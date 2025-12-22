Làm đám cưới riêng tư nhưng Shin Min Ah, Kim Woo Bin lại để lộ video hậu trường?

HHTO - Vì Shin Min Ah, Kim Woo Bin thông báo tổ chức đám cưới riêng tư kín đáo nên khán giả lại càng tò mò về cô dâu chú rể. Đúng lúc này, một đoạn clip được cho là hậu trường hôn lễ được tiết lộ.

Nhiều sao Hàn thường chọn làm đám cưới riêng tư thay vì công khai, nghĩa là giữ kín mọi hình ảnh, video trong hôn lễ. Khán giả hay phóng viên chỉ có thể đứng trước địa điểm tổ chức hôn lễ mà chụp ảnh các khách mời đến dự. Vì thế, netizen lại càng tò mò về hình ảnh của Shin Min Ah và Kim Woo Bin trong ngày trọng đại của mình.

Đúng khi đám cưới diễn ra, trên mạng xã hội lan truyền video được cho là hậu trường hôn lễ. Video ghi lại cảnh Shin Min Ah đầy dịu dàng trong bộ váy cưới nhẹ nhàng và được chuyên gia trang điểm cài voan tóc. Còn Kim Woo Bin cực lịch lãm trong bộ suit kẻ màu xám, đã sẵn sàng đón cô dâu lên lễ đường.

Khoảnh khắc trong clip là Shin Min Ah mặc váy cưới để chụp poster phim.

Rất nhiều người cứ ngỡ đây là lễ phục cưới chính thức của Shin Min Ah và Kim Woo Bin nhưng hóa ra đây chỉ là sản phẩm do người hâm mộ tạo ra. Clip được cắt ghép từ hậu trường quay phim Tomorrow With You của Shin Min Ah và quá trình chuẩn bị tham dự tuần lễ thời trang Milan của Kim Woo Bin. Chủ nhân clip này hẳn là fan cứng của Shin Min Ah, bởi cô từng tiết lộ rằng trong những lần từng mặc váy cưới trên phim, cô thích bộ váy ở Tomorrow With You nhất.

Còn đây là khi Kim Woo Bin lên đồ đi xem show thời trang.

Vậy là diện mạo của Shin Min Ah và Kim Woo Bin trong đám cưới ngày 20/12 vẫn là điều bí ẩn. Có lẽ thời gian tới, cặp đôi sẽ chia sẻ một vài khoảnh khắc đáng nhớ để khán giả cùng gửi lời chúc phúc.