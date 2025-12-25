Tinh tế như Sabrina Carpenter: Dành tặng fan món quà bất ngờ dịp lễ Giáng sinh

HHTO - Sabrina Carpenter mang đến món quà Giáng sinh bất ngờ cho người hâm mộ khi phát hành chính thức ca khúc "Such a Funny Way". Đây được xem là lời tri ân mà nữ ca sĩ dành tặng cho cộng đồng fan để khép lại một năm 2025 đáng nhớ.

Tối qua 24/12 qua, Sabrina Carpenter đã mang đến một bất ngờ nho nhỏ cho người hâm mộ khi phát hành ca khúc Such A Funny Way trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đồng thời cho ra mắt một video lời nhạc mang phong cách Hollywood cổ điển.

Ca khúc này vốn là bài hát tặng kèm trong album Man’s Best Friend. Trước đây, người hâm mộ chỉ có thể tiếp cận bài hát thông qua bản đĩa than đặc biệt hoặc mua bản tải kỹ thuật số.

Chia sẻ trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ gọi đây là món quà để cảm ơn khán giả vì “một năm thật đẹp”, đồng thời mô tả Such a Funny Way như một ca khúc giúp giải tỏa cảm xúc cho những ai cần một bản nhạc để trút bớt tâm trạng trong dịp Giáng sinh.

"Mình yêu mọi người rất nhiều", giọng ca Espresso bày tỏ. "Cảm ơn vì đã yêu thương và nâng niu những ca khúc này giống như cách mình vẫn làm, và vì một năm 2025 thật đặc biệt".

Hình ảnh Sabrina Carpenter đăng tải tối 24/11. Ảnh: @sabrinacarpenter

Man’s Best Friend là album phòng thu thứ bảy trong sự nghiệp của Sabrina Carpenter, phát hành ngày 29/8. Album nhanh chóng vươn lên vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 ngay tuần đầu ra mắt.

Trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe trên Apple Music 1 hồi tháng 9, Sabrina Carpenter cho biết album lần này được lấy cảm hứng từ một trải nghiệm đổ vỡ gần đây trong cuộc sống cá nhân. Theo nữ ca sĩ, thay vì chìm quá lâu trong buồn bã, âm nhạc giúp cô nhìn lại mọi chuyện một cách bình tĩnh hơn và học cách thay đổi suy nghĩ, tiếp tục bước ra ngoài để sống và làm việc tích cực.

Sabrina Carpenter đã có một năm thành công với hai chiến thắng tại Grammys 2025.

Sabrina Carpenter sinh năm 1999, từng được khán giả trẻ biết đến qua các vai diễn trong những series dành cho thanh thiếu niên của Disney trước khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Những năm gần đây, cô dần ghi dấu ấn với loạt ca khúc Pop có giai điệu bắt tai cùng ca từ mang màu sắc tự sự. Việc liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc giúp Sabrina Carpenter trở thành một trong những cái tên được chú ý nhiều hơn trong làng nhạc quốc tế.