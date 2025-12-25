Đức Phúc lên tiếng làm rõ câu chuyện “tài xế xe công nghệ đi Wave cũ bị hủy chuyến”

HHTO - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một tài xế xe công nghệ lớn tuổi liên tục bị khách hủy chuyến vì sử dụng chiếc xe Wave cũ. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm, cho rằng người lao động nghèo đang bị đối xử thiếu công bằng. Tuy nhiên, mới đây ca sĩ Đức Phúc - người trực tiếp tìm gặp nhân vật trong câu chuyện đã lên tiếng khẳng định thông tin đang lan truyền là không đúng sự thật.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội gây tranh cãi

Theo nội dung được đăng tải trên nhiều fanpage và diễn đàn, câu chuyện kể về một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 60 tuổi, mưu sinh hằng ngày bằng chiếc xe Honda Wave cũ. Nội dung bài đăng cho biết người đàn ông thường xuyên bị khách hủy chuyến ngay sau khi đặt xe, chỉ vì nhìn thấy hình ảnh chiếc xe cũ và tuổi tác của tài xế. Có ngày, ông được cho là bị hủy tới 4-5 chuyến liên tiếp, khiến tinh thần suy sụp và cảm thấy tủi thân vì bị phân biệt đối xử.

Hình ảnh chú tài xế đính kèm trong bài đăng lan truyền trên mạng xã hội.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng khách hàng quá khắt khe, thiếu sự tôn trọng với người lao động lớn tuổi. Một số ý kiến khác lại tranh luận về tiêu chuẩn dịch vụ, phương tiện và trải nghiệm của người đi xe. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng đều chia sẻ câu chuyện với tâm lý thương cảm, thậm chí kêu gọi giúp đỡ người tài xế trong bài viết.

Sự thật được xác minh và thông điệp ca sĩ Đức Phúc gửi gắm

Sau khi trực tiếp gặp gỡ tài xế, Đức Phúc cho biết chú Nguyễn Văn Sơn hiện đang chạy xe công nghệ bằng xe ga Honda PCX, không phải chiếc Wave cũ như thông tin lan truyền. Chú Sơn cũng chia sẻ rằng gia đình không dư dả nhưng không đến mức khó khăn để phải kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Điều khiến chú trăn trở nhất là việc hình ảnh cá nhân bị sử dụng sai sự thật, có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.

Dù mong muốn tặng chú Sơn một chiếc xe mới, Đức Phúc đã nhiều lần bị từ chối. Cuối cùng, nam ca sĩ chỉ xin phép được hỗ trợ một phần nhỏ học phí cho cháu ngoại của chú Sơn đến hết bậc Tiểu học và gửi gia đình một bao lì xì, như một lời động viên tinh thần.

Qua câu chuyện này, Đức Phúc nhấn mạnh mong muốn cộng đồng mạng luôn tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tránh để lòng tốt bị lợi dụng hoặc tiếp tay cho những câu chuyện chưa được kiểm chứng. Anh cho biết buổi gặp gỡ trong dịp Giáng sinh là một trải nghiệm đặc biệt, giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của sự tử tế và trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.