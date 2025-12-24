Đón Giáng sinh cùng Netflix: Tình yêu lãng mạn và “trộm cắp” kịch tính, gì cũng có!

HHTO - Ơn giời, danh sách các phim Giáng sinh lên sóng năm nay của Netflix đã được “nâng tầm chất lượng”. Bạn muốn một câu chuyện tình yêu lãng mạn, hay bầu không khí gia đình ấm áp, thậm chí chút kịch tính của một vụ trộm cắp, tất cả đều có đủ!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

A Merry Little Ex-Mas

Chuyện phim A Merry Little Ex-Mas (Giáng Sinh Cùng Ex) bắt đầu bằng một vụ… ly hôn, nhưng trong hòa bình - ít nhất thì các nhân vật chính của câu chuyện nghĩ như vậy, cũng như cố thuyết phục những người xung quanh tin vào điều đó. Cho đến khi anh chồng Everett (Oliver Hudson) bị phát hiện đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp “chanh sả”, cô vợ Kate (Alicia Silverstone) liền thấy mình “trả đũa” bằng cách đi chơi với một anh chàng đẹp trai “bốc lửa”. Và từ đó kéo theo bao nhiêu chuyện khôi hài đã xảy ra.

Những mâu thuẫn trong A Merry Little Ex-Mas giống như một quả cầu tuyết, ban đầu nhỏ bé, nhưng khi lăn từ đỉnh núi xuống thì cuối cùng nó đã trở thành một trận tuyết lở. Sau khi kết hôn, trở thành mẹ, sống ở một thị trấn nhỏ đã khiến Kate có cảm giác cô đã từ bỏ ước mơ của mình chỉ để bị mắc kẹt trong một quả cầu tuyết. Cảm giác ấm ức đó càng tăng lên khi cô nhìn thấy người yêu mới của người sắp trở thành chồng cũ. Nhưng còn Everett, anh có “nỗi lòng” gì chăng?

A Merry Little Ex-Mas là một bộ phim nhẹ nhàng, khá vui vẻ, hài hước, ngay cả những lúc xung đột trở nên “bùng cháy” nhất - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù vẫn còn một số tình huống chưa được xử lý khéo, hoặc hơi “ố dề”, nhưng phim hoàn toàn phù hợp để khởi động nhẹ nhàng cho một buổi tối tận hưởng Giáng sinh ở nhà.

Champagne Problems

Lấy bối cảnh Paris lung linh và vùng nông thôn nước Pháp yên bình xinh đẹp, Champagne Problems (Rắc Rối Sâm Panh) còn được coi là một phiên bản Emily in Paris ngắn hơn, nhẹ nhàng hơn, và thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét là hay hơn.

Nhân vật chính của câu chuyện là Sydney (Minka Kelly) - một cô nàng người Mỹ đam mê công việc, đến Paris cho một thương vụ mua lại một thương hiệu sâm panh lâu đời. Tuy nhiên, kế hoạch của Sydney bị đảo lộn khi cô rơi vào tình yêu với Henri (Tom Wozniczka) - một chàng trai người Pháp, và hóa ra còn là con trai của chủ thương hiệu sâm panh mà cô đang tiếp cận. Trở ngại tình yêu xuất hiện khi Henri cho thấy quan điểm đối nghịch và sự không tin tưởng dành cho công ty của Sydney.

Thành thật mà nói, Champagne Problems hơi dễ đoán, không có gì quá độc đáo, nhưng tổng thể lại rất vừa vặn, và đó chính là lý do khiến phim rất dễ chịu khi thưởng thức. Khung cảnh tuyệt đẹp, các nhân vật phụ lại đáng yêu. Quan trọng nhất là hai diễn viên chính rất đẹp đôi và vô cùng ăn ý trên màn ảnh, khiến Champagne Problems vừa ngọt ngào vừa khiến người xem cảm thấy “say” nhẹ bởi một chuyện tình lãng mạn.

Ngoài ra, Champagne Problems cũng mang đến những thông điệp dễ thương và ấm áp về tình thân, tình bạn. Đừng chỉ mãi làm việc, hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi. Hãy mở lòng, để hàn gắn với người thân, kết bạn mới và đón nhận tình yêu. Và hãy can đảm để sống theo điều trái tim mình tin tưởng.

Jingle Bell Heist

Khác với “hương vị” phim Giáng sinh thông thường, Jingle Bell Heist (Phi Vụ Giáng Sinh) có một chút kịch tích, một chút hồi hộp của dòng phim trộm cắp. Bởi bộ phim xoay quanh một phi vụ trộm két sắt của một cửa hàng bách hóa nổi tiếng, từ tay một ông chủ nổi tiếng là giàu sụ. Bộ đôi trộm cắp đó là: Sophia (Olivia Holt) - nhân viên của cửa hàng bách hóa, và Nick (Connor Swindells) - nhân viên lắp đặt an ninh cho cửa hàng bách hóa.

Điểm thú vị của Jingle Bell Heist là phim có những tình tiết mà khán giả khó có thể đoán trước, dù chưa đủ “ồ quao” nhưng chắc chắn gây bất ngờ. Vụ trộm liên tục xuất hiện chướng ngại vật, trong lúc cố tháo gỡ chúng, một số bí mật và “quá khứ” theo đó được đưa ra ánh sáng.

Bộ đôi trộm cắp Sophia và Nick của Jingle Bell Heist khiến khán giả yêu mến không bởi "tài năng" ăn trộm, mà là bởi sự chân thật, gần gũi. Có thể nói, động cơ ăn trộm của họ khiến người xem thấy cảm động. Câu chuyện riêng của Sophia và Nick vốn đã có sức hút, khi họ kết hợp lại sức cộng hưởng lại càng trở nên vô cùng mạnh mẽ.

My Secret Santa

Câu chuyện của My Secret Santa (Ông Già Noel Bí Mật Của Tôi) bắt đầu khi người mẹ đơn thân Taylor (Alexandra Breckenridge) bị mất việc ngay trước Giáng sinh, mà hóa đơn tiền nhà và học phí của cô con gái đã đến sát cửa. Không còn cách nào khác, Taylor phải mặc bộ quần áo độn, giả làm một ông chú để có thể nhận được công việc đóng vai ông già Noel ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Taylor là một nhân vật tuyệt vời, dễ khiến người xem yêu mến ngay lập tức. Cô từng là thành viên của một ban nhạc Rock, nhưng vì cơm áo gạo tiền, vì để nuôi dạy con cái, Taylor đã từ bỏ ước mơ của mình, chấp nhận làm nhiều công việc được cho là tẻ nhạt. Thậm chí, việc mưu sinh còn khiến cô không có thời gian để nhận lời mời đi uống sôcôla nóng của một anh chàng điển trai. Thế nhưng dường như lúc nào Taylor cũng tràn đầy năng lượng.

My Secret Santa nhẹ nhàng, ấm áp, cũng có cả những phút giây hài hước - nhất là màn “hô biến” từ một cô nàng xinh đẹp tóc vàng hóa thành một ông chú bụng bự. Phim có tinh thần đồng cảm và san sẻ sâu sắc, dù là với người lớn hay trẻ con, với người tiền đầy túi hay người phải dành dụm từng đồng xu nhỏ nhất. Và quan trọng nhất là, đúng với tinh thần Giáng sinh, My Secret Santa cho thấy ai cũng xứng đáng được nhận “quà”!