Teen mở khóa “MRT Wrap” sau 365 ngày đồng hành cùng tàu điện Metro số 1

HHTO - Đi vào hoạt động từ cuối năm 2024, đến nay, tuyến tàu điện Metro số 1 (MRT1): Bến Thành - Suối Tiên đã trở thành một cầu nối giao thông quan trọng cho TP.HCM. Đặc biệt, đây cũng là “người bạn đồng hành” trên con đường đi học của các bạn học sinh, sinh viên. Cùng xem sau một năm, các bạn đã “gói ghém” những trải nghiệm gì của mình cùng với MRT1 nhé!

Là sinh viên năm nhất “chân ướt chân ráo” bước vào đại học, bạn Dương Bích Châu (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) luôn lựa chọn tàu điện Metro là phương tiện đi học mỗi ngày của mình. Tính đến nay, cô bạn đã có 3 tháng đồng hành cùng MRT1.

“Vì nhà mình cách trường khá xa nên MRT1 là giải pháp giúp mình thoát khỏi “kiếp nạn” say xe khi phải di chuyển đường dài. Ngoài ra, tàu điện cũng là lựa chọn tối ưu để đi học bởi chỉ cần khoảng 30 phút cùng với một chuyến xe buýt ngắn nữa là mình đã có thể đến trường rồi”, Châu chia sẻ.

Châu thường xuất phát từ ga Bến Thành và xuống ga Đại Học Quốc Gia. Bạn lựa chọn mua vé tháng dành cho học sinh - sinh viên trực tuyến qua ứng dụng HCMC Metro HURC. Loại vé này phù hợp với túi tiền sinh viên và cũng tiện lợi trong quá trình sử dụng. Nhờ MRT1, việc đến trường của bạn đã trở nên đơn giản, không phải đối mặt với nhiều trở ngại như khi sử dụng các phương tiện khác.

Đối với Trương Thanh Việt Tùng (sinh viên Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM), tàu điện Metro luôn là phương tiện “số 1” cho những buổi đi chơi cuối tuần của bạn. Tùng đã trải nghiệm MRT1 ngay từ những ngày khánh thành và đến bây giờ vẫn hài lòng khi sử dụng loại hình giao thông này. Bạn thường ưu tiên mua vé lượt tại nhà ga để phù hợp với nhu cầu di chuyển của mình.

Việt Tùng chia sẻ: “Nhờ có tuyến tàu điện này mà mình có thể đi đến nhiều địa điểm vui chơi khác nhau mà không mất nhiều thời gian. Việc này giúp mình có những trải nghiệm tuyệt vời hơn, đáng giá hơn cho ngày cuối tuần của bản thân. Từ nhà, mình có thể vừa đi tàu lên trung tâm thành phố chơi hoặc xuống khu vực Đại học Quốc gia để gặp gỡ bạn bè đều rất tiện lợi”.

“Đúng giờ, an toàn, tiện lợi” là ba từ mà bạn Trần Phạm Tuyết Nghi (sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) dùng để miêu tả cảm nhận của mình sau gần một năm đồng hành cùng MRT1. Nghi thường sử dụng tàu điện để di chuyển giữa hai cơ sở của trường hay đi mua sắm vào cuối tuần. Cô bạn thường mua vé lượt và ưu tiên lựa chọn thanh toán không tiền mặt để chủ động hơn trong chuyến đi.

“So với các phương tiện khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên hành trình như tình trạng giao thông, lưu lượng phương tiện trên đường,... thì Metro chỉ “một mình một đường” thẳng tiến mà chạy nên rất hiếm khi trễ giờ. Việc này đảm bảo sự tiện lợi, chủ động và an toàn trên hành trình di chuyển mỗi ngày của mình”, Nghi cho biết.

Tính đến nay, Nghi đã đồng hành với Metro được 9 tháng. Bạn cũng dự định rằng nếu sau này có phương tiện cá nhân, bạn vẫn sẽ ưu tiên chọn sử dụng tàu điện cho những hành trình xa vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi lại đảm bảo an toàn.

Trong tương lai, khi mạng lưới MRT của TP.HCM ngày càng phát triển, nhiều người sẽ tiếp tục lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hơn, góp phần hiện đại hóa giao thông thành phố và đời sống của người dân.