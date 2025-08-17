"KPop Demon Hunters" liên tục lập kỷ lục nhưng vẫn bị fan cứng K-Pop "hổng ưa"

HHTO - Phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” (Thợ Săn Quỷ K-Pop) dù liên tục lập kỷ lục trên Netflix, đạt được nhiều thành tích “nở mày nở mặt”, nhưng vẫn có một nhóm khán giả không thích bộ phim bởi những lý do sau đây.

Phát hành vào ngày 20/6/2025, đến nay đã gần hai tháng nhưng KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ K-Pop) vẫn chưa hạ nhiệt. Phim thống trị Top 10 Netflix nhiều quốc gia trong nhiều tuần liền, thu hút hàng chục triệu lượt xem mỗi tuần, liên tục phá vỡ mọi kỷ lục, lập nên những thành tích khiến nhà sản xuất lẫn Netflix “nở mày nở mặt”.

Hiện tại, KPop Demon Hunters đã đạt hơn 184 triệu lượt xem trên Netflix. Phim cần thêm 46,3 triệu lượt xem nữa để vượt qua được kỷ lục mà Red Notice (Gal Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds) nắm giữ trong hơn bốn năm. Lên sóng vào năm 2021, Red Notice hiện đang giữ kỷ lục là phim gốc được xem nhiều nhất trên Netflix. Theo đó, KPop Demon Hunters đang là phim được xem nhiều thứ hai trong lịch sử Netflix, nó còn một khoảng cách ngắn nữa phải vượt qua để có thể leo lên vị trí số 1.

Nhạc phim KPop Demon Hunters cũng có một sức sống riêng khi nhanh chóng lan tỏa toàn cầu, khiến những người chưa xem phim cũng đã từng nghe đến nhạc phim. Các bài hát trong phim được cover bởi người xem lẫn người nổi tiếng là diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc; có mặt trong các BXH âm nhạc uy tín. Thành công lớn nhất phải kể đến ca khúc Golden đã đạt vị trí số 1 trên Billboard.

Sau khi thành công rực rỡ trên nền tảng trực tuyến Netflix, KPop Demon Hunters quay ngược “tấn công” các rạp chiếu ở Mỹ, Canada, Anh; nhưng với các suất chiếu giới hạn chỉ trong một số ngày đã lên lịch cụ thể. Các fan sẽ được thoải mái hát theo nhạc phim trong các suất chiếu này. Được biết, vé của các suất chiếu này nhanh chóng bán hết khi vừa mở bán.

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng yêu thích KPop Demon Hunters. Có không ít người tỏ ra không ấn tượng với phim hoạt hình đang gây sốt toàn cầu này, thậm chí có một bộ phận người xem còn tỏ ra rất “hổng ưa”. Các bình luận cho rằng phim đã được đánh giá quá cao chứ thực sự không hay đến như vậy. Họ cảm thấy phần nội dung cốt truyện quá mỏng, còn nhiều điểm chưa được chặt chẽ, chỉ có âm nhạc là nổi trội.

Nội dung phim KPop Demon Hunters cũng bị chê là “tô hồng” K-Pop, khiến một số khán giả là “fan cứng” KPop e ngại phim có thể làm “người qua đường” hiểu sai về K-Pop. Ví dụ như việc ba cô gái nhóm Huntr/x thoải mái trong ăn uống được nhận xét là không thực tế khi có nhiều thần tượng K-Pop từng chia sẻ về các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Một trong những tình tiết phim được nhận xét vô lý nhất là việc hai nhóm nhạc hư cấu Huntr/x và Saja Boys tổ chức fansign cùng nhau. Thành viên nhóm nam và nhóm nữ ngồi xen kẽ, tạo cơ hội cho các fan ghép đôi và “đẩy thuyền”. Việc này trong thực tế không bao giờ có thể xảy ra. Chính Woozi (SEVENTEEN), trong một lần làm khách mời cho một buổi livestream của một YouTuber, cũng ngạc nhiên về chi tiết này, đồng thời khẳng định rằng việc tổ chức fansign chung như thế sẽ không thể xảy ra trong thực tế.

Chủ đề gây tranh cãi và chia rẽ người xem KPop Demon Hunters nhất là các nhân vật trong phim - cụ thể là các thành viên của hai nhóm nhạc Huntr/x và Saja Boys được lấy cảm hứng từ thần tượng K-Pop nào ngoài đời thật. Trên MXH, người xem tranh luận sôi nổi, thậm chí còn dẫn đến các tranh cãi khá gay gắt. Sau đó, nhà sản xuất đã cho biết mỗi nhân vật trong phim được tạo nên từ một tổ hợp các thần tượng, ví dụ như Jinu được lấy cảm hứng chủ đạo từ Cha Eun Woo và Nam Joo Hyuk, chứ không có một hình mẫu duy nhất cụ thể.

Điều này dần trở nên “chíu khọ” khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, với nhiều thần tượng K-Pop được “điểm danh”, dường như ai cũng “có phần”: BTS, BLACKPINK, TWICE, TXT, Stray Kids, ITZY… Thậm chí một màn trình diễn của nhóm nhạc nữ hư cấu Huntr/x cũng được kể là lấy cảm hứng từ sân khấu Coachella của BLACKPINK.

Qua đó, một số fan cứng K-Pop cảm thấy nhà sản xuất KPop Demon Hunters đang “lợi dụng” các thần tượng K-Pop để quảng bá phim khi các nhóm nhạc, các màn biểu diễn của họ liên tục được nhắc đến với lý do “lấy cảm hứng”. Ngoài ra, việc sử dụng văn hóa K-Pop để thu hút khán giả nhưng lại chỉ ở bề mặt mà không có chiều sâu cũng trở thành điểm trừ với một bộ phận người xem.

KPop Demon Hunters kể về nhóm nhạc nữ Huntr/x ban ngày là thần tượng nổi tiếng, ban đêm là thợ săn quỷ mạnh mẽ. Để đối phó với họ, Quỷ vương đã cho debut nhóm nhạc nam Saja Boys gồm các mỹ nam thực chất đều là quỷ đội lốt. Cả hai nhóm đều dùng âm nhạc làm sức mạnh, một bên để bảo vệ thế giới, một bên rắp tâm chiếm đoạt linh hồn người nghe nhạc.

