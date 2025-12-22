"Rì-viu sớm" sân bay Long Thành: Độ sang xịn khiến ai cũng háo hức chờ ngày check-in

HHTO - Sân bay Long Thành vừa chính thức khai trương với chuyến bay đầu tiên. Không để dân tình chờ lâu, loạt ảnh thực tế về giao diện của "siêu sân bay" này đã chiếm sóng mạng xã hội vì độ sang - xịn - mịn.

Sáng 19/12, sự kiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành được netizen quan tâm. Những hình ảnh "pre-debut" ghi điểm tuyệt đối khi đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên.

Tuy nhiên, thứ khiến hội mê xê dịch "đứng ngồi không yên" nhất chính là visual thực tế của nhà ga hành khách. Những bức ảnh check-in đầu tiên vừa được tung lên các hội nhóm đã nhanh chóng viral. Thiết kế trần cao thoáng đãng, hệ thống ánh sáng được bố trí tinh tế cùng tông màu sáng tại khu vực cửa ra máy bay khiến không gian trở nên bắt mắt.

Dưới phần bình luận, netizen dành lời khen cho diện mạo hiện đại này. Nhiều người còn bất ngờ vì sự tương đồng thú vị với sân bay Incheon - Hàn Quốc. Một tài khoản hào hứng chia sẻ dòng trạng thái kèm hình ảnh: "Chiêm ngưỡng khu vực cửa ra máy bay Sân bay Quốc tế Long Thành. Tưởng như đang ở Hàn Quốc". Rõ ràng, độ hoàn thiện của công trình đã đáp ứng được kỳ vọng của giới trẻ về một tọa độ check-in mới.

Không chỉ có kiến trúc, khoảnh khắc nghi thức phun vòi rồng chào đón "chú chim sắt" đầu tiên đáp xuống đường băng cũng được bắt trọn vì "quá trang trọng". Bên cạnh đó, các "thánh soi" cũng nhanh chóng chú ý đến những chi tiết nhỏ như bảng thông tin điện tử hay biển chỉ dẫn. Trong các bức ảnh, dòng chữ "Ga đi quốc nội" xuất hiện trên bảng hướng dẫn, giúp mọi người dễ dàng hình dung luồng di chuyển.

