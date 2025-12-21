Chuyện đặc biệt về ảnh cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah như trời cũng chúc phúc

HHTO - Từ Story Instagram của người được cho là đã tham gia buổi chụp ảnh cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah, thời điểm cặp đôi chụp là ngày tuyết đầu mùa năm 2025.

Story Instagram của chủ tài khoản.

Kể một chút về hậu trường buổi chụp ảnh cưới, chủ tài khoản viết rằng, khi Kim Woo Bin và Shin Min Ah cùng ê-kíp đang chụp ảnh thì tuyết bắt đầu rơi và ai nấy đều nghĩ khung cảnh trước mắt đẹp như một bộ phim:

"Ngày hôm đó, tất cả mọi người có mặt đều gửi lời chúc phúc tốt đẹp, chân thành nhất đến hạnh phúc của hai người. Không khí buổi chụp giống như được thực hiện bởi những người bạn lâu năm. Đó là ngày tuyết rơi đầu tiên của năm 2025, và trời lạnh đến khó tin. Khi đang chụp ảnh trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, một làn gió nhẹ thoảng qua rồi tuyết bắt đầu rơi, giống như một cảnh trong phim truyền hình.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy thế này, thành thật, tôi thực sự cảm thấy rằng hai người họ sẽ sống một cuộc đời rất hạnh phúc bên nhau. Diễn viên Kim Woo Bin và Shin Min Ah, chúng tôi xin gửi lời chúc từ tận đáy lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ hai người trong thời gian dài sắp tới."

Dù biết chắc Shin Min Ah và Kim Woo Bin phải chịu lạnh không dễ dàng để có được bộ ảnh ưng ý nhất, fan vẫn không ngừng trầm trồ bởi khoảnh khắc đẹp như mơ, ví như ông trời cũng đang muốn chúc mừng, thêm một chút tuyết trắng để tăng không khí lãng mạn.

Chú rể Woo Bin tại lễ cưới. - Nguồn: X alia/ @pfpmkchv

Lễ cưới của cặp đôi diễn ra vào tối 20/12 tại Seoul (Hàn Quốc) với sự tham gia của nhiều ngôi sao là bạn bè thân thiết của cặp đôi và gia đình. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, bảo mật tuyệt đối nên hình ảnh bị rò rỉ rất nhỏ giọt. Đến đêm cùng ngày, ngoại trừ ảnh chú rể Kim Woo Bin, quà tặng khách mời, menu và vài góc nhỏ tiệc cưới, fan vẫn chưa được thấy giao diện cô dâu Min Ah. Cặp đôi cũng chưa đăng tải bức ảnh nào khác bên cạnh tấm hình dưới tuyết phía trên do công ty đăng tải.