U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam ở SEA Games 33, báo Thái chỉ ra kỷ lục buồn

Thục Hân
HHTO - Sau trận Chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33, nhiều trang báo Thái Lan đã viết rằng họ không thể tin nổi kết quả “thua ngược” này. Đồng thời, họ chỉ ra một “kỷ lục” không vui sau khi U22 Thái Lan không thể vượt qua U22 Việt Nam.

Trước trận Chung kết bóng đá nam ở SEA Games 33, đội tuyển U22 Thái Lan tràn đầy quyết tâm giành Huy chương Vàng trên sân nhà.

Nhưng ngày 18/12 có lẽ không phải là ngày dành cho họ, vì cuối cùng thì họ thua 3-2 sau 2 hiệp phụ ngay trên Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở Bangkok, dù đã dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

Còn đội tuyển U22 Việt Nam thì đã có một trận đấu lội ngược dòng đầy quả cảm và tự hào, giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Trang The Straits Times nhận xét, U22 Việt Nam trở lại sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp cứ như một đội bóng hoàn toàn khác (và khán giả cũng có thể nhận thấy như vậy).

image-1.jpg
Nhiều trang báo Thái Lan cũng bất ngờ trước màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam. Ảnh: TPO.

Trang PBS World của Thái thì gọi trận Chung kết không thành công này là “sự sụp đổ thê thảm” của U22 Thái Lan khi đã có hiệp 1 khá áp đảo nhưng rồi để “gió đảo chiều” toàn diện trong hiệp 2.

Như vậy, số lần vô địch bóng đá nam ở SEA Games của Thái Lan vẫn dừng lại ở số 16, và họ sẽ phải tiếp tục chờ đợi một cơ hội khác để nâng con số này lên 17.

Trang Matichon của Thái gọi trận Chung kết bóng đá nam vừa rồi là “giấc mơ tan vỡ” đối với người Thái. Trang này cũng chỉ ra một “kỷ lục” buồn: Đây là lần đầu tiên người Thái không giành được Huy chương Vàng môn bóng đá nam khi SEA Games được tổ chức trên đất Thái.

image.jpg
U22 Việt Nam đã giành Huy chương Vàng bóng đá nam ở SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: TPO.

Về chiến thắng chung cuộc, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định: “Thành tích này là nhờ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ, ngay cả khi đã bị dẫn 2 bàn”.

ft1471.jpg
Thục Hân
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #chung kết bóng đá nam #chung kết seagame 33 #u22 Vietnam vs u22 Thailand #Việt Nam Thái Lan

