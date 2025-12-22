Săn vé Tết "bỏng tay": Sinh viên thong thả, dân văn phòng "nín thở" chốt đơn

HHTO - Thị trường vé di chuyển trước Tết Nguyên đán đang "nóng" lên, đặc biệt ở các chặng đường xa. Trong khi sinh viên linh hoạt chọn tàu xe về sớm, giới văn phòng lại đau đầu giữa bài toán chi phí và thời gian nghỉ hạn hẹp.

Những ngày cuối năm, trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề "săn vé Tết" đang chiếm sóng với tần suất dày đặc. Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái "cầu cứu" tìm vé giá rẻ hay những than thở về mức giá máy bay tăng nhanh.

Các bài đăng "cầu tips" săn vé Tết xuất hiện trên Threads.

Với những bạn trẻ quê ở các tỉnh lân cận thành phố lớn, áp lực có phần nhẹ nhàng hơn khi vé xe khách thường chỉ cần đặt trước khoảng 1 tuần là có thể yên tâm. Thế nhưng, với hội "nhà xa" phải di chuyển hàng trăm, hàng nghìn cây số, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Dù nhiều "chiến thần" săn vé mách nước đủ kiểu, nhưng thời điểm hiện tại đã là khá trễ để tìm được một mức giá "mềm" cho hành trình đoàn viên đường dài.

Sinh viên nhà xa "dễ thở" nhờ về sớm

Đối với các bạn sinh viên hoặc các bạn freelancer, lợi thế lớn nhất chính là quỹ thời gian linh hoạt. Việc lịch học kết thúc sớm, thường vào khoảng cuối tháng Một dương lịch, cho phép nhóm này "né" được cao điểm.

Minh Tuấn, một sinh viên đang học tập tại TP.HCM, chia sẻ về bài học "xương máu" từ năm ngoái: "Năm trước ham làm thêm nên gần Tết mình mới đặt vé bay và giá vé gần 5 triệu đồng cho một chiều về Nghệ An. Năm nay, trường cho nghỉ từ tháng 2 nên mình quyết định về sớm và chọn đi tàu hỏa để tiết kiệm chi phí".

Những ngày cận Tết, vé tàu hỏa trong tình trạng khan hiếm.

Rõ ràng, với những ai dư dả về thời gian, xe khách và tàu hỏa là lựa chọn tối ưu về kinh tế. Tuy nhiên, hai loại hình này cũng tồn tại hạn chế lớn là thời gian di chuyển dài, gây mệt mỏi. Hơn nữa, vé tàu hỏa các chặng "hot" thường hết sạch ngay từ ngày đầu mở bán, buộc nhiều người phải tìm đến thị trường chợ đen với nhiều rủi ro.

Dân văn phòng và bài toán "cân não"

Ngược lại với sinh viên, giới văn phòng chịu áp lực lớn hơn khi lịch nghỉ Tết thường cố định và cận ngày. Lúc này, máy bay gần như là lựa chọn bắt buộc để đảm bảo sức khỏe và thời gian sum họp, dù mức giá không hề dễ chịu.

Thanh Vân, một nhân viên văn phòng cho biết, dù đã lên kế hoạch từ tháng 9 nhưng vé tàu hỏa đã nhanh chóng "bốc hơi". Để đảm bảo kịp về quê, Thanh Vân đã quyết định mua vé máy bay khứ hồi chặng TP.HCM - Đà Nẵng với mức giá khoảng 6 triệu đồng. "Dù chi phí cao nhưng mình phải xuống tiền sớm để chắc chắn có chỗ về nhà", chị chia sẻ.

Ảnh: Tôn Huy.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp "nhanh tay" có được vé tốt như Ngọc Hà, nhân viên văn phòng. Nhờ người quen và canh được vé 0 đồng từ tháng 10, Ngọc Hà chỉ tốn hơn 1,7 triệu đồng cho tấm vé khứ hồi Hà Nội - TP.HCM đi đúng ngày 28 Tết. "Hiện tại thì rất khó để tìm được mức giá đó, nếu có thì khung giờ bay cũng không đẹp", Ngọc Hà nhận định.

Thực tế, việc xin nghỉ phép sớm để "né" cao điểm không phải lúc nào cũng khả thi, bởi còn phụ thuộc vào tính chất công việc và quy định riêng của từng công ty. Vậy nên, dù có tính toán kỹ đến đâu, với nhiều người trẻ xa xứ, tấm vé đường dài về quê vẫn là một bài toán kinh tế đau đầu mỗi dịp Tết đến Xuân về.