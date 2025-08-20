“Tử tước” Louis Partridge gây bất ngờ với hình tượng trái ngược “Enola Holmes”

HHTO - Hình ảnh mới nhất của Louis Partridge trong phim mới “House of Guinness” gây bất ngờ khi có hình tượng hoàn toàn trái ngược với chàng “Tử tước” hiền lành và có phần ngây ngô trong “Enola Holmes”.

Bộ phim House of Guinness là một dự án đã được ấp ủ khá lâu và hứa hẹn sẽ rất hoành tráng. Và nay, sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng Netflix đã tung ra một số hình ảnh đầu tiên của phim.

Chuyện phim House of Guinness lấy bối cảnh Dublin và New York vào thế kỷ 19, xoáy quanh vào cuộc chiến quyền lực diễn ra trong gia đình nhà Guinness giàu có. Ngay sau cái chết của người đứng đầu gia tộc, bốn người con trưởng thành của ông là Arthur, Edward, Anne và Benjamin đã lao vào một cuộc chiến nơi máu mủ ruột rà dễ dàng bị gạt sang một bên. Tham vọng dễ dàng dẫn lối cho những âm mưu và thủ đoạn để họ có thể chiếm được khối tài sản khổng lồ.

Qua những hình ảnh đầu tiên đã được hé lộ, có thể thấy House of Guinness được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng về bối cảnh, trang phục. Không chỉ tái hiện lại không gian vào thế kỷ 19 mà còn phần nào “nhá hàng” về bầu không khí căng như dây đàn bởi những âm mưu và chiêu trò, những thử thách giữa trung thành và phản bội mà House of Guinness hứa hẹn sẽ mang đến.

Trong số các diễn viên chính của House of Guinness, quen mặt với nhiều khán giả trẻ có thể kể đến Louis Partridge - nam diễn viên người Anh, được biết đến nhiều với vai Tử tước Tewkesbury trong Enola Holmes và hiện là bạn trai của nữ ca sĩ Olivia Rodrigo. Trong House of Guinness, Louis vào vai Edward Guinness, một trong bốn người con của người đứng đầu gia tộc Guinness. Dĩ nhiên, theo đó nhân vật của anh cũng ở trong vòng xoáy tranh giành tài sản và quyền lực.

Điều khiến nhiều fan trầm trồ là dù vẫn hóa thân một anh chàng bảnh trai xuất thân giàu có thời xưa, Louis Partridge lại có thần thái khác hẳn, thậm chí hoàn toàn trái ngược với Tử tước Tewkesbury của Enola Holmes. Không còn nhìn thấy vẻ ngây thơ, tốt bụng, hiền lành của chàng Tử tước đâu nữa, Louis trong House of Guinness có phần toan tính, lọc lõi, và “thượng đẳng”. Theo miêu tả, nhân vật Edward của anh là một người hào hoa nhưng mưu mô.

Edward Guinness của Louis Partridge.

Không còn nhìn thấy bóng dáng chàng Tử tước hiền lành của "Enola Holmes" đâu nữa.

Ngoài ra, House of Guinness còn có sự tham gia của Anthony Boyle (Master of The Air) vai Arthur Guinness - lạnh lùng không khoan nhượng, Emily Fairn (The Responder) vai Anne Plunket (họ trước khi lấy chồng là Guinness) - thông minh nhưng tàn nhẫn và không chịu đứng sau bất kỳ người đàn ông nào, Fionn O’Shea (Normal People) vai Benjamin Guinness - trông có vẻ yếu thế nhưng ai biết đâu được bất ngờ.

Ngoài bối cảnh hoành tráng, dàn diễn viên đẳng cấp, House of Guinness còn được khán giả đặt niềm tin vào chất lượng bởi được thực hiện bởi Steven Knight - đạo diễn và biên kịch đã tạo nên Peaky Blinders rất thành công trước đó.

Netflix xác nhận House of Guinness sẽ lên sóng vào ngày 25/9/2025.