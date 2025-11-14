Dynamite Kiss: Ahn Eun Jin, Jang Ki Yong xử đẹp thoại "cờ- ring", cũ nhưng cuốn

HHTO - "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) đã "+1" anh tổng tài đẹp - giàu - tự luyến. Đi theo mô-típ hoàng tử - Lọ Lem với một màn "vịt hóa thiên nga" ngay tập đầu, "Dynamite Kiss" đặt vấn đề kiểu cũ nhưng được Ahn Eun Jin - Jang Ki Yong "cân đẹp" duyên dáng.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) khắc họa trọn vẹn tính cách bộ đôi chính trong tập đầu. Go Da Rim (Ahn Eun Jin) chăm chỉ, kiên cường, giỏi ăn nói nhưng hễ thi vấn đáp là trục trặc nên nhiều năm liền thi trượt công chức. Theo học ngôi trường kém tiếng, gia cảnh không tốt khiến Da Rim liên tục bị chế nhạo khi đi xin việc. Cô chỉ có thể làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi để trang trải.



Em gái không muốn bị nhà chồng khinh miệt thêm nên đã nói Da Rim làm việc ở Mỹ và không thể về dự đám cưới. Da Jeong mua sẵn vé máy bay và đặt phòng ở Jeju để "đuổi khéo" Da Rim. Mẹ mắng Da Jeong, cô trách lại rằng chính chị còn không mua nổi một chiếc nồi cơm điện để làm quà cưới. Da Rim nghe được, chạnh lòng nhưng cố nén nỗi buồn tủi, giả vờ vui vẻ tận hưởng chuyến đi chơi.

Cũng từ chuyến đi này, cô gặp Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong). Da Rim đang ngà say, tưởng anh định đứng ở vách núi tự tử như cô của thời gian trước bèn lao đến ngăn cản. Cô trượt ngã thì lịm đi. Ji Hyuk đỡ cô nên bị thương nhẹ ở tay. Anh đưa cô đến bệnh viện, chắc chắn cô không làm sao rồi mới rời đi không thanh toán viện phí vì dù sao cô cũng là người làm phiền anh.

Da Rim tỉnh dậy, đau khổ dốc sạch ví trả viện phí cho 2 người. Cô tức giận vì "làm ơn mắc oán". Sáng hôm sau, cô tình cờ gặp lại Ji Hyuk ở sảnh khách sạn. Hai người đang đôi co thì bạn học cũ - người đang là bạn gái hiện tại của bạn trai cũ Da Rim cũng ở khách sạn này, nhận ra Go Da Rim. Ở lần gặp trước, cô lỡ nói mình đã có bạn trai nên đành nói Ji Hyuk là bạn trai của mình.

Ji Hyuk không khó chịu vì người trước mặt chính là Kim Jeong Kwon - chuyên gia IT đầu ngành mà anh đang muốn chiêu mộ. Jeong Kwon nổi tiếng là khó chiều. Nhiều người dùng thân phận bạn học, cùng quê... để tiếp cận đều thất bại. Da Rim như sợi dây liên kết trên trời rơi xuống, anh liền nắm lấy, diễn theo cô.

Trong bữa ăn, Ji Hyuk để ý thái độ, tinh ý nhận ra Jeong Kwon chính là bạn trai cũ của Da Rim. Anh muốn dùng thân phận chồng sắp cưới của tình cũ để tiếp cận Jeong Kwon. Vì thế, ngay sau đó, Gong Ji Hyuk đề nghị hoàn lại gấp 10 lần viện phí để Da Rim tiếp tục đồng hành với mình trong bữa tiệc tối mà anh vừa mới Kim Jeong Kwon tham dự.

Gong Ji Hyuk giúp Da Rim có một màn "vịt hóa thiên nga" xuất sắc đến mức Kim Jeong Kwon phải lác mắt. Bởi năm xưa, anh từng miệt thị ngoại hình cô thậm tệ trước khi chia tay. Jeong Kwon nghi ngờ Ji Hyuk cố ý thuê bạn gái cũ để diễn kịch, tiếp cận mình. Tuy nhiên, anh ta thất bại trong việc tìm kẽ hở khi Da Rim và Ji Hyuk quá ăn ý dù đối mặt với những tình huống không bàn tính trước.

Cuối tập 1, cô chủ động chạm môi Ji Hyuk để ngăn anh đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch tiếp theo trong khi Kim Jeong Kwon đang đến gần. Gong Ji Hyuk bất ngờ nhưng liền đáp lại cô bằng một "nụ hôn bùng nổ". Trước đó, anh đã rung động vì sự đơn thuần, tốt bụng của Da Rim. Cô lao đến giúp đỡ mẹ con nọ khi họ khó khăn qua đường và gây cản trở giao thông trong khi rõ ràng hai người đang cãi nhau. Vì thế, hành động bộc phát cuối tập của anh không quá đường đột.

Gong Ji Hyuk xuất thân tài phiệt, đẹp trai, tài giỏi, tự luyến, có hôn nhân sắp đặt với tiểu thư tài phiệt nhưng muốn từ chối vì coi trọng sự nghiệp, coi hôn nhân, yêu đương là nhàm chán. Hình tượng nam chính này quá quen thuộc trên màn ảnh châu Á. Jang Ki Yong đủ lịch lãm, đủ nam tính và cuốn hút để thể hiện vai diễn này.

Thậm chí là nên chấm điểm cao bởi anh và Ahn Eun Jin đã xử đẹp những câu thoại, tình huống rất "chuông xe đạp cờ-ring" nhưng xem lại không khó chịu. Nữ diễn viên thể hiện hoàn hảo những cung bậc cảm xúc đa dạng của Da Rim chỉ trong tập 1, hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn trong tập tới khi thế giới nội tâm của cô được khai thác sâu hơn.

Dynamite Kiss xây dựng nhân vật không lạ nhưng hài hòa, chuyển biến hợp lý và không cố biến bất cứ ai trở nên "vô tri" để "tạo miếng". Các tiểu tiết được làm tốt để phản ánh tính cách nhân vật như cách Ji Hyuk nhặt cam rồi cúi đầu xin lỗi khi Da Rim giúp mẹ con qua đường hay việc ê-kíp để cô mặc chiếc áo xanh y hệt ngày bị Jeong Kwon sỉ nhục rồi chia tay khi gặp anh ta - cho thấy anh ta ngày một tiến lên còn cô vẫn mãi "nhốt mình" ở thời điểm đó...

Dynamite Kiss tập 1 ghi nhận rating 4.5%, một mức khá cao với một bộ phim chiếu giữa tuần. Mở màn với nhiều tình huống cũ của thể loại tình cảm nhưng duyên dáng, hài hước, đủ hấp dẫn để khán giả trông chờ tập tiếp theo. Theo teaser, trailer, các tình huống sau này sẽ có nhiều điểm mới hơn.

Theo nhá hàng tập 2, Da Rim - Ji Hyuk đã hẹn hò ngọt ngào sau "tiếng sét ái tình" vào đêm đó nhưng cô "bùng" anh khi đột ngột rời đi vì nghe tin mẹ nhập viện. Họ sẽ gặp lại nhau ở công ty của Ji Hyuk khi cô buộc phải giả vờ làm người đã kết hôn để được nhận vào làm. "Tổng tài" tưởng bị cô nhân viên "lừa tình" sẽ tạo ra những tình huống dở khóc dở cười nào?

Dynamite Kiss sẽ lên sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.