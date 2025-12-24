Tình tiết nhảm nhí của Dynamite Kiss: Cú tát Da Rim, tóc "tổng tài" quá mượt

HHTO - Diễn xuất, "phản ứng hóa học" điểm 10 của dàn diễn viên là lý do khán giả bỏ qua lỗ hổng kịch bản để ủng hộ "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ). Tuy nhiên, vẫn có những tình tiết làm người xem không thể "nhắm mắt làm ngơ".

Trong tập 10 và 11 của Dynamite Kiss, Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) cố ngăn kẻ xấu phá triển lãm rồi bị kẹt trong đám cháy. Khi Go Da Rim (Ahn Eun Jin) đưa anh ra ngoài, trang phục của "tổng tài" vẫn phẳng phiu, chỉn chu. Tóc vuốt keo chia 7/3 vào nếp bóng loáng đến vô lý khi rõ ràng trước đó anh vật lộn với kẻ xấu và bị hắn đập mạnh bình hoa vào đầu. Cứ cho rằng anh "cao số" không bị thương nặng nhưng với lực đập mạnh đến vỡ bình hoa thì khó có chuyện đầu của Gong Ji Hyuk không một vết xước.

﻿﻿ Ở trong căn phòng bị phóng hỏa, bị thương ngất đi, biết rằng phải "bảo toàn tính mạng" cho nam chính để có cái thúc đẩy nữ chính bày tỏ nhưng đạo diễn có thể khiến tình tiết này bớt phi lí bằng cách cho Ji Hyuk trông rối bời hơn một chút.

Gong Ji Hyuk còn có khả năng cải thiện nấu nướng thần tốc. Ngày nào khi "ra mắt 2 mẹ", "tổng tài" còn cắt hoa quả be bét, nhưng đến tập 12 nấu ăn cho Da Rim, Ji Hyuk có thể nấu pasta, bít tết đạt chuẩn chất lượng nhà hàng. Dù có cảnh cắt tỏi trông "khổ khổ" nhưng skill nêm gia vị ở đoạn sau lại quá mượt trở thành điểm bất cân đối. Tuy nhiên, tình tiết này không khiến khán giả lấn cấn nhiều, có thể dùng "sức mạnh tình yêu" và "nỗi lo trước mẹ vợ tương lai" để bỏ qua.

Bàn đồ Âu xịn xò do Gong Ji Hyuk làm riêng sau khi hẹn hò với Go Da Rim cho thấy kĩ năng nấu ăn của "tổng tài" không tệ, nên việc cắt ra đĩa hoa quả "dở banh" như những tập trước hơi khó tin.

Trang phục đi làm sau khi yêu của Go Da Rim cũng làm nhiều khán giả thấy "kì kì" vì cho rằng không hợp với môi trường công sở Hàn Quốc: "Trông như Da Rim đang đi fansign vậy" - một người dùng trên X viết. Dù vậy, đây là đồ do mẹ của Ji Hyuk chọn nên người xem "du di".

Đỉnh điểm của nội dung "xàm xí" đến mức khán giả không thể làm ngơ chính là tình tiết cuối tập 12, khi bố của Ji Hyuk tát Go Da Rim. Đây là lúc ông biết được tin cô làm giả hồ sơ để được nhận vào làm và đang là đối tượng tình nghi làm lộ bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, việc chủ tịch tập đoàn hàng đầu đích thân đến một bộ phận nhỏ để xử lý công việc là phi thực tế, chưa kể đến việc ông đánh nhân viên nữ ngay trước mặt nhiều người - hành vi vi phạm luật lao động.

Tình tiết gây tranh cãi tại Hàn Quốc và cả cộng đồng khán giả quốc tế.

Bố của Gong Ji Hyuk được xây dựng là kẻ tham lam, bạo lực, cao ngạo nhưng không có nghĩa là ông bỏ qua tôn nghiêm của một người chủ tịch để lao thẳng đến tát nhân viên cấp thấp. Việc đúng ra ông cần làm là triệu tập một cuộc họp khẩn, điều tra rõ ràng và kỷ luật Go Da Rim nếu đủ bằng chứng.

Dynamite Kiss chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Kịch bản "3 xu" và cũ kĩ ngay từ đầu nên khán giả cũng không đặt nhiều kì vọng vào nội dung, chỉ hi vọng biên kịch sẽ không làm lố tay để gây khó chịu.