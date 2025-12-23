Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Tỏa sáng Thiên Thần Nhí: Cậu bé 12 tuổi chiến thắng nhờ ca khúc dành tặng ông ngoại

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đoàn Ngọc Gia Bảo không chỉ có giọng hát nổi bật mà còn có câu chuyện đầy ý nghĩa, cảm động phía sau tiết mục dự thi đêm Chung kết Tỏa sáng Thiên Thần Nhí.

gia-bao-5.jpg

Tỏa sáng Thiên Thần Nhí là sân chơi nghệ thuật đa dạng với nhiều bộ môn như: ca hát, múa, nhảy, đàn, catwalk, diễn kịch, xiếc - ảo thuật, dẫn chương trình và các loại hình năng khiếu nghệ thuật khác dành cho thí sinh từ 5 đến 17 tuổi trên khắp cả nước. Cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức đã đi đến mùa thứ 6, ngày càng thu hút nhiều tài năng trẻ tham gia.

gia-bao-2.jpg

Ở đêm Chung kết Tỏa sáng Thiên Thần Nhí 2025 vừa tổ chức, bạn Đoàn Ngọc Gia Bảo, học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Bội Châu (TP Đà Nẵng) gây ấn tượng mạnh với phần trình diễn ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng” (nhạc sĩ Trần Tiến). Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn tự tin đã giúp Gia Bảo giành giải Quán quân một cách xứng đáng.

gia-bao-4.jpg

Lớn lên trong gia đình có bố là nghệ sĩ đàn bầu, mẹ là ca sĩ tự do nên Gia Bảo đam mê ca hát từ khi còn bé xíu và được gia đình hết lòng ủng hộ. Bố mẹ đã dạy Gia Bảo những kỹ thuật thanh nhạc đầu tiên, giúp cậu bạn dần làm quen với sân khấu.

Gia Bảo rất hâm mộ ca sĩ Tùng Dương nên thường thể hiện các bài hit của chú Tùng Dương như Chiếc Khăn Piêu, Thư Tháp, Ngẫu Hứng Sông Hồng trong các vòng thí Tỏa sáng Thiên Thần Nhí. Dù đây đều là các ca khúc khó thể hiện, cần kỹ thuật tốt và giọng hát khỏe nhưng Gia Bảo vẫn muốn thử thách chính mình.

gia-bao-6.jpg

Tới đêm Chung kết, Gia Bảo đã chọn bài Ngẫu Hứng Sông Hồng dành tặng ông ngoại là thương binh. Có lẽ vì tình cảm gửi gắm trong bài hát nên Gia Bảo đã có phần trình diễn đầy bứt phá, nổi bật và giải Quán quân chính là động lực để Gia Bảo theo đuổi ước mơ thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Sắp tới, Gia Bảo sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên Toàn cầu năm 2026 và biết đâu sẽ có thêm thành tích ấn tượng.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đoàn Ngọc Gia Bảo #Tỏa sáng Thiên Thần Nhí #Tỏa sáng Thiên Thần Nhí 2026 #Đoàn Ngọc Gia Bảo quán quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục