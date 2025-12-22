Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Hà Nội lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông trong tháng 12

LINH LÊ

HHTO - Trong tháng 12/2025, Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và gửi tới Sở GD&ĐT Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua tổng hợp, trong tháng 12/2025, Công an TP đã xử lý 2.102 trường hợp học sinh vi phạm và lập danh sách gửi Sở GD&ĐT Hà Nội để phối hợp quản lý, giáo dục theo quy định.

Thống kê cho thấy, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn Thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Riêng trong tháng 12/2025 đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong và 9 người bị thương. Trước thực tế đó, Công an TP Hà Nội xác định việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong lứa tuổi học sinh là yêu cầu cấp thiết nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

So với tháng 11/2025, khi ghi nhận 3.130 trường hợp học sinh vi phạm, số vi phạm trong tháng 12 đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương mức giảm khoảng 32,8%. Kết quả này cho thấy các biện pháp kiểm tra, xử lý kết hợp tuyên truyền bước đầu đã phát huy hiệu quả.

603909925-1301446832026174-820661088108330157-n.jpg
(Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Qua rà soát, một số cơ sở giáo dục có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông tương đối cao gồm Trường THPT Quang Trung với 47 trường hợp, Trường THPT Hà Thành 36 trường hợp, Trường THPT Nguyễn Trãi 23 trường hợp, Trường THPT Tây Hồ 12 trường hợp, Trường THPT Thạch Bàn 8 trường hợp. Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng ghi nhận học sinh, sinh viên vi phạm như Trường Cao đẳng Công Thương 21 trường hợp, Trường Cao đẳng Việt Mỹ 5 trường hợp.

Đánh giá kết quả xử lý, Công an TP Hà Nội cho biết tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong giờ cao điểm.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Công an TP Hà Nội
