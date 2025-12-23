Tỏa sáng Thiên Thần Nhí: Cậu bé 12 tuổi chiến thắng nhờ ca khúc dành tặng ông ngoại

HHTO - Đoàn Ngọc Gia Bảo không chỉ có giọng hát nổi bật mà còn có câu chuyện đầy ý nghĩa, cảm động phía sau tiết mục dự thi đêm Chung kết Tỏa sáng Thiên Thần Nhí.

Tỏa sáng Thiên Thần Nhí là sân chơi nghệ thuật đa dạng với nhiều bộ môn như: ca hát, múa, nhảy, đàn, catwalk, diễn kịch, xiếc - ảo thuật, dẫn chương trình và các loại hình năng khiếu nghệ thuật khác dành cho thí sinh từ 5 đến 17 tuổi trên khắp cả nước. Cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức đã đi đến mùa thứ 6, ngày càng thu hút nhiều tài năng trẻ tham gia.

Ở đêm Chung kết Tỏa sáng Thiên Thần Nhí 2025 vừa tổ chức, bạn Đoàn Ngọc Gia Bảo, học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Bội Châu (TP Đà Nẵng) gây ấn tượng mạnh với phần trình diễn ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng” (nhạc sĩ Trần Tiến). Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn tự tin đã giúp Gia Bảo giành giải Quán quân một cách xứng đáng.

Lớn lên trong gia đình có bố là nghệ sĩ đàn bầu, mẹ là ca sĩ tự do nên Gia Bảo đam mê ca hát từ khi còn bé xíu và được gia đình hết lòng ủng hộ. Bố mẹ đã dạy Gia Bảo những kỹ thuật thanh nhạc đầu tiên, giúp cậu bạn dần làm quen với sân khấu.

Gia Bảo rất hâm mộ ca sĩ Tùng Dương nên thường thể hiện các bài hit của chú Tùng Dương như Chiếc Khăn Piêu, Thư Tháp, Ngẫu Hứng Sông Hồng trong các vòng thí Tỏa sáng Thiên Thần Nhí. Dù đây đều là các ca khúc khó thể hiện, cần kỹ thuật tốt và giọng hát khỏe nhưng Gia Bảo vẫn muốn thử thách chính mình.

Tới đêm Chung kết, Gia Bảo đã chọn bài Ngẫu Hứng Sông Hồng dành tặng ông ngoại là thương binh. Có lẽ vì tình cảm gửi gắm trong bài hát nên Gia Bảo đã có phần trình diễn đầy bứt phá, nổi bật và giải Quán quân chính là động lực để Gia Bảo theo đuổi ước mơ thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Sắp tới, Gia Bảo sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên Toàn cầu năm 2026 và biết đâu sẽ có thêm thành tích ấn tượng.