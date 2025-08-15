“Nàng thơ Netflix” Sofia Carson: Đóng với toàn mỹ nam nhưng diễn chán buồn ngủ

HHTO - Bất chấp bạn diễn toàn là các mỹ nam, nhiều khán giả thừa nhận diễn xuất của “nàng thơ Netflix” Sofia Carson khiến họ “buồn ngủ”, dù tình tiết phim đang cao trào đến đâu đi chăng nữa.

Sau nhiều tựa phim thu hút lượng lớn người xem trên Netflix, Sofia Carson được gọi là “ngôi sao trực tuyến”, “nàng thơ” mới trên nền tảng này. Khởi điểm từ cú hit mang tên Purple Hearts (2022), Sofia Carson liên tục nhận vai nữ chính trong nhiều phim của Netflix, chủ yếu là thể loại tình cảm lãng mạn. Tất cả đều đạt được thành công nhất định khi thu hút lượng lớn người xem: Carry-On (2024), The Life List (2025), My Oxford Year (2025)...

Purple Hearts.﻿

My Oxford Year.

Trước khi trở thành ngôi sao của Netflix, Sofia Carson từng là “gà” của Disney Channel. Cô xuất hiện với vai khách mời trong Austin & Ally, vượt qua ngôi sao Disney thời bấy giờ là Zendaya để vào vai Evie trong Descendants. Ngoài diễn xuất, Sofia Carson còn có nền tảng ca hát. Trong các phim của Netflix, Sofia Carson đã tận dụng điều này như khoe giọng trong Purple Hearts (Trái Tim Màu Tím).

Carry-On.

The Life List.

Đa số các phim của Sofia Carson đóng chính trên Netflix đều là phim tình cảm lãng mạn, trừ Carry-On (Hành Lý Xách Tay) thuộc dòng phim hành động. Điểm chung nữa là bạn diễn của cô trong các phim này đều là mỹ nam. Trong Purple Hearts, Sofia Carson kết hôn giả rồi yêu thật với Nicholas Galitzine (Red, White and Royal Blue). Sang Carry-On, cô chờ người yêu là Taron Egerton (Kingsman) giải cứu khỏi một tên tội phạm nguy hiểm ở sân bay.

Nicholas Galitzine trong "Purple Hearts".

Taron Egerton trong "Carry-On".

Trong The Life List (Bản Danh Sách Cuộc Đời), Sofia Carson hóa thân một cô gái vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, đồng hành cùng chàng luật sư Kyle Allen (The In Between) thực hiện các thử thách mẹ để lại trong một danh sách. Còn với My Oxford Year (Năm Oxford Của Tôi), Sofia là một cô gái người Mỹ sang Anh để học Thạc sĩ về thơ thời Victoria, để rồi rơi vào tình yêu đẹp nhưng để lại nhiều tiếc nuối với Corey Mylchreest (Queen Charlotte: A Bridgerton Story).

Kyle Allen trong "The Life List".

Corey Mylchreest trong "My Oxford Year".

Tuy nhiên, bất chấp sự nổi tiếng của Sofia Carson đang tăng nhanh, nhiều khán giả để lại các bình luận dưới các chủ đề về các bộ phim cô đóng rằng “nàng thơ Netflix” diễn ngày càng thụt lùi, diễn “nhạt như nước ốc”, diễn chán đến buồn ngủ. Trong khi các bạn diễn nam của cô đảm nhận tròn vai nhân vật, ít nhất thể hiện được cảm xúc trong cảnh phim, thì diễn xuất của Sofia Carson cứ "lạc quẻ".

Dù các vai diễn của Sofia Carson là các nhân vật khác nhau, cá tính cũng khác nhau, nhưng cô diễn họ thành một khuôn gần giống như nhau. Như thể Sofia Carson chỉ diễn cùng một nhân vật ở nhiều phim, họ chỉ đổi quần áo và kiểu tóc mà thôi. Các biểu cảm của Sofia Carson rất dễ đoán, bởi cô gần như lặp lại chúng trong các phim của mình. Cô thường nở nụ cười mà theo thời gian dần trở thành “công nghiệp”, cắn nhẹ môi khi bối rối, dù quá buồn hay quá vui thì gương mặt cũng phải đẹp trước đã…

Sofia Carson trong "The Life List".

Sofia Carson trong "My Oxford Year".

Trong Carry-On, dù là vai nữ chính nhưng đất diễn của Sofia Carson khá ít, bởi phần lớn câu chuyện là cuộc rượt đuổi giữa nam chính và tên tội phạm. Thế nhưng ngay cả như thế, diễn xuất của cô cũng “trật nhịp”, khiến các cảnh có cô trở nên gượng gạo khỏi tổng thể chung của phim.

Nhiều bình luận phàn nàn rằng diễn xuất “nghèo nàn” của Sofia Carson là lý do khiến họ bị tụt cảm xúc khi xem các phim có cô diễn chính, dù khi đó nhịp phim đang đến cao trào hoặc đến một tình huống lấy nước mắt. Dường như qua các phim, diễn xuất của Sofia Carson không khá lên mà lại thụt lùi.

Trong phim mới nhất - My Oxford Year, Sofia Carson bị chê là diễn quá bóng bẩy, vô hồn, trong khi câu chuyện cần một người tràn đầy cảm xúc hơn. Dù là nữ chính nhưng cô bị chê diễn dở nhất phim. Nam diễn viên Dougrat Scott - thủ vai bố của nam chính, đất diễn rất ít nhưng mới là ngôi sao của phim với diễn xuất tinh tế và cảm xúc.

Các bình luận viết: “Có lẽ My Oxford Year sẽ hay hơn nếu có một nữ diễn viên có nhiều hơn ba biểu cảm khuôn mặt”, “Sao cô ấy cứ làm cùng một khuôn mặt trong mỗi phim vậy?”, “Cô ấy đẹp nhưng diễn xuất cứ như người máy vậy”, “Diễn xuất AI”, “Cô ấy giữ nguyên một khuôn mặt dù đang cười hay đang khóc”, “Thử khóc xấu một lần đi xem nào, nhân vật của cô ấy đang rất đau khổ mà”...

Những phàn nàn về diễn xuất của Sofia Carson sẽ không thể ngăn cản cô khẳng định vị trí của mình trên Netflix. Bởi lẽ các phim cô đóng chính vẫn có lượng người xem đông đảo, bất chấp một số phim có chất lượng không được “tươi ngon” lắm trên Rotten Tomatoes. Ngoại trừ Carry-On được đánh giá 88%, các phim khác đều có điểm “cà chua thối”. The Life List được 46%, Purple Hearts chỉ có 33%, My Oxford Year thấp nhất với 32%. Thế nhưng điều đó đặt dấu chấm hỏi về yêu cầu diễn xuất đối với diễn viên và chất lượng của các phim chiếu trên nền tảng trực tuyến trước khi "dọn món" đến khán giả thưởng thức.

Tất cả các phim Purple Hearts, Carry-On, The Life List và My Oxford Year đều đã có mặt trên Netflix.