Becamex TP.HCM FC bảo vệ thành công chức Vô địch U13 Việt - Nhật 2025

HHTO - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Bình Dương, Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII đã chính thức khép lại. Với phong độ ấn tượng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất.

Bước vào giải đấu năm nay với tên gọi mới - Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC, các cầu thủ trẻ tiếp tục cho thấy vị thế của những "ngôi sao tương lai" tại sân chơi này khi tiếp nối thành công từ mùa giải trước.

Dàn cầu thủ trẻ đội tuyển Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online ngày khai mạc, cầu thủ Đặng Lâm Hào đã hào hứng chia sẻ: "Em mong muốn giao lưu, học hỏi cùng các đội trong và ngoài nước". Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần cầu thị và hữu nghị ấy, mục tiêu chung mà Ban huấn luyện và toàn đội đặt ra vẫn là quyết tâm cao nhất: Vô địch giải đấu.

Những chia sẻ ngày khai mạc của các tuyển thủ Việt Nam.

Kết hợp hài hòa giữa thái độ tôn trọng đối thủ và khát khao chiến thắng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC đã hiện thực hóa mục tiêu ấy một cách thuyết phục. Chiến thắng trước đại diện Nhật Bản là Kawasaki Frontale Todoroki ở trận Chung kết không chỉ giúp đội bóng giữ vững ngôi vương, mà còn mang về "cơn mưa" giải thưởng cá nhân. Trong đó, Vũ Ngọc Duy giành giải Vua phá lưới với 13 bàn thắng, cùng sự chắc chắn của Thủ môn xuất sắc nhất Nguyễn Văn Quân.

Đội tuyển Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC bảo toàn ngôi vương.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu năm nay với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore tiếp tục là cầu nối ngoại giao thể thao ý nghĩa. Trận đấu All-Star và những cái bắt tay sau mỗi trận đấu đã thể hiện đúng tinh thần đoàn kết mà giải hướng tới.

Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC chiến thắng Kawasaki Frontale Todoroki với tỷ số 2-1.