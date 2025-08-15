Huyền thoại Disney trở lại: Camp Rock có phần 3, Hannah Montana cũng rục rịch

HHTO - Những bộ phim đình đám một thời trên Disney Channel - “Camp Rock” lẫn “Hannah Montana” đều có kế hoạch mang “phép màu tuổi thơ” trở lại. Các fan cứng của Nhà Chuột đang hào hứng hơn bao giờ hết!

Mới đây, khi nhóm Jonas Brothers xuất hiện trong chương trình Hot Ones Versus, Joe Jonas đã vô tình tiết lộ rằng phần 3 của Camp Rock dường như đang được lên kế hoạch thực hiện. Đây là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ba anh em nhà Jonas và Demi Lovato, đã ra mắt hai phần là Camp Rock (2008) và Camp Rock: The Final Jam (2010).

Demi Lovato và Jonas Brothers trong "Camp Rock".

Cụ thể, trong một trò chơi trong chương trình, khi được yêu cầu đọc to mục gần đây nhất trên ứng dụng Notes của điện thoại, Joe đã trả lời: “Đọc Camp Rock 3”. Câu trả lời của Joe khiến Kevin và Nick có vẻ bất ngờ và hơi gượng gạo. Một số fan đoán rằng có thể kịch bản hoặc dự án Camp Rock 3 đã được gửi đến Joe nên anh chàng mới ghi chú nhắc “đọc”, nhưng có vẻ việc này phải giữ bí mật nên Kevin và Nick mới “hết hồn”.

Dường như không hề nao núng với điều mình vừa lỡ tiết lộ, Joe Jonas nói thêm: “Đó là sự thật. Đúng là như vậy đó. Xin lỗi Disney!”. Nhiều fan tin rằng “lời xin lỗi” của Joe chính là lời khẳng định Camp Rock sẽ có phần 3.

Joe Jonas và Demi Lovato vừa tái hợp trong năm 2025.

Trước đó nữa, vào ngày 10/8, việc Demi Lovato có mặt trong đêm khai mạc tour diễn Greetings From Your Hometown của Jonas Brothers càng khiến hy vọng của các fan dâng cao. Demi Lovato tự gọi mình là Mitchie (tên nhân vật của cô trong Camp Rock) và biểu diễn các bản hit từ hai phần phim Camp Rock như This Is Me, Wouldn’t Change A Thing cùng anh em nhà Jonas khiến hồi ức tuổi thơ của nhiều người được dịp sống lại.

Camp Rock 1.

Camp Rock 2.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề “Camp Rock 3” được nhắc đến. Vào năm 2017, Demi Lovato và Jonas Brothers đã từng bóng gió về tương lai của phần phim này. Khi đó, Joe muốn phim sẽ làm về thời điểm tốt nghiệp, với tông màu phim hơi u ám một chút, phim có thể dán nhãn R (dưới 17 tuổi không được xem nếu không có sự đồng ý của người lớn).

Demi Lovato cũng thích thú với ý tưởng này: “Chúng tôi muốn ra mắt một Camp Rock 3 với nhãn R”. Theo Demi, lúc này các fan của Camp Rock đều đã lớn tuổi hơn và có thể thưởng thức bộ phim. Tuy nhiên, kể từ đó thông tin về Camp Rock 3 vẫn mờ mịt, cho đến tận hôm nay.

Không chỉ có Camp Rock, một huyền thoại khác của Disney Channel là Hannah Montana cũng ấp ủ một kế hoạch trở lại hoành tráng và đặc biệt. Trong thời kỳ hoàng kim của Disney Channel, có thể nói Hannah Montana là bộ phim sitcom đình đám nhất. Bao nhiêu teen đã say mê và lớn lên với câu chuyện về cô bé Miley Stewart (Miley Cyrus) có được “điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới”. Cô vừa có một cuộc sống của một cô gái tuổi teen bình thường, vừa có cuộc sống của một ngôi sao nhạc Pop hào nhoáng.

Hannah Montana đã đưa tên tuổi Miley Cyrus nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ và giúp cô trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế hệ mình. Bộ phim phát sóng lần đầu vào tháng 3/2006, nay sắp bước đến mốc kỷ niệm 20 năm. Miley Cyrus tiết lộ cô đang lên kế hoạch thực hiện “một thứ gì đó thực sự, thực sự đặc biệt” cho dịp kỷ niệm đặc biệt này, bởi đối với cô Hannah Montana là khởi đầu của tất cả. “Nếu không có Hannah, thực sự sẽ không có tôi lúc này”.

Disney lẫn Miley Cyrus đều chưa tiết lộ cụ thể “điều đặc biệt” đó là gì, thế là các fan tha hồ “nhiệt tình” suy đoán. Một số đoán rằng có thể sẽ có một phim mới, một chương trình trò chuyện ôn lại “kỷ niệm xưa”, thu âm lại các bản hit của Hannah Montana và có một chuyến lưu diễn với tư cách Hannah Montana. Theo đó, các fan liệt kê những ca khúc đến bây giờ họ vẫn còn thuộc lòng như The Best Of Both Worlds, Nobody’s Perfect, Rock Star, He Could Be The One, Hoedown Throwdown, The Climb, You’ll Always Find Your Way Back Home… và bày tỏ họ đã sẵn sàng tiếp tục ngân nga.

Chưa rõ phim mới hay việc thu âm lại có thành sự thật hay không, riêng việc tổ chức lưu diễn có khả năng cao “chỉ ở trong mơ”. Bởi vài năm trước Miley Cyrus đã từng chia sẻ rằng cô không có đủ thể lực và tinh thần cho các chuyến lưu diễn. Miley tiết lộ cô có một khối polyp trên dây thanh quản, nó giúp giọng hát cô trở nên đặc biệt nhưng lại khiến việc biểu diễn cường độ cao giống như là “chạy marathon mà đeo tạ ở mắt cá chân vậy”.

Miley Cyrus cũng miêu tả rằng khi biểu diễn, có hàng ngàn người cùng hò hét khiến bạn cảm thấy rất nhiều tình yêu, nhưng vào cuối buổi diễn bạn hoàn toàn suy sụp. Miley chia sẻ việc đó khá khó khăn cho sức khỏe tinh thần của cô. Ngoài ra, Miley Cyrus còn tiết lộ rằng cô không được phép biểu diễn các bài hát của Hannah Montana một cách hợp pháp kể từ khi sitcom kết thúc vào năm 2011.

Tuy chưa rõ sự kiện đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm cụ thể là gì, nhưng các fan của Miley Cyrus nói chung và Hannah Montana nói riêng vẫn vô cùng hào hứng. Dù đó có là gì thì họ cũng đã sẵn sàng “quẩy”, đón chào “công chúa” trở về nhà và một lần nữa sống lại trong những hồi ức tuổi thơ đẹp nhất.