Siêu phẩm thắng giải Game xuất sắc nhất 2025, càn quét 9/13 đề cử có gì gây sốt?

Dương Kiều

HHTO - Trò chơi mang tên Expedition 33 đã "càn quét" giải thưởng The Game Awards 2025 và trở thành Game xuất sắc nhất năm nay.

Không nằm ngoài dự đoán, tựa game Expedition 33 (hay đầy đủ là Clair Obscur: Expedition 33) đã "quét sạch" đề cử tại lễ trao giải The Game Awards 2025, mang về tới 9 chiếc cúp danh giá trong số 13 hạng mục, trong đó có cả ngôi vị Game xuất sắc nhất năm.

ss-9e050e6a61a4d9f4fe54bc62c8c73.jpg
Expedition 33 trở thành Game xuất sắc nhất năm 2025.

Là tựa game đầu tay của hãng Sandfall Interactive đến từ Pháp, Expedition 33 đã thống trị đêm trao giải, vượt qua các đối thủ nặng ký như Death Stranding 2: On the Beach, Hades 2 hay Hollow Knight: Silksong để chiến thắng giải cao nhất. Trò chơi cũng xuất sắc vượt qua kỷ lục 7 giải của The Last of Us Part II năm 2020 để trở thành dự án có nhiều chiến thắng nhất trong một đêm từ trước đến nay.

Danh sách các hạng mục mà Expedition 33 ẵm trọn bao gồm Trò chơi của năm, Đạo diễn game xuất sắc nhất, Đạo diễn đồ họa xuất sắc nhất, Cốt truyện xuất sắc nhất, Diễn xuất hoặc lồng tiếng xuất sắc nhất, Nhạc nền xuất sắc nhất, Trò chơi indie đầu tay xuất sắc nhất, Game nhập vai xuất sắc nhất và Trò chơi độc lập xuất sắc nhất. Khi nhận giải, đội ngũ Sandfall Interactive đã ôm nhau ăn mừng, đồng thời công bố sẽ phát hành ngay bản cập nhật miễn phí trên mọi nền tảng với bản đồ, trùm và 13 vũ khí hoàn toàn mới.

expedition-33-wins-goty.jpg
Ekip sản xuất Expedition 33 nhận giải.

Expedition 33 thuộc thể loại nhập vai, lấy bối cảnh thế giới giả tưởng mô phỏng thời kỳ Belle Époque tại Pháp. Nội dung của Expedition 33 xoay quanh một nghi thức chết chóc hàng năm gọi là "Gommage", trong đó một thực thể thần thánh tên Paintress vẽ một con số lên bầu trời. Những ai đúng số tuổi đó sẽ tan biến thành khói và cánh hoa. Để tiêu diệt Paintress trước khi ả vẽ con số 33, nam chính Gustave đã tập hợp một nhóm tinh nhuệ để giải cứu lấy thế hệ của họ.

clair-obscur-expedition-33-sophi.jpg

Ngay từ những chương đầu tiên, Expedition 33 đã lôi cuốn người chơi bởi cách xây dựng thế giới độc đáo, câu chuyện đầy bất ngờ như một thước phim điện ảnh. Bên cạnh đó, lối chơi kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và mới lạ, cho phép lập chiến lược theo lượt được nhiều "game thủ" đánh giá cao. Đặc biệt, những tinh hoa của Expedition 33 được sản xuất bởi một studio gồm khoảng 30 người, với ngân sách eo hẹp hơn hẳn các dự án game cùng thể loại. Thế nhưng khi được trình làng, Expedition 33 đã trở thành cơn sốt, đạt điểm 92/100 bởi Metacritic và sớm được dự đoán là siêu phẩm của năm.

awaw.jpg
Trò chơi đạt 92 điểm từ giới phê bình, và 9,6/10 từ khán giả.
ft1471.jpg
Dương Kiều
