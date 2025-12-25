Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Giáng sinh của sao Hàn: CORTIS siêu quậy, Jisoo ngọt ngào, Lisa sang Pháp hẹn hò?

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Jisoo BLACKPINK tung ảnh Giáng sinh muộn, gây thương nhớ nhờ visual ngọt ngào. Em út Lisa được đồn đoán sang Pháp đón Noel cùng "bạn trai tin đồn". CORTIS "chiếm spotlight" với loạt video bắt trend siêu quậy, hài hước.

Năm nay, sắc đỏ - xanh không còn" phủ sóng" thời sang Noel của dàn sao Hàn. Dàn mỹ nhân xứ Hàn chuộng phong cách năng động, tối giản cho các tạo hình Giáng sinh, nhấn nhá sắc đỏ ở các món phụ kiện, trang sức.

giang-sinh-2025-christmas-show-1.jpg
giang-sinh-2025-christmas-show-5.jpg

Sao nữ nổi tiếng nhất Địa Ngục Độc Thân - Freezia (Song Ji Ah) có chuyến du lịch sang Cộng hòa Séc nhân dịp Giáng sinh. Mỹ nhân show hẹn hò gây ấn tượng với diện mạo thời thượng, dát hàng hiệu Dior, Chanel từ đầu tới chân.

giang-sinh-2025-christmas-show-2.jpg
giang-sinh-2025-christmas-show-3.jpg

Mỹ nhân Đảo Thiên Đường - Ra Yeon đón Giáng sinh đầu tiên tại Việt Nam.

giang-sinh-2025-christmas-somi-12-2.jpg
giang-sinh-2025-christmas-somi-12-1.jpg

"Bông hồng lai" Somi diện trang phục gam đen - trắng theo tinh thần năng động, khoe nhan sắc xinh đẹp trong loạt hình Giáng sinh.

giang-sinh-2025-christmas-cortis-s.jpg
giang-sinh-2025-christmas-cortis-sean.jpg

CORTIS chuẩn bị “ê hề” content siêu quậy cho dịp Giáng sinh. Từ chiều 24/12, các nam idol "hâm nóng" không khí với trang phục bụi bặm, phối phụ kiện đậm chất Noel, đu loạt trend trên TikTok.

Keonho, Juhoon thể hiện vũ đạo Go trên nền nhạc Giáng sinh, hút 4,1 triệu view TikTok.
CORTIS "xem TikTok quá 180 phút", nhập vai gangster múa theo nhạc nền Noel du dương.
giang-sinh-2025-christmas-cortis.jpg

Đêm muộn đến rạng sáng ngày 25/12, các "hồng hài nhi" đăng tải video trang trí cây thông theo kiểu "50 ngàn lộn xộn" lên YouTube.

giang-sinh-2025-christmas-ittit.jpg

Nhóm ILLIT ra mắt bản phối mới mang đậm tinh thần mùa lễ hội cho ca khúc Not Cute Any More.

giang-sinh-2025-christmas-jessica-jung-rf.jpg
giang-sinh-2025-christmas-jessica-jung-123.jpg

Jessica Jung - cựu thành viên SNSD mừng Giáng sinh trên sân khấu ca nhạc tại Hong Kong. "Công chúa tuyết" khiến người hâm mộ xuýt xoa với tạo hình Giáng sinh vừa ngọt ngào vừa sang chảnh.

Cô diện váy liền điệu đà, phối khéo léo cùng mũ lông và găng tay trắng muốt. Trong đó, mẫu đầm trắng phối ren là thiết kế của nhà mốt Việt - OnOnMM (OnOn Madé).

giang-sinh-2025-christmas-jisoo-124vc.jpg
giang-sinh-2025-christmas-jisoo-cde.jpg

Rạng sáng 25/12 (giờ Hàn), "chị cả" BLACKPINK Jisoo mới "xả suộc" bộ ảnh Giáng sinh. Nữ idol chọn phong cách ngọt ngào, tỏa sáng trong mẫu váy tông hồng pastel. Cô hoàn thiện tạo hình với tất ren trắng và guốc cao gót đính đá lấp lánh.

Điểm nhấn lễ hội được giọng ca Flower khéo léo thêm thắt qua chiếc mũ Noel cùng phụ kiện nơ kẻ caro to bản.

giang-sinh-2025-christmas-lisa.jpg
giang-sinh-2025-christmas-lisa-1235.jpg

Trong khi đó, em út BLACKPINK - Lisa gây bàn tán khi được bắt gặp có mặt ở, Pháp hồi giữa tháng 12. Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Nate, người chụp nói rằng họ gặp em út BLACKPINK dùng bữa tại cửa hàng Le Bon Marché (Paris) và đi mua sắm cùng bạn bè.

Bài đăng làm dấy lên đồn đoán về việc Lisa sang Pháp để đón Giáng sinh cùng "bạn trai tin đồn" Frédéric Arnault sau lịch trình bận rộn.

fb-cover-151225.jpg
Diệu Minh
#sao Hàn #Giáng sinh #CORTIS #Lisa #Lisa hẹn hò #Jisoo #Noel #Jessica Jung

Xem thêm

Cùng chuyên mục