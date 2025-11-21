Vườn Hồng: Bước đi mạo hiểm của Văn Mai Hương, làn sóng Afrobeat về đến V-Pop

HHTO - “Vườn Hồng” cho thấy Văn Mai Hương đang chủ động thử sức ở một lãnh địa âm nhạc hoàn toàn khác. Dù vẫn còn những điểm chưa tròn trịa, ca khúc sở hữu vẻ đẹp riêng, đầy liều lĩnh và chứng minh nữ ca sĩ đã thật sự dám rời bỏ công thức quen thuộc để tìm kiếm một hướng đi mới mẻ hơn.

Ngày 17/11, Văn Mai Hương chính thức trở lại với ca khúc thứ 2 mang tên Vườn Hồng mở đường cho album phòng thu tiếp theo - Giai Nhân, được dự kiến ra mắt vào 25/11. Với lần trở lại này, nữ ca sĩ kết hợp với Chi Pu và khéo léo interpolate từ Ra Ngõ Tụng Kinh - một ca khúc mang dấu ấn đặc biệt của diva Hà Trần. (Interpolate là kỹ thuật vay mượn một đoạn giai điệu hoặc câu hát từ ca khúc gốc rồi biến tấu, tái cấu trúc lại để phù hợp với tác phẩm mới).

Văn Mai Hương chính thức phát hành Vườn Hồng.

Với tham vọng đưa ra một sản phẩm vừa hiện đại, vừa mang sắc thái văn hoá Á Đông, Văn Mai Hương đã lựa chọn hướng đi mang hơi hướng “fusion”: Nền nhạc Afrobeat điện tử hòa cùng chất liệu dân gian Việt Nam từ ca khúc Ra Ngõ Tụng Kinh. Đây chính là điểm khiến Vườn Hồng mang nhiều lớp lang thú vị. Trong khâu sản xuất, cô tiếp tục tin tưởng bộ đôi thân thiết Hứa Kim Tuyền và producer trẻ 2pillz - những người đã giúp định hình âm sắc của ca khúc.

Vườn Hồng interpolate ca khúc Ra Ngõ Tụng Kinh.

Ngay từ giây đầu tiên, đoạn ngâm đầy ma mị của Hà Trần mở ra một không gian nhuốm màu huyền bí, đậm chất truyền thống. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bản phối lại chuyển hướng sang sự hiện đại, tạo nên cảm giác bất ngờ đầy kích thích. Tiếng trống Afrobeat cùng nhịp mõ nhẹ hòa quyện với chất giọng mềm mại của Văn Mai Hương, phía sau là những lớp Synth mờ ảo và vocal được xử lý mềm mại, dịu nhẹ. Tuy nhiên, chính việc “xếp lớp” phong phú này đôi lúc khiến tổng thể hơi nặng nề, nhất là với những khán giả quen với dòng Pop Ballad thoáng đãng và giọng ca nội lực của nữ ca sĩ.

Văn Mai Hương bước khỏi vùng an toàn của bản thân.

Phần điệp khúc ghi dấu ấn khi lớp ngân nga quen thuộc của Hà Trần lại xuất hiện, tạo hiệu ứng âm nhạc phong phú và giàu tính kết nối. Với phần đông người nghe, ca khúc có thể hơi “khó vào” vì phần điệp khúc chưa bật mạnh theo kiểu hit thị trường, nhưng với những ai yêu thích sự tinh tế trong phối khí, Vườn Hồng càng nghe càng mở ra nhiều chi tiết thú vị.

Ca khúc có thể hơi “khó vào” vì phần điệp khúc chưa bật mạnh theo kiểu hit thị trường.

Chi Pu là lựa chọn khá phù hợp cho ca khúc, bởi chất giọng của cô mang đủ sắc thái quyến rũ và huyền bí mà Vườn Hồng đòi hỏi. Tuy vậy, đoạn nhạc dành cho phần dance break có phần chưa thực sự cần thiết khi chỉ nhấn mạnh bằng cách đưa âm sắc vocal của Hà Trần lên cao mà không mang lại cao trào đủ mạnh. Vô tình, Hà Trần - người không trực tiếp xuất hiện trong MV lại trở thành điểm sáng lớn nhất. Việc Hứa Kim Tuyền sử dụng lại chất liệu từ Ra Ngõ Tụng Kinh rõ ràng là một lựa chọn thông minh, vừa truyền thống vừa tạo không gian sáng tạo mới.

Chi Pu là một lựa chọn đúng đắn cho ca khúc.

Dù được quảng bá như một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ, phần lời lại chưa thực sự truyền tải trọn vẹn ý tưởng đó. Cách viết khá an toàn, thiếu những hình ảnh đủ mạnh để trở thành điểm tựa cảm xúc. Câu hát “Hai chúng ta là một. Dù có cách xa vẫn tìm thấy nhau thôi mà” ban đầu nghe tưởng đầy chiều sâu, nhưng khi đặt vào tổng thể lời ca, nó lại nghiêng về sự mông lung, khó cảm.

Phần lời của Vườn Hồng chưa truyền tại được thông điệp.

Điểm ấn tượng nhất của dự án phải kể đến phần hình ảnh. MV được xây dựng công phu với bối cảnh mang màu điện ảnh, phục trang cảm hứng Á Đông và những khuôn hình thẩm mỹ nhất của Văn Mai Hương và Chi Pu. Cả hai tạo nên cuộc đối thoại thị giác đầy đối lập nhưng hòa hợp. Tuy nhiên, MV vẫn thiên về những shot hình đẹp xếp cạnh nhau với các hình ảnh ẩn dụ thoáng qua hơn là một câu chuyện mạch lạc, khiến người xem đôi lúc cảm thấy hơi ngợp trước mật độ hình ảnh dày đặc.

MV chính thức của Vườn Hồng.

Tổng thể, Vườn Hồng là một bước đi thử nghiệm nhưng giàu tự tin của Văn Mai Hương. Dù chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh tuyệt đối, ca khúc vẫn toát lên vẻ đẹp táo bạo và một tinh thần nghệ thuật rõ nét. Đây hoàn toàn có thể xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình thay đổi và mở rộng bản sắc âm nhạc của cô, đồng thời phản ánh tinh thần V-Pop hiện đại: Đa dạng, phóng khoáng và sẵn sàng bước qua vùng an toàn.