Trend "đũa phép" giấy gây sốt Douyin: Tự tay hô biến "phép thuật" đón Giáng sinh

Lướt Douyin thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những đoạn clip ngắn khoe thành quả là những cây đũa phép thuật tinh xảo, visual lung linh như bước ra từ những bộ anime kinh điển.
Điểm "ăn tiền" của trend nằm ở sự kỳ diệu của đôi bàn tay. Không cần tìm mua những món đồ chơi đắt tiền, các "pháp sư" Douyin đã chứng minh: Chỉ cần vài tờ giấy thủ công hay tận dụng lại giấy báo cũ, qua các bước cắt dán và gấp nếp, một cây "quyền trượng" đã ra đời.
Sự sáng tạo của Gen Z còn "bay xa" hơn khi nhiều bạn trẻ nảy ra ý tưởng tận dụng những bài kiểm tra cũ hay vở viết đã qua sử dụng để làm cốt gậy. Dưới phần bình luận, netizen Trung Quốc hài hước chia sẻ: "Lấy bài kiểm tra điểm cao làm để truyền may mắn". Chính sự linh hoạt trong nguyên liệu này đã khiến trào lưu trở nên gần gũi và dễ thực hiện.
Tuy nhiên, nhìn thành phẩm lung linh là thế nhưng độ khó cũng "không phải dạng vừa". Ở những phiên bản nâng cao, các bạn trẻ phải trổ tài gấp origami từng chi tiết nhỏ như ngôi sao, trái tim hay Mặt Trăng, sau đó ghép nối chúng lại. Hàng loạt video hướng dẫn đã được chia sẻ để giải cứu những đôi tay "vụng về" muốn chinh phục thử thách này.
Đặc biệt, khi tháng 12 gõ cửa, phiên bản đũa phép "limited" mang sắc đỏ - xanh hay đính kèm ngôi sao, bông tuyết cũng được cập nhật liên tục. Đây hứa hẹn là món quà Giáng sinh độc đáo cho hội "cạ cứng".
Hơn cả một trào lưu thị giác, trend làm đũa phép giấy đang lan tỏa một năng lượng tích cực "không wifi". Thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại, giới trẻ đang tìm thấy niềm vui trong sự tỉ mỉ, tự tay tạo ra "phép màu" từ những điều giản đơn nhất.