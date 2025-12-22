Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Teen mở khóa “MRT Wrap” sau 365 ngày đồng hành cùng tàu điện Metro số 1

Phi Long
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đi vào hoạt động từ cuối năm 2024, đến nay, tuyến tàu điện Metro số 1 (MRT1): Bến Thành - Suối Tiên đã trở thành một cầu nối giao thông quan trọng cho TP.HCM. Đặc biệt, đây cũng là “người bạn đồng hành” trên con đường đi học của các bạn học sinh, sinh viên. Cùng xem sau một năm, các bạn đã “gói ghém” những trải nghiệm gì của mình cùng với MRT1 nhé!

Là sinh viên năm nhất “chân ướt chân ráo” bước vào đại học, bạn Dương Bích Châu (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) luôn lựa chọn tàu điện Metro là phương tiện đi học mỗi ngày của mình. Tính đến nay, cô bạn đã có 3 tháng đồng hành cùng MRT1.

8511b7b9-2a92-4f3f-9191-4d5848b5a71e.jpg
Ảnh: NVCC

“Vì nhà mình cách trường khá xa nên MRT1 là giải pháp giúp mình thoát khỏi “kiếp nạn” say xe khi phải di chuyển đường dài. Ngoài ra, tàu điện cũng là lựa chọn tối ưu để đi học bởi chỉ cần khoảng 30 phút cùng với một chuyến xe buýt ngắn nữa là mình đã có thể đến trường rồi”, Châu chia sẻ.

Châu thường xuất phát từ ga Bến Thành và xuống ga Đại Học Quốc Gia. Bạn lựa chọn mua vé tháng dành cho học sinh - sinh viên trực tuyến qua ứng dụng HCMC Metro HURC. Loại vé này phù hợp với túi tiền sinh viên và cũng tiện lợi trong quá trình sử dụng. Nhờ MRT1, việc đến trường của bạn đã trở nên đơn giản, không phải đối mặt với nhiều trở ngại như khi sử dụng các phương tiện khác.

Đối với Trương Thanh Việt Tùng (sinh viên Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM), tàu điện Metro luôn là phương tiện “số 1” cho những buổi đi chơi cuối tuần của bạn. Tùng đã trải nghiệm MRT1 ngay từ những ngày khánh thành và đến bây giờ vẫn hài lòng khi sử dụng loại hình giao thông này. Bạn thường ưu tiên mua vé lượt tại nhà ga để phù hợp với nhu cầu di chuyển của mình.

84b256dc-ddc8-4850-a6b3-9b672d469c69.jpg
Ảnh: NVCC

Việt Tùng chia sẻ: “Nhờ có tuyến tàu điện này mà mình có thể đi đến nhiều địa điểm vui chơi khác nhau mà không mất nhiều thời gian. Việc này giúp mình có những trải nghiệm tuyệt vời hơn, đáng giá hơn cho ngày cuối tuần của bản thân. Từ nhà, mình có thể vừa đi tàu lên trung tâm thành phố chơi hoặc xuống khu vực Đại học Quốc gia để gặp gỡ bạn bè đều rất tiện lợi”.

“Đúng giờ, an toàn, tiện lợi” là ba từ mà bạn Trần Phạm Tuyết Nghi (sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) dùng để miêu tả cảm nhận của mình sau gần một năm đồng hành cùng MRT1. Nghi thường sử dụng tàu điện để di chuyển giữa hai cơ sở của trường hay đi mua sắm vào cuối tuần. Cô bạn thường mua vé lượt và ưu tiên lựa chọn thanh toán không tiền mặt để chủ động hơn trong chuyến đi.

“So với các phương tiện khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên hành trình như tình trạng giao thông, lưu lượng phương tiện trên đường,... thì Metro chỉ “một mình một đường” thẳng tiến mà chạy nên rất hiếm khi trễ giờ. Việc này đảm bảo sự tiện lợi, chủ động và an toàn trên hành trình di chuyển mỗi ngày của mình”, Nghi cho biết.

hin-anh-nha-pao-ai-a-niu-tuyet-nghi.jpg
Ảnh: NVCC

Tính đến nay, Nghi đã đồng hành với Metro được 9 tháng. Bạn cũng dự định rằng nếu sau này có phương tiện cá nhân, bạn vẫn sẽ ưu tiên chọn sử dụng tàu điện cho những hành trình xa vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi lại đảm bảo an toàn.

Trong tương lai, khi mạng lưới MRT của TP.HCM ngày càng phát triển, nhiều người sẽ tiếp tục lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hơn, góp phần hiện đại hóa giao thông thành phố và đời sống của người dân.

Tuyến MRT1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn của thành phố. Tuyến gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm, 11 ga trên cao), có tổng chiều dài 19,7 km với 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Sau gần một năm khai thác, tuyến đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách. Trung bình mỗi tháng tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp Lễ, Tết.

ft1471.jpg
Phi Long
#teen #MRT1 #Metro số 1 TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục