Link Shopee Affiliate xâm chiếm mạng xã hội: Deal hời hay "chiếc bẫy online"?

HHTO - Từ săn sale đến kiếm thêm thu nhập online, việc click vào đường link dưới các bài đăng dường như đã trở thành thói quen của hội Gen Z. Tuy nhiên, không phải link affiliate nào cũng an toàn. Nhiều đường link được ngụy trang tinh vi, dẫn qua các trang trung gian hoặc giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản người dùng.

Affiliate bùng nổ trên mạng xã hội, nhưng không phải link nào cũng an toàn

Lướt Facebook, TikTok, Threads hay các hội nhóm mua sắm thời gian gần đây, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng kèm link Shopee Affiliate với lời mời gọi “giá sốc”, “ưu đãi 0 đồng”, “mua nhanh kẻo hết”. Việc gắn link kiếm hoa hồng vốn không xa lạ với Gen Z, nhất là khi nhiều bạn trẻ tham gia sáng tạo nội dung hoặc tìm kiếm nguồn thu nhập online. Tuy nhiên, không phải đường link nào mang mác affiliate cũng "an toàn".

Shopee Affiliate là hình thức tiếp thị liên kết hợp pháp do Shopee triển khai, cho phép người tham gia chia sẻ link sản phẩm và nhận hoa hồng nếu có đơn hàng phát sinh.

Thế nhưng, khi trào lưu này lan rộng, các đối tượng xấu đã lợi dụng để trà trộn link giả mạo, dẫn người dùng qua các trang trung gian hoặc link rút gọn thay vì truy cập thẳng ứng dụng Shopee. Đây chính là kẽ hở để thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi hành vi trực tuyến hoặc dẫn tới các trang đăng nhập giả.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Những chiêu trò đánh trúng tâm lý săn sale của Gen Z

Điểm chung của các đường link rủi ro là đánh mạnh vào tâm lý quen thuộc của người trẻ như thích săn deal, sợ bỏ lỡ ưu đãi và dễ tin vào link do bạn bè hoặc người quen chia sẻ. Nhiều link độc hại được phát tán từ các tài khoản trông rất “đời thường”, thậm chí là tài khoản thật đã bị chiếm quyền kiểm soát. Chỉ với một cú click, người dùng có thể vô tình để lộ thông tin đăng nhập Facebook, Shopee hoặc bị chuyển hướng sang các website giả mạo.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn nhắm vào chính những người làm affiliate, ví dụ cài đặt các công cụ được quảng cáo là giúp tăng click, tăng hoa hồng. Thực chất, đây lại là phần mềm độc hại có khả năng chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, fanpage hoặc ví điện tử, khiến nạn nhân vừa mất tài khoản vừa có nguy cơ mất tiền.

Làm thế nào để không biến “deal hời” thành rủi ro?

Thực tế đã ghi nhận không ít trường hợp các bạn trẻ phản ánh việc mất quyền truy cập tài khoản, xuất hiện giao dịch bất thường hoặc bị spam tin nhắn sau khi click vào các link săn sale trôi nổi. Các chuyên gia nhận định, đây là một phần trong làn sóng lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi, khi thương mại điện tử và mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi cho các chiêu trò công nghệ cao.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Do đó, việc săn sale hay kiếm tiền online cần đi kèm sự tỉnh táo. Người dùng nên coi link affiliate như một dạng quảng cáo, hạn chế truy cập các đường link lạ, đặc biệt là link rút gọn hoặc link được gửi qua bình luận, tin nhắn. Việc đăng nhập tài khoản Shopee hay Facebook chỉ nên thực hiện trên ứng dụng hoặc website chính thức, tránh cài đặt các phần mềm “hỗ trợ kiếm tiền” không rõ nguồn gốc.

Với Gen Z, kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng quan trọng không kém kỹ năng săn deal. Bởi đôi khi, cái giá phải trả cho một “món hời” lại không chỉ là vài phút mất thời gian, mà còn là thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thậm chí là tài sản trong ví.