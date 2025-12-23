Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ hào hứng tham gia Chủ nhật Đỏ: Bí kíp "phá băng" nỗi lo lần đầu hiến máu

HHTO - Ngày 21/12, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ mang thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ, đặc biệt với những bạn lần đầu hiến máu.

"Lần đầu" khó quên tại Ngày hội hiến máu

Sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã “điểm danh” tại khu vực sự kiện, chờ đăng ký và khám sàng lọc để sở hữu “chiếc sổ đỏ” của hành trình “Hiến máu cứu người”.

nhieu-ban-tre-den-diem-danh-de-so-huu-chiec-so-do-cuu-nguoi-min.jpg
Nhiều bạn trẻ đến "điểm danh" để sở hữu "chiếc sổ đỏ" cứu người

Chia sẻ về ý nghĩa sự kiện, Nhà báo Lý Thành Tâm (Trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM, Trưởng ban tổ chức sự kiện) cho biết: "Việc hiến máu là một thói quen tốt, một hành động tốt của tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn thanh niên. Vì thế, Ngày hội Chủ nhật đỏ của Báo Tiền Phong dù đã khởi động từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn tiếp tục sứ mệnh giữ ngọn lửa sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp đến cộng đồng".

nha-bao-ly-thanh-tam-truong-ban-dai-dien-bao-tien-phong-tai-hcm-truong-ban-to-chuc-su-kien-phat-bieu-tai-le-khai-mac-min.jpg
Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong tại TP. HCM, Trưởng ban tổ chức sự kiện phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tại sự kiện, ngoài túi quà tiêu chuẩn, người tham gia còn được tặng chữ thư pháp, cây xanh, ly giấy thân thiện với môi trường, vừa hiến máu vừa nghe nhạc chill chill từ ban nhạc acoustic, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như: Á vương Mr World Vietnam 2024 Võ Minh Toại, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

su-kien-quy-tu-nhieu-nguoi-noi-tieng-tham-gia-min.jpg
Sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng tham gia.
vua-hien-mau-vua-chill-chill-nghe-nhac-pha-bang-noi-lo-kim-tiem-min.jpg
Vừa hiến máu, vừa chill chill nghe nhạc "phá băng" nỗi lo kim tiêm.

Đặc biệt, Ngày hội hiến máu đã trở thành sự kiện khó quên đối với hội newbie “lần đầu làm chuyện ấy”. Bạn Quốc Thông (sinh viên Đại học Fulbright) tâm sự: “Trước khi hiến máu, tim mình "đập thình thịch", hồi hộp đủ thứ vì mình dễ bị choáng nên sợ sẽ "xỉu" lúc hiến máu. Đến sự kiện, sự chu đáo của BTC từ khâu chuẩn bị mấy thùng nước đường đến đồ ăn nhẹ làm mình quên luôn cảm giác lo lắng, hiến máu xong cũng cảm thấy khỏe re, ăn ngon ngủ ngon".

ban-quoc-thong-lan-dau-hien-mau-cam-thay-khoe-re-min.jpg
Bạn Quốc Thông lần đầu hiến máu vẫn cảm thấy "khỏe re".

Bí kíp 3K cho lần đầu hiến máu

Bác sĩ Lê Thị Năm (Chuyên khoa 1, Khoa hiến máu Bệnh viện Quân y 175) mách hội newbie bộ “tam ca” bí kíp Kiểm - Kiêng - Kỹ cho lần đầu hiến máu:

1. Kiểm - Check in điều kiện “đầu vào”

Về cân nặng, hội “trai xinh gái đẹp” phải trên 45 ký (các bạn nữ có thể từ 42 ký). Bạn nên đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo không mắc các bệnh lây qua đường truyền máu như viêm gan B, viêm gan C,... Một "chiếc" lưu ý to đùng là bạn cần “cán mốc” từ 18 tuổi trở lên để gia nhập “biệt đội” hiến máu, bước vào hành trình “Hiến máu cứu người”.

bac-si-le-thi-nam-mach-teen-bi-kip-3k-cho-lan-dau-hien-mau-min.jpg
Bác sĩ Lê Thị Năm mách teen bí kíp 3K cho lần đầu hiến máu.

2. Kiêng - Chuẩn bị “vòng gửi xe”

Đêm trước ngày hiến máu, bạn nên đi ngủ sớm, tốt nhất là ngủ đủ 8 tiếng để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, tránh bị “xỉu” khi gặp kim tiêm. Để hành trình này thật mượt mà, bạn nên ăn sáng nhẹ nhàng trước, nói “không” với đồ ăn nhiều dầu mỡ và tạm biệt các thức uống kích thích như cà phê, nước tăng lực,... Uống nước trà đường mà ban tổ chức thường hay chuẩn bị cũng là sự chuẩn bị tốt đó nha.

cac-ban-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-thuong-tham-gia-hanh-trinh-hien-mau-cuu-nguoi-min.jpg
Các bạn sinh viên Trường Đại học Công thương tham gia hành trình "Hiến máu cứu người".

3. Kỹ - Chăm sóc bản thân hậu hiến máu

Nhiều newbie lo lắng việc “phát tướng” sau khi hiến máu. Thực tế, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ quyết định việc tăng cân hay không. Thông thường sau khi hiến máu, cơ thể sẽ kích hoạt chế độ “bù đường” do lượng máu lấy ra đã chứa một phần đường trong cơ thể. Vì thế, bạn sẽ có cảm giác muốn “măm măm”.

ban-quoc-thong-chia-se-buc-thu-phap-cua-minh-sau-khi-hoan-thanh-hien-mau-min.jpg
Bạn Quốc Thông chia sẻ bức Thư pháp của mình sau khi hoàn thành hiến máu.

Tuy nhiên, đừng để chiếc bụng đói đánh lừa, bạn nên duy trì một chế độ dinh dưỡng điều độ, ưu tiên các thực phẩm giàu sắt giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo máu mà vẫn đảm bảo vóc dáng luôn chuẩn chỉnh.

ban-bao-han-check-in-tai-ngay-hoi-hien-mau-chu-nhat-do-min.jpg
Bạn Bảo Hân check-in tại Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ.
image.jpg
