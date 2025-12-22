Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Becamex TP.HCM FC bảo vệ thành công chức Vô địch U13 Việt - Nhật 2025

Tôn Huy - Ảnh: BTC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Bình Dương, Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII đã chính thức khép lại. Với phong độ ấn tượng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất.

Bước vào giải đấu năm nay với tên gọi mới - Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC, các cầu thủ trẻ tiếp tục cho thấy vị thế của những "ngôi sao tương lai" tại sân chơi này khi tiếp nối thành công từ mùa giải trước.

u13vn1.jpg
Dàn cầu thủ trẻ đội tuyển Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online ngày khai mạc, cầu thủ Đặng Lâm Hào đã hào hứng chia sẻ: "Em mong muốn giao lưu, học hỏi cùng các đội trong và ngoài nước". Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần cầu thị và hữu nghị ấy, mục tiêu chung mà Ban huấn luyện và toàn đội đặt ra vẫn là quyết tâm cao nhất: Vô địch giải đấu.

Những chia sẻ ngày khai mạc của các tuyển thủ Việt Nam.

Kết hợp hài hòa giữa thái độ tôn trọng đối thủ và khát khao chiến thắng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC đã hiện thực hóa mục tiêu ấy một cách thuyết phục. Chiến thắng trước đại diện Nhật Bản là Kawasaki Frontale Todoroki ở trận Chung kết không chỉ giúp đội bóng giữ vững ngôi vương, mà còn mang về "cơn mưa" giải thưởng cá nhân. Trong đó, Vũ Ngọc Duy giành giải Vua phá lưới với 13 bàn thắng, cùng sự chắc chắn của Thủ môn xuất sắc nhất Nguyễn Văn Quân.

u13vn3.jpg
Đội tuyển Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC bảo toàn ngôi vương.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu năm nay với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore tiếp tục là cầu nối ngoại giao thể thao ý nghĩa. Trận đấu All-Star và những cái bắt tay sau mỗi trận đấu đã thể hiện đúng tinh thần đoàn kết mà giải hướng tới.

u13vn4.jpg
Becamex Thành phố Hồ Chí Minh FC chiến thắng Kawasaki Frontale Todoroki với tỷ số 2-1.
u13vn2.jpg
Tinh thần của các chiến binh U13 đem về chức vô địch cho đội tuyển.
1471.jpg
Tôn Huy - Ảnh: BTC
#Becamex TP.HCM #U13 Việt Nhật #bóng đá trẻ #giải quốc tế #thành tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục