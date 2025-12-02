Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự án mới của Trương Tịnh Nghi bị so sánh với "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa"

Son Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trở lại với thể loại phim ngôn tình, Trương Tịnh Nghi đóng vai gì mà bị so sánh với Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa?

Trương Tịnh Nghi vừa gia nhập đoàn làm phim Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi với vai nữ chính Nhậm Đông Tuyết. Cô lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, phải nhặt ve chai ngoài chợ để có tiền nuôi sống bản thân, cũng chỉ có thể theo học trường nghề để sớm tìm được việc ổn định. Nhưng một lần, Đông Tuyết vô tình đụng độ "học bá" Trình Hạ ở giữa chợ rau, đem lòng yêu thương chàng trai và quyết theo đuổi Trình Hạ đến cùng trời cuối đất.

truong-tinh-nghi-7.jpg
truong-tinh-nghi-9.jpg

Đông Tuyết quyết tâm rời bỏ thị trấn lạnh giá phương Bắc đến một thành phố sôi động phương nam, từ cô công nhân làm ở xưởng quyết tâm học hành để không thua kém Trình Hạ. Đông Tuyết bươn chải làm xây dựng ở tận châu Phi, không ngại khổ ngại khó để 14 năm sau trở thành giám đốc một công ty lớn.

truong-tinh-nghi-5.jpg
truong-tinh-nghi-10.jpg
Tạo hình của Trương Tịnh Nghi trong phim mới.

Có tính cách mạnh mẽ từ nhỏ, Đông Tuyết luôn quan niệm "phải trở thành Mặt Trời của chính mình". Và chẳng ngờ ý chí kiên cường, tình cảm dạt dào của Đông Tuyết cũng đã khiến Trình Hạ phải thay đổi suy nghĩ. Trình Hạ từng cho rằng Đông Tuyết chỉ muốn có cuộc sống giàu có thành đạt giống như anh, nhưng cuối cùng lại chuyển thành yêu thương ngưỡng mộ cô.

truong-tinh-nghi-4.jpg
truong-tinh-nghi-6.jpg
Nữ diễn viên hợp kiểu vai cá tính mạnh mẽ.

Có thể thấy vai Đông Tuyết rất hợp với Trương Tịnh Nghi. Về ngoại hình, cô có khí chất cá tính với đôi mắt cương nghị. Về diễn xuất, Trương Tịnh Nghi thường hóa thân thành các cô gái mạnh mẽ, ương bướng. Nữ diễn viên từng thành công rực rỡ với vai Lý Tuân phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cũng kể về chuyện tình cảm của hai con người có hoàn cảnh đối lập.

truong-tinh-nghi-2.jpg
Cô từng thành công với phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Nhưng ở Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi đóng vai con nhà giàu, cái gì cũng có thì ở Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi, cô lại hóa thân làm con nhà nghèo cái gì cũng ao ước.

Son Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trương Tịnh Nghi #phim ngôn tình Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa #Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi

