Olivia Rodrigo và Louis Partridge chính thức “đường ai nấy đi” sau 2 năm hẹn hò

HHTO - Từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất Hollywood, thông tin nữ ca sĩ Olivia Rodrigo và nam diễn viên Louis Partridge chia tay sau hai năm hẹn hò đang khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Ngày 22/12, tờ The Sun bất ngờ đưa tin cặp đôi Olivia Rodrigo và Louis Partridge đã chia tay sau 2 năm hẹn hò. Theo các nguồn tin thân cận, sự xa cách về khoảng cách địa lý và áp lực từ những dự án cá nhân kéo dài đã khiến mối quan hệ dần xuất hiện những khoảng cách khó lấp đầy. Trước thông tin trên, nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng khi một trong những cặp "gà bông" được yêu mến của làng giải trí chính thức khép lại chuyện tình tựa như trong phim.

Tờ The Sun bất ngờ đưa tin cặp đôi Olivia Rodrigo và Louis Partridge đã chia tay.

Theo nhiều nguồn tin, Olivia Rodrigo và Louis Partridge đã trải qua nhiều tuần đầy căng thẳng trước khi đi đến quyết định đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, Olivia được cho là đã không kìm được cảm xúc và bật khóc tại bữa tiệc do nữ ca sĩ Lily Allen tổ chức.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía quản lý của cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái hay phản hồi chính thức nào sau khi thông tin chia tay được đăng tải. Đại diện của Louis Partridge cũng giữ im lặng, từ chối phản hồi trước các câu hỏi từ truyền thông khi tin đồn nhanh chóng lan rộng.

Phía quản lý của cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Olivia Rodrigo và Louis Partridge vướng tin hẹn hò từ cuối năm 2023 sau khi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại London. Louis Partridge - nam diễn viên người Anh, được biết đến nhiều với vai Tử tước Tewkesbury trong Enola Holmes. Cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung, kín tiếng nhưng ngọt ngào.

Xuyên suốt hai năm bên nhau, Louis Partridge luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, thường xuyên xuất hiện dưới khán đài để cổ vũ bạn gái trong chuyến lưu diễn toàn cầu GUTS World Tour. Ngược lại, Olivia cũng dành nhiều thời gian ủng hộ các dự án điện ảnh của bạn trai.