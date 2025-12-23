U23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu liên tiếp trong tháng 1, gặp những đối thủ nào?

HHTO - HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách tham dự Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, đồng thời lịch thi đấu vòng bảng cũng đã được xác định với 3 trận đấu liên tiếp ngay trong tháng 1 tới.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia. Giải đấu sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24/1/2026, quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất châu Á, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào Tứ kết.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Jordan vào ngày 6/1. Đây là đối thủ được đánh giá có nền tảng thể lực và tổ chức chiến thuật tốt, từng nhiều lần gây khó khăn cho các đội bóng Đông Nam Á. 3 ngày sau, vào ngày 9/1, U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan, đội bóng sở hữu lối chơi kỷ luật, thiên về sức mạnh và không dễ bị khuất phục.

(Ảnh: VFF)

Thử thách lớn nhất của U23 Việt Nam tại vòng bảng được dự báo là trận đấu cuối cùng gặp U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, Saudi Arabia luôn được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở các giải trẻ châu Á. Việc phải chạm trán chủ nhà ở lượt trận cuối khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A trở nên khó lường.

Trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành thành tích tốt tại SEA Games 33, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt trẻ tiềm năng nhằm tăng chiều sâu đội hình. Toàn đội dự kiến sẽ có giai đoạn tập huấn và thi đấu giao hữu để hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào VCK.

Việc phải thi đấu 3 trận liên tiếp chỉ trong vòng một tuần đòi hỏi U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng tại giải U23 châu Á 2026.