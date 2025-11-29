"Trưởng chuồng" Mika của Thảo Cầm Viên góp 80 triệu ủng hộ người dân miền Trung

HHTO - Tạm gác việc "cai quản" chuồng gấu, mèo Mika vừa khiến netizen tan chảy khi cùng đại diện Thảo Cầm Viên gửi tặng 80 triệu đồng yêu thương về miền Trung.

Giữa những ngày tin tức về bão lũ miền Trung khiến cả nước thắt lòng, một câu chuyện nhỏ bé nhưng ấm áp từ Thảo Cầm Viên TP.HCM đã bất ngờ "chiếm sóng" mạng xã hội, mang lại nụ cười và năng lượng tích cực cho cộng đồng. Nhân vật chính là "trưởng chuồng gấu" quyền lực: Mèo Mika.

Vừa qua, đại diện Thảo Cầm Viên cùng Mika đã trao tặng số tiền 80 triệu đồng để sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung. Được biết, trong số đó có 30 triệu đồng là tấm lòng của tập thể Cán bộ - Công nhân viên, 50 triệu đồng còn lại chính là toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành 5.000 bộ lịch 2026 "Yêu thương đong đầy". Hành động thiết thực này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn đánh dấu cột mốc "sự nghiệp" của mèo Mika.

Cộng đồng mạng để lại những bình luận hài hước dành cho Mika. Có người hài hước: "Mika giờ thành đại sứ thương hiệu, đi ngoại giao ký kết đồ rồi", hay "Sống đủ lâu để thấy mèo đại diện tổ chức đi từ thiện".

Hình ảnh Mika chững chạc diện đồng phục Thảo Cầm Viên tại buổi trao tặng đã khiến vị thế của "trưởng chuồng" càng thêm vững chắc, không chỉ "đốn tim" netizen mà còn ra dáng một nhân viên đầy trách nhiệm

Nhiều bình luận hài hước dành cho "idol" Mika.

Lật lại "hồ sơ" những ngày chưa "debut", "trưởng chuồng" quyền lực của Thảo Cầm Viên vốn là một chú mèo hoang, sau đó "nhập hộ khẩu" vào chuồng gấu và sống cùng gia đình gấu.

Một netizen bình luận: "Đang lãng tử giang hồ phong lưu 4 phương, tự nhiên bị bắt đi làm Brand Ambassador".

Sự thân thiết lạ lùng này từng khiến du khách thót tim, liên tục nhấn chuông báo động vì sợ Mika bị gấu "xử đẹp". Đến mức, Ban quản lý phải treo tấm biển: "Mika không rơi vào chuồng gấu, Mika đang làm việc" để trấn an du khách.

Ảnh: Tôn Huy.

Từ một chú mèo từng khiến du khách "thót tim", Mika giờ đây đã trở thành ngôi sao hút khách, không ít bạn trẻ đến Thảo Cầm Viên chỉ để được diện kiến "trưởng chuồng". Với hành động ấm áp hướng về miền Trung lần này, dự đoán Mika sẽ còn "kết nạp" thêm nhiều thành viên vào hội fan cứng của mình.