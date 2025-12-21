Tình bạn gây bất ngờ của Jun Phạm và Trần Trung Kiên - thủ môn U22 Việt Nam

Sau chiến thắng vang dội tại trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33, chàng thủ môn Trần Trung Kiên của U22 Việt Nam trở thành cái tên gây sốt mạng xã hội. Những chủ đề về Trần Trung Kiên dần được quan tâm nhiều hơn, trong đó có cả tình bạn bất ngờ của anh với Anh tài Jun Phạm.

Trần Trung Kiên và Jun Phạm có mối quan hệ thân thiết không ngờ.

Cụ thể sau khi chia sẻ hình ảnh HCV của mình trên mạng xã hội, Trần Trung Kiên đã nhận được không ít bình luận chúc mừng từ khán giả và người quen, trong đó có sự xuất hiện của Jun Phạm. Nam ca sĩ gửi lời chúc mừng đến người em, và nhanh chóng khiến ai nấy "giật mình", chưa định hình được cơ duyên nào khiến hai anh chàng thân thiết dù hoạt động trái ngành.

Jun Phạm và cả Ngô Kiến Huy đều bình luận chúc mừng Trần Trung Kiên.

Thực chất Jun Phạm và Trần Trung Kiên đã gặp gỡ và thân thiết từ vài năm trước, thông qua một chương trình truyền hình. Năm 2023, Jun Phạm tham gia chương trình Ăn Chơi Ngủ Cùng V.League, trong đó nam ca sĩ bước vào hành trình khám phá văn hóa ẩm thực, vui chơi và cuộc sống thường nhật của các cầu thủ. Trong một tập, Jun Phạm đã cùng thủ môn Trần Trung Kiên đi ăn uống khắp nơi, cũng như tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống và quá trình tập luyện của anh chàng.

Jun Phạm và Trần Trung Kiên tham gia chung chương trình vào năm 2023.

Sau 2 năm, giờ đây cả hai anh em đều có thành công nhất định cho mình. Jun Phạm có sự thăng tiến đáng kể về sự nghiệp sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, trở thành một trong những Anh tài "đắt show" nhất. Trong khi đó, những nỗ lực rèn luyện gian khổ của Trần Trung Kiên đã được đền đáp, khi chàng thủ môn cao 1,91m đã tham gia SEA Games 33, cùng đội U22 Việt Nam của mình bước lên bục vinh quang để nhận HCV.