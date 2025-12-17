Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Camera AI “soi” lỗi giao thông Hà Nội 24/7: Nhận diện vi phạm được từ xa đến mức nào?

LINH LÊ

HHTO - Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống camera AI hiện đã được đưa vào vận hành tại nhiều nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Tổng cộng có hơn 1.800 camera được lắp đặt tại gần 200 điểm nóng về giao thông, hoạt động liên tục 24/7.

Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông thông minh bằng camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với quy mô lớn và công nghệ hiện đại, nhằm tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Điểm đáng chú ý của hệ thống này là khả năng ghi hình với góc quan sát rộng lên tới 360 độ, gần như không có “góc chết”. Camera có thể theo dõi toàn cảnh khu vực nút giao, đồng thời sử dụng các tính năng xoay, quét, phóng to - thu nhỏ để bám sát phương tiện khi cần thiết.

598016973-1294944409343083-8458032379225690184-n.jpg
(Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Không chỉ ghi hình thông thường, camera AI còn có khả năng nhận diện phương tiện, biển số và hành vi vi phạm giao thông từ khoảng cách xa, có thể lên tới 500 - 700 mét, tùy điều kiện thực tế. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động phát hiện và ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu sau khi ghi nhận sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều khiển giao thông. Tại đây, dữ liệu được phân tích, đối chiếu để phục vụ công tác xử lý vi phạm, điều tiết giao thông và quản lý đô thị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài đường.

Liên quan đến vấn đề lưu trữ, dữ liệu hình ảnh từ camera AI được lưu tập trung trên hệ thống máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Khoảng thời gian này nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất, kiểm tra lại khi cần thiết, phục vụ xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ công tác điều tra trong những trường hợp đặc biệt.

515106665709406447-17658896743231843902648.jpg
Hình ảnh tại trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội mới đi vào hoạt động từ 13/12. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngoài nhiệm vụ giám sát và xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI còn được đánh giá là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong một số tình huống xã hội, như truy vết người đi lạc, tìm kiếm người mất tích hoặc phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ khác theo quy định.

Việc triển khai hệ thống camera AI được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng giao thông Hà Nội ngày càng văn minh, an toàn và hiện đại, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông khi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận, xử lý một cách khách quan và minh bạch.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Công an TP Hà Nội
#giao thông Hà Nội #camera AI #vi phạm giao thông #hệ thống giám sát #điều hành đô thị #an toàn giao thông

Cùng chuyên mục