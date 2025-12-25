Giáng sinh của sao Hàn: CORTIS siêu quậy, Jisoo ngọt ngào, Lisa sang Pháp hẹn hò?

HHTO - Jisoo BLACKPINK tung ảnh Giáng sinh muộn, gây thương nhớ nhờ visual ngọt ngào. Em út Lisa được đồn đoán sang Pháp đón Noel cùng "bạn trai tin đồn". CORTIS "chiếm spotlight" với loạt video bắt trend siêu quậy, hài hước.

Năm nay, sắc đỏ - xanh không còn" phủ sóng" thời sang Noel của dàn sao Hàn. Dàn mỹ nhân xứ Hàn chuộng phong cách năng động, tối giản cho các tạo hình Giáng sinh, nhấn nhá sắc đỏ ở các món phụ kiện, trang sức.

Sao nữ nổi tiếng nhất Địa Ngục Độc Thân - Freezia (Song Ji Ah) có chuyến du lịch sang Cộng hòa Séc nhân dịp Giáng sinh. Mỹ nhân show hẹn hò gây ấn tượng với diện mạo thời thượng, dát hàng hiệu Dior, Chanel từ đầu tới chân.

Mỹ nhân Đảo Thiên Đường - Ra Yeon đón Giáng sinh đầu tiên tại Việt Nam.

"Bông hồng lai" Somi diện trang phục gam đen - trắng theo tinh thần năng động, khoe nhan sắc xinh đẹp trong loạt hình Giáng sinh.

CORTIS chuẩn bị “ê hề” content siêu quậy cho dịp Giáng sinh. Từ chiều 24/12, các nam idol "hâm nóng" không khí với trang phục bụi bặm, phối phụ kiện đậm chất Noel, đu loạt trend trên TikTok.

Keonho, Juhoon thể hiện vũ đạo Go trên nền nhạc Giáng sinh, hút 4,1 triệu view TikTok.

CORTIS "xem TikTok quá 180 phút", nhập vai gangster múa theo nhạc nền Noel du dương.

Đêm muộn đến rạng sáng ngày 25/12, các "hồng hài nhi" đăng tải video trang trí cây thông theo kiểu "50 ngàn lộn xộn" lên YouTube.

Nhóm ILLIT ra mắt bản phối mới mang đậm tinh thần mùa lễ hội cho ca khúc Not Cute Any More.

Jessica Jung - cựu thành viên SNSD mừng Giáng sinh trên sân khấu ca nhạc tại Hong Kong. "Công chúa tuyết" khiến người hâm mộ xuýt xoa với tạo hình Giáng sinh vừa ngọt ngào vừa sang chảnh.

Cô diện váy liền điệu đà, phối khéo léo cùng mũ lông và găng tay trắng muốt. Trong đó, mẫu đầm trắng phối ren là thiết kế của nhà mốt Việt - OnOnMM (OnOn Madé).

Rạng sáng 25/12 (giờ Hàn), "chị cả" BLACKPINK Jisoo mới "xả suộc" bộ ảnh Giáng sinh. Nữ idol chọn phong cách ngọt ngào, tỏa sáng trong mẫu váy tông hồng pastel. Cô hoàn thiện tạo hình với tất ren trắng và guốc cao gót đính đá lấp lánh.

Điểm nhấn lễ hội được giọng ca Flower khéo léo thêm thắt qua chiếc mũ Noel cùng phụ kiện nơ kẻ caro to bản.

Trong khi đó, em út BLACKPINK - Lisa gây bàn tán khi được bắt gặp có mặt ở, Pháp hồi giữa tháng 12. Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Nate, người chụp nói rằng họ gặp em út BLACKPINK dùng bữa tại cửa hàng Le Bon Marché (Paris) và đi mua sắm cùng bạn bè.

Bài đăng làm dấy lên đồn đoán về việc Lisa sang Pháp để đón Giáng sinh cùng "bạn trai tin đồn" Frédéric Arnault sau lịch trình bận rộn.