đó để tiếp cận khu vực nuôi nhốt sư tử cái tên Leona. Khi vừa đặt chân xuống chuồng, anh bị con vật phát hiện và tấn công. Lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát quân sự có mặt ngay sau đó nhưng không thể can thiệp kịp thời.

Gerson de Melo Machado khi leo vào chuồng sư tử trong vườn thú ở Joao Pessoa, Brazil hôm 30/11. Ảnh: The Sun

Vườn thú cho biết hệ thống bảo vệ của khu nuôi sư tử vẫn hoạt động đúng quy trình và sự việc lần này nằm ngoài mọi kịch bản an toàn đã được thiết lập. Arruda Camara hiện tạm thời dừng đón khách để phục vụ công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

Phát ngôn viên của vườn thú xác nhận Leona vẫn tiếp tục được chăm sóc bình thường và không có kế hoạch an tử con vật. Trước đây, Leona chưa từng ghi nhận biểu hiện bất thường trong quá trình theo dõi của đội ngũ thú y.

Vườn thú Arruda Camara ra thông báo về tình trạng của Leona, khẳng định sức khỏe và trạng thái của con vật hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh: @parquedabica

Về phía Gerson de Melo Machado, một số thông tin từ cơ quan bảo vệ trẻ em cho biết anh từng tham gia chương trình chăm sóc trẻ em của thành phố trong nhiều năm. Cố vấn Veronica Oliveira cho hay anh gặp vấn đề về hành vi và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình có tiền sử bệnh lý tâm thần.

Machado từng chia sẻ mong muốn được sống gần các loài thú lớn và từng tìm cách tiếp cận khu vực cấm tại sân bay vì nghĩ rằng có thể đến châu Phi để theo đuổi ước mơ này.

Vụ việc tiếp tục được điều tra bởi các đơn vị chức năng của bang Paraiba. Chính quyền và đại diện vườn thú đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về sự cố.