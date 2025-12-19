Sadie Sink của “Stranger Things” sẽ hóa phản diện trong Spider-Man 4 của MCU?

HHTO - Trên MXH những ngày này, vai diễn bí ẩn của Sadie Sink (Stranger Things) trong Spider-Man 4 thuộc MCU đang là một trong những chủ đề được bàn tán rôm rả nhất.

Mới đây, một đoạn teaser của Spider-Man: Brand New Day - phần phim solo thứ 4 của Spider-Man thuộc MCU - đã bị rò rỉ một cách không-chính-thức. Disney đã nhanh chóng tiến hành gỡ bỏ nhưng đoạn teaser này vẫn trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên MXH.

Chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh của đoạn teaser này rất kém, chắp vá, nhưng các fan vẫn cố gắng ghép nối lại với nhau để có được một số hình dung nhất định. Đáng chú ý, trong đoạn teaser này, nhân vật do Sadie Sink (Stranger Things) thủ vai có một đoạn hội thoại với Peter Parker - tên thật của Spider-Man như sau: “Ngươi thật thảm hại, Spider-Man. Đừng cản đường ta. Nếu không, không chỉ bạn bè của ngươi mà cả những người khác cũng sẽ không nhớ Peter Parker là ai đâu”.

Với sự “đe dọa” ẩn chứa trong lời nói, nhiều đồn đoán cho rằng nhân vật mà Sadie Sink thủ vai trong Spider-Man: Brand New Day sẽ là một nhân vật phản diện, hoặc ít nhất là một nhân vật đối đầu với Người Nhện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận lập luận rằng có thể đây chỉ là chiêu trò “đánh lạc hướng” của Disney mà thôi. Hoặc có thể nhân vật của Sadie Sink ban đầu có xích mích với Spider-Man, nhưng sau đó lại trở thành một đồng minh quan trọng của siêu anh hùng nhả tơ.

Sadie Sink trong Stranger Things 5.

Trước đó nữa, khi MCU công bố Sadie Sink sẽ tham gia Spider-Man: Brand New Day, các fan đã háo hức đoán xem “Max” (nhân vật cô đảm nhận trong Stranger Things) có thể hóa thân thành ai. Một danh sách những cái tên đã được liệt kê: Phiên bản MJ “thật” - Mary Jane (chứ không phải MJ - Michelle Jones của Zendaya), Felicia Hardy - hay còn gọi là Black Cat, Mayday Parker - con gái của Spider-Man (ở vũ trụ nơi Tobey Maguire đóng vai Người Nhện)...

Nhưng nổi bật nhất chắc chắn là Jean Grey - Dị nhân cấp Omega, một trong những Dị nhân mạnh nhất từ X-Men. Dự đoán này đến từ màu tóc đỏ của Sadie Sink, cũng như từ nhiều nguồn tin tiết lộ rằng nhân vật của Sadie Sink có sở hữu siêu năng lực.

Sadie Sink (trái) và nhân vật Jean Grey do Sophie Turner (phải) đảm nhận trong "Dark Phoenix".

Quay trở lại đoạn hội thoại trong teaser bị rò rỉ của Spider-Man: Brand New Day, khả năng Sadie Sink sẽ vào vai Jean Grey dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một số phân tích rằng khi cả thế giới đã quên mất Peter Parker là ai sau phép thuật của Doctor Strange trong Spider-Man: No Way Home - phần phim solo thứ ba của Người Nhện, nhân vật bí ẩn của Sadie Sink vẫn biết Peter Parker là Spider-Man, đó là do nhân vật này có thể đọc được suy nghĩ của Peter, từ đó biết được hết những gì cậu đã trải qua.

Thêm nữa, đoạn hội thoại đó dường như được nói trong đầu của Peter Parker. Nhân vật đó có thể đã sử dụng năng lực ngoại cảm để có thể biết được quá khứ của Spider-Man cũng như truyền đạt thông điệp của mình một cách chấn động nhất. Nếu không phải là Jean Grey thì liệu còn có thể là ai khác?

Nói về những tin đồn liên quan đến Jean Grey, Sadie Sink cho biết Jean Grey là một nhân vật tuyệt vời và cô rất vui khi các fan cho rằng cô phù hợp với nhân vật này. Tuy nhiên, Sadie Sink không khẳng định mình sẽ đóng Jean Grey, cũng không hé lộ gì về nhân vật mà mình sẽ đảm nhận trong Spider-Man: Brand New Day. Nói về màu tóc đỏ của mình tương đồng với Jean Grey, Sadie Sink chỉ hóm hỉnh: “Nhiều người quên rằng màu tóc có thể thay đổi”.

Đáng chú ý, trong đoạn teaser bị rò rỉ của Spider-Man: Brand New Day, màu tóc của nhân vật mà Sadie Sink đảm nhận vẫn chưa hề bị lộ.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Sadie Sink sẽ đảm nhận nhân vật gì trong Spider-Man: Brand New Day nhưng có vẻ đây là một nhân vật quan trọng. Bởi nhân vật này có thể sẽ ở lại trong Secret Wars, và thậm chí là các dự án sau đó nữa.

Phần phim solo thứ tư của Người Nhện - Spider-Man: Brand New Day sẽ gặp lại khán giả vào 31/7/2026. Tom Holland sẽ trở lại với vai Spider-Man, Zendaya cũng trở lại với vai MJ - Michelle Jones quen thuộc.

Một số bình luận của netizen:

“Lời thoại đối đầu đó chỉ là một chiêu đánh lạc hướng thôi.”

“Tất cả các phần phim Spider-Man của Tom Holland đều có những đoạn trailer gây hiểu nhầm, nên dựa vào chúng để suy đoán tôi thấy khá may rủi.”

“Nhiều đồng minh tiềm năng đã đe dọa các siêu anh hùng trước khi hợp tác mà, nên chẳng có gì chắc chắn nhân vật của cô ấy là phản diện.”

“Chắc chắn 100% cô ấy đóng Jean Grey.”

“Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là Black Cat.”

“Cô ấy nhớ ra Peter Parker sau bùa chú của Doctor Strange nên đây có thể là một Dị nhân, có khả năng ngoại cảm. Cô ấy có thể hiểu toàn bộ câu chuyện cuộc đời của Spider-Man chỉ bằng cách đọc suy nghĩ của cậu ta. Jean Grey!”

“Trong chuyến quảng bá Stranger Things gần đây, cô ấy có cơ bụng 6 múi cực kỳ săn chắc. Tôi nghĩ cô ấy hẳn có một vai diễn đòi hỏi ngoại hình khá cao. Phải là Black Cat!”