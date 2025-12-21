Gen Z đồng cảm với chia sẻ của ca sĩ Hà Trần về cách đứng vững trước dư luận

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Trần vừa chia sẻ lại một đoạn hội thoại cùng nữ rapper Suboi trong một chương trình phát sóng cách đây ba năm. Dòng caption ngắn gọn nhưng giàu suy ngẫm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả: “Chúng ta không thể kiểm soát những nhận xét từ bên ngoài, nhưng có thể học cách tạo cho mình một ‘filter sống chừng mực’. Không phải để khép mình lại, mà để biết điều gì nên lắng nghe - điều gì nên buông xuống”.

Chia sẻ mới nhất của diva Hà Trần về “filter sống chừng mực” nhận được nhiều sự chú ý.

Theo đó, khi nghe Suboi hỏi liệu bản thân có từng bị chê hay không, Hà Trần đã chia sẻ một cách điềm tĩnh rằng những lời phán xét từ bên ngoài thực chất đã đồng hành với cô suốt cả tuổi trẻ: “Người ta chê chị cả tuổi trẻ của chị rồi, đến lúc đấy người ta lại đổi, người ta hết chê, người ta thành khen”.

Từ trải nghiệm cá nhân, Hà Trần cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc phớt lờ hay bất chấp mọi ý kiến mà là học cách sống chừng mực với các nhận xét xung quanh.

Theo nữ ca sĩ, người nghệ sĩ vẫn cần lắng nghe những đóng góp của khán giả nhưng phải tự tạo cho mình một “màng lọc” đủ vững để chọn lọc thông tin phù hợp. Nếu thiếu đi sự cân bằng này, nghệ sĩ rất dễ rơi vào trạng thái dao động giữa tự tôn và tự ti, từ đó ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn con đường sáng tạo.

"Chị nghĩ cái quan trọng với một nghệ sĩ là nếu cái 'màng lọc' đấy của mình không tốt thì mình sẽ luôn luôn phải cân bằng giữa cái tự tôn và tự ti của mình” - Hà Trần chia sẻ. Nguồn clip: STORII-TELLERS.

Chia sẻ của Hà Trần chạm đến một lát cắt quen thuộc nhưng hiếm khi được nói ra trọn vẹn trong đời sống sáng tạo. Ở đó, “chừng mực” không đồng nghĩa với khép kín mà là một sự tỉnh táo: Biết tiếp nhận góp ý để hoàn thiện bản thân, đồng thời đủ bản lĩnh để buông bỏ những phán xét không mang tính xây dựng. Chính cách nhìn này giúp người nghệ sĩ không bị cuốn theo những đợt sóng khen - chê vốn luôn thay đổi theo thời gian.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với quan điểm của Hà Trần. Không ít ý kiến cho rằng chia sẻ của nữ ca sĩ không chỉ dành cho người làm nghệ thuật mà còn phù hợp với bất kỳ ai đang sống trong thời đại mạng xã hội, nơi mỗi cá nhân đều dễ trở thành đối tượng của những đánh giá công khai.

Giọng hát, tư duy âm nhạc và quan niệm cuộc sống của Hà Trần nhận được nhiều lời khen từ khán giả, như một minh chứng cho sự bền bỉ của giá trị nghệ thuật theo thời gian.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Trần đang tận hưởng một nhịp sống được chính cô mô tả là “thảnh thơi”. Nữ ca sĩ chọn cách làm nghề chậm rãi, ưu tiên “cái duyên” và chiều sâu hơn là áp lực phải xuất hiện liên tục. Giọng ca Em Về Tinh Khôi cũng cởi mở hơn trong việc hợp tác với các nghệ sĩ trẻ. Bởi ở họ, cô bắt gặp hình ảnh của chính mình năm xưa: Từng đi qua không ít lời chê bai để rồi dần khẳng định vị trí và chạm tới thành công.

Mới đây, Hà Trần góp phần định hình tinh thần thể nghiệm trong album Hãy Nói của nhạc sĩ Gen Z Đỗ Hoàng Long.

Sau nhiều năm đứng trên sân khấu và đi qua đủ đầy những lời khen - chê, Hà Trần đã tìm được “màng lọc” phù hợp cho riêng mình. Đó không chỉ là một lựa chọn cá nhân mà còn là một thông điệp ý nghĩa: Với nghệ sĩ, bản lĩnh không nằm ở việc được khen bao nhiêu mà ở khả năng giữ được sự cân bằng nội tâm giữa những biến động không ngừng của dư luận.