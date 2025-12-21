Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một nữ sinh ở Trung Quốc cứ đi học là sốt, về nhà lại khỏe và sự thật bất ngờ

Tôn Huy - Ảnh: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sự việc hy hữu tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý: Một nữ sinh liên tục sốt nhẹ khi đến trường nhưng thân nhiệt lại trở về bình thường khi về nhà. Nguyên nhân được bác sĩ công bố là lời cảnh báo đáng suy ngẫm về sức khỏe tinh thần và áp lực học đường hiện nay.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước trường hợp y khoa lạ lùng của một nữ sinh 12 tuổi tại tỉnh Hà Nam. Suốt một năm qua, cô bé thường xuyên bị sốt nhẹ vào buổi sáng đi học (nhiệt độ dao động từ 37,1 - 37,5oC). Điều đáng nói, chỉ cần tan học về nhà, thân nhiệt của nữ sinh này lập tức trở lại bình thường mà không cần can thiệp y tế.

​Sau khi gia đình đưa đi thăm khám tại nhiều bệnh viện và loại trừ các nguyên nhân bệnh lý, các bác sĩ kết luận nữ sinh mắc chứng "sốt tâm lý". Nguyên nhân xuất phát từ việc chuyển cấp lên THCS, áp lực bài vở gia tăng đột ngột cùng sự kỳ vọng từ gia đình đã khiến em rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, dẫn đến rối loạn thần kinh thực vật.

dihocsot-1.jpg
Netizen chia sẻ câu chuyện của con em mình về tình trạng "sốt lạ". - Ảnh: zz070888.

​Ngay khi thông tin được đăng tải, chủ đề này đã nhận được lượng tương tác lớn. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là phản ứng tự vệ của cơ thể trước áp lực quá lớn, hay còn được ví von là hội chứng "dị ứng trường học".

​Bên cạnh những tranh luận về phương pháp giáo dục, nhiều độc giả cũng chia sẻ câu chuyện thực tế. Một tài khoản kể lại trải nghiệm tương tự: "Hồi mẫu giáo, tôi cứ đến cổng trường là đau bụng dữ dội, về nhà lại hết. Đi khám không ra bệnh, mãi sau mới biết đó là do tâm lý quá lo sợ".

coverfb.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Douyin
#sức khỏe trẻ em #áp lực học đường #tâm lý học sinh #Trung Quốc

