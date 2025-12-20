“Công chúa tóc mây” live-action đã tìm ra “hoàng tử trộm cắp” giống hệt hoạt hình?

HHTO - Tuần trước, Disney đã lặng lẽ tiến hành các buổi thử vai cho “Tangled” (Công Chúa Tóc Mây) bản live-action. Và họ đã tìm thấy “hoàng tử trộm cắp” Flynn Rider hoàn hảo như từ hoạt hình bước ra?

Sau khi khởi động lại dự án chuyển thể phim hoạt hình Tangled (Công Chúa Tóc Mây) lên phim live-action (phim do người thật đóng), Disney đang ráo riết tìm kiếm diễn viên cho phiên bản người thật đóng. Danh sách diễn viên tiềm năng, bao gồm fan đề cử và từ các tin đồn, càng lúc càng dài.

Nhân vật chính của Tangled là Rapunzel - nàng công chúa bị mụ phù thủy bắt cóc từ khi còn rất nhỏ. Rapunzel bị giam lỏng trong tòa tháp cao giữa rừng sâu, nhưng lớn lên rất hoạt bát, thông minh, ham học hỏi. Cô luôn ao ước một ngày có thể thoát khỏi tòa tháp và khám phá thế giới rộng lớn. Điểm đặc biệt của Rapunzel là nàng có mái tóc rất rất rất dài, vàng óng, trong bản phim hoạt hình mái tóc này còn có phép thuật.

Những cái tên nổi bật được nhắc đến có thể đảm nhận vai diễn Rapunzel có thể kể đến: Sadie Sink (Stranger Things), Emma Myers (Wednesday), McKenna Grace (Ghostbusters: Frozen Empire), Freya Skye (Zombies 4: Dawn of The Vampires), Isabel May (1883)...

Được biết, vào tuần trước, Disney đã lặng lẽ tiến hành các buổi thử vai tìm kiếm Rapunzel, và danh sách lúc này rút ngắn còn: Freya Skye (Zombies 4), Sarah Catherine Hook (White Lotus), Teagan Croft (Titans), Olivia-Mai Barrett (Invasion).

Riêng về vai diễn Flynn Rider - nam chính của Tangled, các fan cũng nhiệt tình đề cử nhiều cái tên: Mason Thames (How To Train Your Dragon), Taylor Zakhar Perez (Red, White and Royal Blue), Timothée Chalamet (Wonka), Louis Partridge (Enola Holmes)...

Theo phiên bản hoạt hình của Disney, Flynn Rider không phải là hoàng tử như truyện cổ tích miêu tả, mà là một gã trộm liều lĩnh với khiếu hài hước châm biếm, thêm một xíu “cợt nhả”, và rất nhiều sự đẹp trai. Có thể nói, Flynn Rider của bản hoạt hình không phải là hoàng tử Disney truyền thống mà là một phiên bản thú vị hơn, hài hước hơn, và có phần nào đó gần gũi hơn.

Cũng trong buổi thử vai lặng lẽ của Disney diễn ra vào tuần trước, hai ứng cử viên tiềm năng nhất được nhắc đến cho vai Flynn Rider là Milo Manheim - nam chính loạt phim Zombies của Disney, và Charlie Gillespie - tham gia loạt phim Julie and The Phantoms của Netflix.

Milo Manheim (2001) được biết đến nhiều nhất qua vai diễn chính trong các phần phim Zombies của Disney Channel, hay đóng trong MV Feather của Sabrina Carpenter - chàng trai đeo kính xuất hiện trong thang máy cùng chủ nhân của bản hit Espresso.

Ngoại hình của Milo Manheim được nhận xét là tương đồng với nhân vật Flynn Rider, mà khả năng ca hát của nam diễn viên cũng đã được kiểm chứng. Không chỉ khoe giọng trong các phần phim Zombies, Milo Manheim còn tham gia nhiều vở nhạc kịch, và từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Nhạc kịch New York năm 2017 cho vở Generation Me.

Charlie Gillespie (1998) nổi tiếng với vai Luke Patterson trong loạt phim Julie and The Phantoms của Netflix. Trong phim này, Charlie Gillespie được yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai cùng khả năng chơi guitar và ca hát ấn tượng.

Một điểm đáng chú ý của Charlie Gillespie gần đây là anh chàng đã lột xác từ một thiếu niên ngọt ngào trên Netflix ngày nào thành một anh chàng điển trai cuốn hút. Một số hình ảnh của Charlie Gillespie trong Splitsville đóng cùng Dakota Johnson đã tạo một cơn sốt nhỏ trên MXH. Và hình ảnh mới này của anh chàng được nhận xét là rất phù hợp với vẻ quyến rũ mà nhân vật Flynn Rider cần.

Hiện tại, danh sách dàn diễn viên chính thức của Tangled bản live-action vẫn còn là bí ẩn. Nhưng theo các nguồn tin, Disney có thể “chốt đơn” sớm hơn dự kiến.

