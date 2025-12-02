5 phim cổ trang đình đám nhất năm nay: Quốc Sắc Phương Hoa không có đối thủ

HHTO - Mỗi năm, showbiz Hoa ngữ có hàng chục phim cổ trang lên sóng nhưng chỉ có số ít phim thành công. Và 5 cái tên đình đám, hút khách nhất của 2025 đã lộ diện.

Quốc Sắc Phương Hoa

Xét về mọi chỉ số như lượng người xem, độ hot trên mạng xã hội, các quảng cáo chiếu kèm hay điểm Douban do khán giả chấm… thì Quốc Sắc Phương Hoa đều không có đối thủ. Ngay từ khi mới lên sóng, phim của Dương Tử, Lý Hiện đã gây chú ý nhờ bối cảnh hoành tráng, phục trang đẹp mắt, cốt truyện hấp dẫn, diễn viên từ chính đến phụ đều tròn vai. Và điểm khán giả yêu thích nhất ở Quốc Sắc Phương Hoa chính là phim truyền cảm hứng cực mạnh cho các cô gái, ai xem phim cũng muốn nỗ lực, mạnh mẽ và yêu bản thân như Hà Duy Phương.

Vô Ưu Độ

Thật khó tin khi một phim quay từ năm 2022 nhưng phải xếp kho vì bê bối của diễn viên chính Tống Tổ Nhi nhưng đến khi phát sóng vẫn thành công rực rỡ. Vô Ưu Độ xứng đáng là bất ngờ lớn nhất của phim cổ trang 2025, cho thấy Tống Tổ Nhi vẫn là bảo chứng rating, có sức hút cực mạnh với khán giả. Phim được yêu thích nhờ nội dung đan cài giữa yếu tố liêu trai phép thuật kỳ ảo với những vụ án bí ẩn, khi một đạo sĩ trừ yêu và cô gái phàm trần cùng nhau diệt trừ yêu quái.

Phàm Nhân Tu Tiên

Được chuyển thể từ một trò chơi điện tử ăn khách, được đầu tư mạnh cho kỹ xảo bối cảnh nên Phàm Nhân Tu Tiên đã không làm khán giả thất vọng. Phim còn giúp Dương Dương thoát khỏi mác “diễn xuất dầu mỡ” khi khán giả công nhận anh nhập vai tự nhiên hơn, diễn cảnh võ thuật có lực hơn.

Tàng Hải Truyện

Tàng Hải Truyện cùng Phàm Nhân Tu Tiên là hai phim nam chủ thành công nhất năm nay. Phim ghi điểm nhờ kịch bản hấp dẫn, căng thẳng với hàng loạt tình tiết bí ẩn. Tiêu Chiến lại có thêm một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp dù kiểu nhân vật trải qua thảm kịch gia đình, ẩn thân nhiều năm để chờ cơ hội báo thù không còn mới mẻ trong dòng phim cổ trang.

Thư Quyển Nhất Mộng

Năm nay, Khom Lưng của Lưu Vũ Ninh rất ăn khách nhưng Thư Quyển Nhất Mộng còn bùng nổ hơn. Chỉ là một dự án tầm trung nhưng phim lại ăn khách khi lên sóng nhờ nội dung quá sức hài hước, khác biệt giữa hàng loạt phim bi thảm. Nữ chính Tống Nhất Mộng do đã biết trước bi kịch đời mình nên đã tìm mọi cách chống lại số phận, quyết tâm không bỏ mạng dưới tay Nam Hành và tạo nên vô số tình huống buồn cười.