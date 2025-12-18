Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

3 phim liên tiếp thất bại trong một năm, chuyện gì đang xảy ra với Thành Nghị?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Một phim thất bại cũng đủ làm diễn viên lao đao, Thành Nghị còn có tới 3 phim liên tiếp nhận về kết quả không như ý.

Năm 2025 cứ ngỡ sẽ là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Thành Nghị khi anh có tới 3 dự án lần lượt ra mắt. Nhưng hóa ra đây lại là thời kỳ đáng quên khi cả ba đều thất bại. Phó Sơn Hải, Thiên Địa Kiếm Tâm đều không nhận được kết quả tích cực dù được đầu tư mạnh, quảng cáo nhiều. Thậm chí Thiên Địa Kiếm Tâm còn nhận điểm Douban khá thấp, cho thấy khán giả không đánh giá cao chất lượng phim, chưa kể đất diễn của Thành Nghị ở nửa sau phim còn ít ỏi đến mức anh từ nam chính thành khách mời.

thanh-nghi-8.jpg
Trường An 24 Kế là phim thứ 3 của Thành Nghị lên sóng năm nay.

Hiện giờ, Thành Nghị đang có Trường An 24 Kế nhưng chẳng ngờ bom tấn kinh phí lớn cũng chẳng có kết quả khá khẩm hơn. Hiện giờ, lượng view trung bình mỗi tập của Trường An 24 Kế khoảng 18 triệu, cao hơn bộ phim gây tranh cãi của Ngu Thư Hân nhưng kém xa phim ngôn tình Thư Kích Hồ Điệp của Trần Nghiên Hy (hơn 25 triệu/tập).

thanh-nghi-9.jpg
Phim có lượng người xem ở mức trung bình.

Với mức độ đầu tư của Trường An 24 Kế, khán giả chờ đợi những con số ấn tượng hơn. Thậm chí người xem còn ngán ngẩm với những sai sót cơ bản, tưởng như chỉ có ở phim kinh phí thấp như Thành Nghị cảnh trước bị thương ở vai, cảnh sau thì vết thương lại dịch chuyển lên cổ. Và nam diễn viên tiếp tục bị lộ điểm yếu diễn xuất, khi chưa có được giọng nói to rõ ràng, biểu cảm mạnh mẽ cho đúng với một nhân vật dành nhiều năm để lên kế hoạch trả thù cho gia tộc, sẵn sàng đối đầu với những thế lực mạnh.

thanh-nghi-1.jpg
Sự nghiệp của Thanh Nghị đang gặp nguy hiểm khi 5 năm chưa có phim ăn khách.

Netizen còn thống kê rằng trước ba thất bại của năm 2025, Thành Nghị đã có 3 phim khác cũng không thu hút người xem gồm Trương An Nặc, Dữ Quân Ca, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Và tình hình đáng buồn của Trường An 24 Kế thì sự nghiệp của Thành Nghị đang rơi vào tình trạng đáng báo động, khi anh rất khó được mời tiếp làm nam chủ trong những dự án lớn.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thành Nghị #phim thất bại #Trường An 24 Kế #phim cổ trang #Thành Nghị thất bại #Thiên địa kiếm tâm

