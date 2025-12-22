Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắp tới, người sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt lên tới 10 triệu đồng

LINH LÊ

HHTO - Bộ Tư pháp vừa ban hành hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế, trong đó đã có mức phạt cho người hút thuốc lá điện tử.

Tại Nghị quyết 173/2024/QH15, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

Tuy nhiên, trước đây, tại các văn bản pháp luật chưa có quy định cụ thể mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi hút thuốc lá điện tử.

Do đó, tại Điều 27 dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, các vi phạm liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử được đề xuất xử phạt như sau:

anh-man-hinh-2025-12-17-luc-151016.png

Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua thì người hút thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 10 triệu đồng.

anh-man-hinh-2025-12-17-luc-151114.png
Một số mức phạt mới áp dụng cho các hành vi vi phạm quy định liên quan đến thuốc lá.

Đáng chú ý, người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng, thay cho quy định cũ là cảnh cáo hoặc phạt tiền theo khoản 1 điều 29 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Cũng theo Điều 31 dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế, các vi phạm liên quan đến rượu, bia, nếu uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật; Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia cũng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Luật Việt Nam
#thuốc lá điện tử #xử phạt #hành chính #quy định #Bộ Tư pháp #Nghị định #vi phạm

