Dynamite Kiss tập 9, 10: Ji Hyuk biết được sự thật, Da Rim đội mưa xin lỗi

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cuối tập 8 của "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ), khán giả mới được thở phào một chút sau chuỗi tập "uất nghẹn" hộ cho "tổng tài" Ji Hyuk. Go Da Rim - người nói dối và tạo ra "bùng binh chéo ngoe" sẽ là gỡ rối mọi chuyện trong màn mưa?

Dynamite Kiss bước vào giai đoạn tháo nút khi cuối tập 8, Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) đã nghe thấy Jun gọi Go Da Rim (Ahn Eun Jin) là "". Khuôn mặt bàng hoàng và một chuỗi kí ức dội lại trong đầu anh, thúc đẩy suy đoán Da Rim không phải mẹ của Jun, vợ của Sun Woo (Kim Mu Joon) thêm chắc chắn.

screenshot-2025-12-05-093947.png

Theo nhá hàng tập 9, anh không vì phút nghi ngờ sững người trên mà hủy lễ đính hôn. Buổi lễ vẫn diễn ra và phải hủy bỏ vì mẹ của Ji Hyuk ngất xỉu, không rõ là thật hay giả vì bà là người không muốn lễ đính hôn này diễn ra nhất sau khi biết con trai chọn đánh đổi để bà được ly hôn.

screenshot-2025-12-05-094023.png
﻿screenshot-2025-12-05-094102.png
﻿screenshot-2025-12-05-094053.png

Trong teaser, bà tỉnh táo, khuyên anh hãy làm theo con tim. Lời thoại của Yu Ha Yeong (Woo Davi) nói rằng Ji Hyuk đã biết sự thật, khiến Sun Woo "sảng hồn" hỏi xem Da Rim biết chuyện hay chưa. Về phía "nàng Lọ Lem", cô không hay biết gì, trái tim thêm đau đớn khi vô tình nhìn thấy qua cửa sổ (do góc nhìn khuất nên hiểu lầm) Ji Hyuk - Ha Yeong thân mật.

screenshot-2025-12-05-094031.png
screenshot-2025-12-05-094043.png

Ji Hyuk giấu Da Rim việc mình biết sự thật, lặng lẽ quan sát và có lẽ là chờ cô tự mình nói ra. Buổi tối, Da Rim nói chuyện với Sun Woo rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Có thể đây sẽ là lúc cô giãi bày cùng bạn thân những chuyện từng xảy ra ở Jeju hoặc ít nhất là tình cảm cô dành cho "sếp".

Sun Woo thích Da Rim, muốn chăm sóc, ở bên cô, cũng đã "dằn mặt", đối chất với Ji Hyuk. Tuy nhiên, anh đủ tử tế để biết làm gì là đúng đắn. Dự đoán, Sun Woo sẽ đưa ra lời khuyên, nói ra thời gian Ji Hyuk bảo vệ Da Rim thế nào, cố ngăn cản Ha Yeong "ngoại tình" với anh ra sao. Sau đó, cô sẽ chạy vội đi tìm Ji Hyuk do áo Da Rim mặc trong 2 cảnh giống nhau.

screenshot-2025-12-05-094121.png
screenshot-2025-12-05-094303.png
screenshot-2025-12-05-101131.png

Dưới mưa lớn, cô gọi Ji Hyuk, muốn giải thích mọi chuyện với anh. "Tổng tài" xuất hiện cùng chiếc cô nghiêng về phía cô. Đến 99% tập 9 và 10 sẽ giải quyết xong "bùng binh" của bộ tứ. Ji Hyuk và Da Rim sẽ bắt đầu hẹn hò chốn công sở và khả năng cao họ sẽ giữ bí mật để đảm bảo công việc của cô.

Gong Ji Hye vẫn đang cố thu thập bằng chứng tình ái để hạ bệ hình ảnh Ji Hyuk. Tuy nhiên, anh trai của Ha Yeong trở về đang cố thao túng cô giở thủ đoạn mạnh tay hơn. Hắn cũng sẽ can thiệp vào? Những góc tối của 2 gia đình tài phiệt sẽ được tập trung và khai thác sâu ở chặng cuối.

Teaser Dynamite Kiss tập 9.

Dynamite Kiss gồm 14 tập, lên sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.

cover-1.jpg
Sam
#Dynamite Kiss #Nụ Hôn Bùng Nổ #Dynamite Kiss tập 9 #Dynamite Kiss tập 10 #Jang Ki Yong #Ahn Eun Jin #Gong Ji Hyuk #Go Da Rim #Woo Davi

