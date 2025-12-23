Người lặng lẽ gìn giữ những ân tình qua từng tấm thiệp 3D đậm dấu ấn Sài Gòn xưa

HHTO - Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, TP.HCM) đông đúc, chiếc xe bán thiệp 3D của ông Lê Văn Phụng (62 tuổi) vẫn hiện diện như một góc nhỏ lưu giữ nét đẹp “trao thiệp, gửi ân tình” của người Sài Gòn xưa.
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM - nơi tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi đi, nơi lời chúc được gói gọn trong một cú “thả tim”, thì văn hóa viết thư tay, thiệp tay tưởng chừng như chỉ còn là ký ức. Ấy vậy mà có một chiếc xe bán thiệp 3D vẫn cần mẫn trao tay những tấm thiệp đầy màu sắc, như trao tay những giá trị đầy hoài niệm.
Không chỉ người dân bản địa, sạp bán thiệp của ông cũng thu hút những du khách nước ngoài tản bộ ghé qua. Ông chia sẻ vì không biết tiếng Anh nhiều, nên chỉ ra dấu, hoặc dùng điện thoại dịch nói chuyện với họ.
Ông tâm sự, trước đây, thiệp có hình chợ Bến Thành được bán chạy nhất, bởi hình ảnh của thiệp đơn giản, ai nhìn cũng biết, cũng nhớ. Nhiều người nước ngoài thích TP.HCM, thích chợ Bến Thành, thích những thứ giản dị nhưng có hồn. Họ mua một tấm thiệp về hình ảnh TP.HCM không phải chỉ để làm quà, mà như mang theo một phần ký ức gắn liền với nơi đây.
Trải lòng về đời mình, ông kể ngày trước từng đi làm bảo vệ. Sau này, khi tuổi đã lớn, ông phải bươn chải nhiều nghề khác nhau. Ông từng có thời gian đi lượm ve chai, sau đó gặp một cô bán thiệp ở chợ Bến Thành. Thương tình, cô ấy cho ông vài chục tấm thiệp để bán thử: “Đừng đi nhặt ve chai nữa, lỡ đứt tay hoài”. Ông rong ruổi bán thiệp dọc đường Trần Hưng Đạo, đủ trang trải cuộc sống rồi dành dụm trả lại vốn cho cô.
Theo ông Phụng, trước đó, một nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin gặp ông, muốn giúp ông đưa hình ảnh lên YouTube để nhiều người biết tới hơn. Tưởng đâu thuận buồm xuôi gió thì dịch COVID-19 ập đến, ông không còn bán được nữa. Đúng lúc đó mẹ ông mất, ông về quê lo tang, rồi mất gần một năm mới trở lại TP.HCM. “May mắn là hàng xóm thương, chủ khách sạn thương, cho ông ở lại, cho ông phụ trông xe để tiếp tục bám nghề” - ông Phụng cảm kích.